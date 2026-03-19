Адвокат Методи Лалов пред ФАКТИ: В архива на Пепи Еврото има прокурорски постановления (ВИДЕО)

Опитът на ПП-ДБ да прави реформи в партньорство с ГЕРБ и ДПС беше стратегическа грешка, която предопредели неуспеха. Когато идваш на власт с обещание да разграждаш определен модел, но управляваш заедно с неговите създатели, трудно можеш да постигнеш реални резултати. Най-ясно това се вижда при съдебната реформа, която не доведе до съществени промени. Висшият съдебен съвет продължава да е с изтекъл мандат, а прокуратурата функционира по стария начин. Реална промяна на практика няма. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Методи Лалов.

„Политическите сблъсъци около реформите само задълбочиха напрежението и доведоха до нарастващо недоверие – както сред гражданите, така и в самата съдебна система. Проблем остава и начинът, по който се прилага законът – често с действия, които създават усещане за политическа мотивация и отклонение от принципите на правовата държава. Това не решава проблемите, а ги задълбочава. В крайна сметка липсата на последователност и противоречивите политически решения водят до още по-голяма криза и ерозия на доверието в институциите“, добави юристът.

„Добър ход беше архивът на Пепи Еврото да се предаде от правосъдното министерство на МВР. Но сега вече нещата се случиха. С „БОЕЦ“ дадохме документите и на ад хок прокурора Талева, но нищо не стана. А в архива на Пепи Еврото има много данни, има прокурорски постановления. Какво правят там? Нито аз, нито вие можем да имаме такива преписки. И Еврото не трябва да ги има. За какво са при него? За одобрение ли, той ли ги е писал – какво става… В архива се разкриват и зависимости. Постановлението може и да е фалшиво, но това може да се провери. Просто трябва да се разплете всичко, а това е огромна работа“, сподели още адвокат Лалов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

