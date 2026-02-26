Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Ние му даваме доверие на Радев, без да знаем какво представлява (ВИДЕО)

Това е първият път, в който Радев навлиза на политически терен, защото Радев не е бил политик, а държавен глава. Ние му даваме доверие на Радев, без да знаем какво представлява, с какъв екип ще се явява. Аналогията със Симеон Сакскобургготски е добра, но да се надяваме, че този път ще си струва. Но в България има една партизанщина в политиката. Като дойде една група партии или политици, започват да чистят тези пред тях. След това този процес се повтаря. Никой не трябва да стартира с нагласата: „Всичко почва с мен“. Кога ще стане така, че ще се започне да се работи в полза на хората? Не че не трябва да има смени – трябва да има, но в доказани случаи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, председател на партия НДПС.



„Това заседание днес на ВСС е резонно и важно за смяната на Сарафов. Този избор трябва да стъпи на ясни основания. И виждаме колко примери има през последните години – когато изтича мандатът, минават шест месеца, а когато дойде време да започне да изпълнява длъжността, пак се протака. Каква е тази алчност?“, пита гостът.

„Колкото до изборния кодекс, поздравявам президента Йотова, че наложи вето и върна промените за ново разглеждане. Но видяхме цирка от страна на „Ново начало“ и едни детински обяснения от страна на Искра Михайлова-Копарова. Тя не е случайна жена. Всички знаем, че преди години нейният мъж беше шеф на Държавния резерв. Този човек беше съден за кражба на милиони от Държавния резерв и беше осъден в Софийски градски съд на 5 години затвор, но тогава Делян Пеевски беше заместник-министър и наблюдаваше Държавния резерв. Така че тази връзка между Пеевски и Михайлова датира още оттогава. Ние позволяваме една жена, която е с библиотекарско образование, да заема такива позиции днес. И какво ни каза тя вчера – че тримата ѝ колеги, които са гласували в залата по ветото, не успели да се ориентират, защото имало много шум. А останалите 24 души от тяхната група как са се ориентирали?“, сподели още Тахир.



