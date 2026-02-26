Новини
Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Ние му даваме доверие на Радев, без да знаем какво представлява (ВИДЕО)

Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Ние му даваме доверие на Радев, без да знаем какво представлява (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 14:34

Колкото до изборния кодекс, поздравявам президента Йотова, че наложи вето и върна промените за ново разглеждане, казва гостът

Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Ние му даваме доверие на Радев, без да знаем какво представлява (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов

Това е първият път, в който Радев навлиза на политически терен, защото Радев не е бил политик, а държавен глава. Ние му даваме доверие на Радев, без да знаем какво представлява, с какъв екип ще се явява. Аналогията със Симеон Сакскобургготски е добра, но да се надяваме, че този път ще си струва. Но в България има една партизанщина в политиката. Като дойде една група партии или политици, започват да чистят тези пред тях. След това този процес се повтаря. Никой не трябва да стартира с нагласата: „Всичко почва с мен“. Кога ще стане така, че ще се започне да се работи в полза на хората? Не че не трябва да има смени – трябва да има, но в доказани случаи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, председател на партия НДПС.

„Това заседание днес на ВСС е резонно и важно за смяната на Сарафов. Този избор трябва да стъпи на ясни основания. И виждаме колко примери има през последните години – когато изтича мандатът, минават шест месеца, а когато дойде време да започне да изпълнява длъжността, пак се протака. Каква е тази алчност?“, пита гостът.

„Колкото до изборния кодекс, поздравявам президента Йотова, че наложи вето и върна промените за ново разглеждане. Но видяхме цирка от страна на „Ново начало“ и едни детински обяснения от страна на Искра Михайлова-Копарова. Тя не е случайна жена. Всички знаем, че преди години нейният мъж беше шеф на Държавния резерв. Този човек беше съден за кражба на милиони от Държавния резерв и беше осъден в Софийски градски съд на 5 години затвор, но тогава Делян Пеевски беше заместник-министър и наблюдаваше Държавния резерв. Така че тази връзка между Пеевски и Михайлова датира още оттогава. Ние позволяваме една жена, която е с библиотекарско образование, да заема такива позиции днес. И какво ни каза тя вчера – че тримата ѝ колеги, които са гласували в залата по ветото, не успели да се ориентират, защото имало много шум. А останалите 24 души от тяхната група как са се ориентирали?“, сподели още Тахир.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България





КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Давайте му

    13 0 Отговор
    и от чувала с кyтки ще извадите peазния

    14:38 26.02.2026

  • 2 честен ционист

    6 25 Отговор
    „Румен Радев е бъдещ стратегически лидер”, „воин от ХХI век, готов да печели и да въздейства на стратегическо ниво”

    Коментиран от #12

    14:38 26.02.2026

  • 3 Сила

    14 3 Отговор
    Егати пипона ....помаците са биологичен отпадък на генетиката !!!

    14:39 26.02.2026

  • 4 Тюрлю гювеч

    8 1 Отговор
    Кво е това име ,бе?

    14:40 26.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    8 1 Отговор
    Празни приказки на възрастен човек. На него му е било трудно да разбере, че Радев ще обяви всички подробности на 4 март и след него. Какво иска? За такива като него Радев по три пъти на ден да обяснява едно и също.

    14:42 26.02.2026

  • 6 Да те открехна

    5 2 Отговор
    ...Тахире...един двуличник,зодия ,,Близнак" е ,като ,,царя" и...,,охранителят" му от Банкя...

    14:43 26.02.2026

  • 7 Вълчан войвода

    5 0 Отговор
    Значи на испанския комарджия можеше а на Радев не може!

    14:43 26.02.2026

  • 8 Мъгливо

    12 0 Отговор
    То и Радев не знае какво представлява.

    14:45 26.02.2026

  • 9 Страх тресе кочината

    6 10 Отговор
    Идваа Генерал РАДЕВ с Голямата метла да измете Мафията ГЕРБ-НН и цялото им котило, превзело Държавата.

    14:47 26.02.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ТВА ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ КОЦЕТО МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В КАБИНЕТА РАДЕВ
    И АДВОКАТ НИНОВА ШЕФ НА ДАНС :)
    ......
    РАЗПОРВАНЕ :)

    Коментиран от #13

    14:49 26.02.2026

  • 11 Офф

    8 11 Отговор
    Е как да не го знаете? За 9 г. не разбрахте, че ще си даде и задните части под наем на Путин. Какво има още да разбирате? Мунчо си иска в руский мир, това му е целта, да ни отправи в орбитата на Русия. Сега изяснили ви се?

    14:49 26.02.2026

  • 12 Любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А бе тез простотии сам ли ги мислиш, или ти ги пращат по Телеграм?

    Коментиран от #18

    14:50 26.02.2026

  • 13 алтернативния

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    що за глупости дращиш на моменти? редев и ппдб-тата ще наложат цифровия фашискти цифров райх

    14:52 26.02.2026

  • 14 Тоз тъпир

    6 0 Отговор
    Кьорав и глух ли е, че не знае какъв е Радев?

    14:54 26.02.2026

  • 15 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Тахире,плъх жалък,ако имах власт теб и всичките ти настоящи и бивши съпартиици без съд и присъда по стълбовете на жълтите павета .........

    14:54 26.02.2026

  • 16 Реалист

    7 1 Отговор
    Оооо, Фатмака е за всички, че е слуга на Мафията, на Бобокови и Черепа...

    14:55 26.02.2026

  • 17 Манасиев

    3 0 Отговор
    Oт скат когато влезем в парламента ще забравя всичко русофилско от техните привърженици !!!

    14:55 26.02.2026

  • 18 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Любопитен":

    Това е написано в дипломата на Радев издадена от военновъздушен колеж "Максуел" в Алабама.

    Коментиран от #23

    15:02 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Варна

    4 0 Отговор
    Ако Радев само си помисли да се съюзява с престъпници и нац.предатели като тоя и цялото му бившо и сегашно обкръжение ще получи такъв наказателен вот че свят ще му се извие.

    Коментиран от #24

    15:04 26.02.2026

  • 21 Знаем много добре...

    4 4 Отговор
    Какво представлява фатмака, путинско мекере и подлога.

    15:06 26.02.2026

  • 22 Радев представлява

    4 1 Отговор
    мекия вариант на Възраждане. Ама по-коварен.
    Видно е от това, че взима от електората на Възраждане.
    И тоя трябва да го изтраем.

    15:06 26.02.2026

  • 23 Ни думай Ва

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    И дипломата си му чел? И Шаламанката що не те знае бе? И що не може да се сети за теб?

    15:06 26.02.2026

  • 24 И докато го получи..

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Варна":

    Ще загубим още четири или пет години, чакай слепите да прогледнат.

    15:08 26.02.2026

  • 25 Радев, преди да

    6 0 Отговор
    се явява наизбори, да върне комисионите от Боташ и пасивите от сделката.

    15:10 26.02.2026

  • 26 баце

    1 1 Отговор
    Ако не разчистват политически назначения на калинки и тумбаци от предишни партии, това означава че си отглеждат нещо като дълбока държава.

    15:14 26.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Дори и стадо не се доверява на непознат овчар. Повечето овце нямат ни най-малка представа що за нечестивец е мамника.

    15:20 26.02.2026

  • 29 Пепи

    5 0 Отговор
    Гласувал съм за Жорж Ганчев, Царя, Яне Янев, Николай Бареков, Марешки, Волен Сидеров, Костадин Костадинов, а сега ще гласувам за Радев. Е те този вече ще ни оправи. Той обеща пще 2020та че ще ни оправи и според мене вече требваше да ни е оправил, ако не му се пречкаха разни! А пък ако не ни оправи, след 4 години ще си намерим друг месия.

    15:49 26.02.2026

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Радев се надява да стане премиер, чрез ПП/ДБ, БСП и АСП и той да помогне на Йотова за Президент, а до тогава тя да работи с посолството за постигане на целта! Сметката е ясна, но кръчмаря не е дошъл!

    16:18 26.02.2026

