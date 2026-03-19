Адвокат Методи Лалов пред ФАКТИ: В архива на Пепи Еврото има прокурорски постановления (ВИДЕО)

19 Март, 2026 15:05 1 203 8

Опитът на ПП-ДБ да прави реформи в партньорство с ГЕРБ и ДПС беше стратегическа грешка, която предопредели неуспеха, казва юристът

Опитът на ПП-ДБ да прави реформи в партньорство с ГЕРБ и ДПС беше стратегическа грешка, която предопредели неуспеха. Когато идваш на власт с обещание да разграждаш определен модел, но управляваш заедно с неговите създатели, трудно можеш да постигнеш реални резултати. Най-ясно това се вижда при съдебната реформа, която не доведе до съществени промени. Висшият съдебен съвет продължава да е с изтекъл мандат, а прокуратурата функционира по стария начин. Реална промяна на практика няма. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Методи Лалов.

„Политическите сблъсъци около реформите само задълбочиха напрежението и доведоха до нарастващо недоверие – както сред гражданите, така и в самата съдебна система. Проблем остава и начинът, по който се прилага законът – често с действия, които създават усещане за политическа мотивация и отклонение от принципите на правовата държава. Това не решава проблемите, а ги задълбочава. В крайна сметка липсата на последователност и противоречивите политически решения водят до още по-голяма криза и ерозия на доверието в институциите“, добави юристът.

„Добър ход беше архивът на Пепи Еврото да се предаде от правосъдното министерство на МВР. Но сега вече нещата се случиха. С „БОЕЦ“ дадохме документите и на ад хок прокурора Талева, но нищо не стана. А в архива на Пепи Еврото има много данни, има прокурорски постановления. Какво правят там? Нито аз, нито вие можем да имаме такива преписки. И Еврото не трябва да ги има. За какво са при него? За одобрение ли, той ли ги е писал – какво става… В архива се разкриват и зависимости. Постановлението може и да е фалшиво, но това може да се провери. Просто трябва да се разплете всичко, а това е огромна работа“, сподели още адвокат Лалов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лена парапета

    8 3 Отговор
    добра сглобка си беше

    15:10 19.03.2026

  • 2 МДАМ

    10 3 Отговор
    Този се бори доста с депутатските кюфтета май...

    15:10 19.03.2026

  • 3 От Лаладжиев (екс-)ДБ

    9 4 Отговор
    само празно лалане.

    Коментиран от #6

    15:13 19.03.2026

  • 4 нотариуса

    4 2 Отговор
    Нещо намирисва на уж "подготвените за подмяна бюлетини" в костинбродската афера в деня пред изборите.
    Прокурорски постановления, ама може и да са откраднати, а може и да са фалшиви , но е важно да се вдига гръмогласно същата пушилка. Архива на Пепи Еврото е у БОЕЦ - съратник ли им е бил?

    15:24 19.03.2026

  • 5 Факти

    6 2 Отговор
    Този има з в е р с к и апетит за власт !
    Затова се напъва толкова !

    Коментиран от #7

    15:29 19.03.2026

  • 6 Откровен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "От Лаладжиев (екс-)ДБ":

    Тоя лаладжия нито го чета ,нито слушам...ортака на ,боеца" с бастунья де мрази руснаците...

    15:45 19.03.2026

  • 7 2234

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Прав си. Друг е въпроса защо вече не е съдия.

    15:46 19.03.2026

  • 8 Много ми е трудно да определя

    1 0 Отговор
    Кой е по-противен - Лалов или Мирчев?
    Мисля, че двамата трябва да получат златен медал, на второ място по противност стои генерал Атанасов.

    15:47 19.03.2026

