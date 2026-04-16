Методи Андреев пред ФАКТИ: По-лошо е, ако двамата спасители – бившият Борисов и новият Радев, направят сглобка (ВИДЕО)

Основното въздействие в България днес са полицейските проверки срещу купуването на гласове и създаването на страх. За да се изкорени тази практика обаче, трябва да се променят политиците, които я прилагат. Необходима е и промяна в политическата система. Традиционно с купуване на гласове се свързва ДПС, особено в ромските махали. ГЕРБ също разполагаха с добре изградени канали за това. По-малките и по-новите партии трудно могат да си позволят подобни практики, защото за тях са нужни сериозни финансови ресурси и участие във властта, което да ги осигури. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественият коментатор Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Смятам, че това е едно от най-добрите ръководства на МВР и то е насочено категорично към прекратяването на тази неевропейска практика при изборите – купуването на гласове. Политиците, които практикуват този древен занаят, трябва да бъдат изметени от политическата система“, добави той.

„Около „Прогресивна България“ по-скоро се оформя ореолът на новия спасител. Там има редица въпроси, които тепърва ще бъдат анализирани, тъй като формацията очевидно се очертава като един от възможните победители на изборите. Това обаче е притеснително за България. Казвам „притеснително“, защото всеки нов „спасител“ в крайна сметка води до ново разочарование сред хората. Още по-лошият сценарий е, ако двамата „спасители“ – бившият премиер Борисов и президентът Радев – направят някакъв вид сглобка. Това не е изключено. Те неведнъж са влизали в публични конфликти, но след това са намирали общ език. Имат дълга история на взаимодействие. Винаги когато се появи фигура, която претендира да „спасява“, българите в крайна сметка остават неприятно изненадани. Този модел не е нов – той се появи още с идването на Симеон, който беше първият носител на този образ“, коментира още Методи Андреев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

