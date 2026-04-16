Методи Андреев пред ФАКТИ: По-лошо е, ако двамата спасители – бившият Борисов и новият Радев, направят сглобка (ВИДЕО)

Основното въздействие в България днес са полицейските проверки срещу купуването на гласове и създаването на страх. За да се изкорени тази практика обаче, трябва да се променят политиците, които я прилагат. Необходима е и промяна в политическата система. Традиционно с купуване на гласове се свързва ДПС, особено в ромските махали. ГЕРБ също разполагаха с добре изградени канали за това. По-малките и по-новите партии трудно могат да си позволят подобни практики, защото за тях са нужни сериозни финансови ресурси и участие във властта, което да ги осигури. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественият коментатор Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.
„Смятам, че това е едно от най-добрите ръководства на МВР и то е насочено категорично към прекратяването на тази неевропейска практика при изборите – купуването на гласове. Политиците, които практикуват този древен занаят, трябва да бъдат изметени от политическата система“, добави той.
„Около „Прогресивна България“ по-скоро се оформя ореолът на новия спасител. Там има редица въпроси, които тепърва ще бъдат анализирани, тъй като формацията очевидно се очертава като един от възможните победители на изборите. Това обаче е притеснително за България. Казвам „притеснително“, защото всеки нов „спасител“ в крайна сметка води до ново разочарование сред хората. Още по-лошият сценарий е, ако двамата „спасители“ – бившият премиер Борисов и президентът Радев – направят някакъв вид сглобка. Това не е изключено. Те неведнъж са влизали в публични конфликти, но след това са намирали общ език. Имат дълга история на взаимодействие. Винаги когато се появи фигура, която претендира да „спасява“, българите в крайна сметка остават неприятно изненадани. Този модел не е нов – той се появи още с идването на Симеон, който беше първият носител на този образ“, коментира още Методи Андреев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбирач
Коментиран от #10
15:01 16.04.2026
2 хаха
Една и съща тези изгрухтяна от различни шопари. Най-често от сглобени тиквени ШОПАРИ вГЗраждани.
Къде е окендзания до ушите ПРОСТАДИНОВ?
ХАХАХА
Коментиран от #9, #12
15:02 16.04.2026
3 АГАТ а Кристи
И двамата са "достойни" синове на БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
15:02 16.04.2026
4 Гражданин
15:03 16.04.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #65
15:04 16.04.2026
6 Методи,
15:04 16.04.2026
7 Окооо
15:06 16.04.2026
8 смях в залата
Коментиран от #48
15:06 16.04.2026
9 Ахааа
До коментар #2 от "хаха":Защо Възраждане при няколко опита за гласувания в парламента, провалиха свалянето на огромната, милионна, държавна охрана на Борисов и Пеевски? Не са ли истинска скрита патерица на ГЕРБ- ДПС? По делата им, ще ги познаете !
Коментиран от #15, #36, #66
15:09 16.04.2026
10 хе хе
До коментар #1 от "Разбирач":Никакъв разбирач НЕ СИ! Двамата са като съставки, които не можеш да смесваш. Може само да ги сменяш, евентуално, но не виждам необходимост от това.
15:09 16.04.2026
11 Безпартиен
15:09 16.04.2026
12 Не знам защо
До коментар #2 от "хаха":мразиш толкова Възраждане,но истината е че тази партия е най чиста и неопетнена от всички други парламентарно.представени партии! А на такива като теб задачата им е да я опетняват,за което може би вземаш центове! Няма да стане-Възраждане трети!
Коментиран от #17, #47
15:09 16.04.2026
13 Перо
15:10 16.04.2026
14 а по добре ще е разни бръмбари
абе що не разследвате тиквата и общ поръчки
тогава няма да има хранилка
15:12 16.04.2026
15 Тая дъвка
До коментар #9 от "Ахааа":я дъвчете преди всеки избори,но ако следиш политическите действия може и да разбереш,че това не е така!А може и да не можеш!
15:13 16.04.2026
16 Тц,тц,тц 😂😂😂
Цъфтим като риза през май.
15:14 16.04.2026
17 Ооо, не знаеш за какво говориш!
До коментар #12 от "Не знам защо":Отдавна наблюдавам техните тролове във форума с крайните им коментари и косата ми се изправя от ужас. НА ТАКИВА ХОРА ВЛАСТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВА!
15:14 16.04.2026
19 Селянин
Коментиран от #22, #23, #44
15:17 16.04.2026
20 Боко
Е тия пъпеши , където ги показвате и си дават мнението по всякакви теми са за такъв филм! Освен да лаят по измислени медии като тази и … общо взето всички! Друго не могат👌 Търсят внимание за да намажат от положението🤮💩👌
Коментиран от #37
15:17 16.04.2026
21 Парата !
Парата ! а а а а а --------
15:19 16.04.2026
22 На кого?
До коментар #19 от "Селянин":На Борисов ли? Не може патерицата да има по-висок рейтинг от този, когото трябва да подкрепя!😏
15:19 16.04.2026
23 Боко
До коментар #19 от "Селянин":Активирай си царевичния кочан в ауспуха , че омаза всичко с 💩💩💩
15:20 16.04.2026
24 А те ще направят
15:20 16.04.2026
25 Читател
Коментиран от #56
15:24 16.04.2026
26 Хихи
Коментиран от #29
15:24 16.04.2026
27 Малко спомени
Коментиран от #45
15:25 16.04.2026
28 Малко спомени
коя страна има повече известни евреи.
Кенеди казва някой известен американски
евреин и Хрущов му отвръща с известен руски
евреин. Така продължавали известно време,
но когато бил ред на Хрущов той не можал нищо
да измисли и пошушнал на Тодор Живков, който
седял до него:
"Хей Тошо, я кажи някой известен български евреин
и ше го минеме за руски."
Бай Тошо мислил, мислил и накрая рекъл:
"Епа нема известни български евреи."
На което Хрущов се троснал:
"Пфу, каквато ви държавата, такива ви и евреите."
15:26 16.04.2026
30 И тебе ли те изкараха от гардероба
15:27 16.04.2026
31 Понпон
15:28 16.04.2026
32 МИСЛИ НА ЕДИН АГЕНТ
15:28 16.04.2026
33 Малко спомени
15:28 16.04.2026
34 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
15:29 16.04.2026
35 Малко спомени
15:30 16.04.2026
36 Миме
До коментар #9 от "Ахааа":а ПеПеДеБерасите не седеха ли у скута на пеДелянчо ,не се ли ЗГлобиха с бате си бойко?м?
15:31 16.04.2026
37 Дзак
До коментар #20 от "Боко":Основно се подвизава във факти бг!
15:31 16.04.2026
38 Малко спомени
гласувай за Али Баба,
така поне ще си сигурен,
че крадците ще са само 40.
15:31 16.04.2026
39 Малко спомени
Коментиран от #58
15:32 16.04.2026
40 Страната на npaceтата 🐷🐷
Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, агент Буда - да слухти и издава стари крими дружки, внедрен за охранител на байтошУ и агент "Царя" да докладва за техните действия. Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен дезертьор и пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
15:32 16.04.2026
41 Никой
Какво се е загрижил за нас - да си гледа себе си - че може и да не го канят вече - едва ли взима пари отнякъде.
Симеон нищо не е направил лошо - просто това е - колкото стане - толкова.
И никой политик няма да се превъзпита сам по себе си. Нито ще се самоизритат - нищо.
Нито пък ГЕРБ ще се промени - впрочем твърде много се приказва за ГЕРБ - те като нямат конкуренция са велики.
Как може един Льолю да е управник - то е смешно - Бойко Борисов е твърда скромен интелектуално.
15:33 16.04.2026
42 Малко спомени
15:33 16.04.2026
43 Емигрант
15:35 16.04.2026
44 Неоспорим факт!
До коментар #19 от "Селянин":Така го активираха и 2020 г. за да овладеят протестната вълна срещу Борисов-пеевски и да пробутат измамниците на зулуса слаФчо.
15:35 16.04.2026
45 между другото
До коментар #27 от "Малко спомени":Съветите на Бай ви Тошо, от времето на СОЦ-а, са неприложими днес!
15:35 16.04.2026
46 Аз съм
Коментиран от #49
15:35 16.04.2026
47 Миме
До коментар #12 от "Не знам защо":с ПеПеДеБерас не се спори.жълтопаветните жендерасчета от градската десница ги интересуват САМО и ЕДИНСТВЕНО собствените им г...€...
15:36 16.04.2026
48 Хасковски каунь
До коментар #8 от "смях в залата":Митоди е чилякът дет не е виждал жиф агентин на скришно място, а държеше картотеката след преврата на т.н.демократи
15:37 16.04.2026
49 Няма да ги видиш
До коментар #46 от "Аз съм":Защото и двамата мислят, че Асен Василев не им е на нивото, за да дебатират с него.
Коментиран от #52, #54
15:38 16.04.2026
50 Дзак
15:40 16.04.2026
51 Малко спомени
15:42 16.04.2026
52 Аз съм
До коментар #49 от "Няма да ги видиш":Вярно единственият беше дълго пример, другия дълго президент, оправиха България и няма кой да им е на нивото.
Коментиран от #55
15:42 16.04.2026
53 Анонимен
15:42 16.04.2026
54 хмм
До коментар #49 от "Няма да ги видиш":Радев все пак се е явявал на два дебата - с Цецка Цачева и с един комедиант, чието име не си спомням. Борисов не може да дебатира, затова често му слушаме монолозите.😏
Коментиран от #61
15:43 16.04.2026
55 Не се сърди на мен за това!
До коментар #52 от "Аз съм":Може да се пробваш на президентските избори, но едва ли ще успееш...
15:44 16.04.2026
56 Миме
До коментар #25 от "Читател":Абсолютно,най-престният пример са ПеПеДеБерасите,щот ако не беше гюро ламата с неговите ченгета жълтопаветните шеха да гледат парламент само през кокорестата халка
15:45 16.04.2026
57 Сгодихме се
Делян Добрев от ГЕРБ постави ясни условия за бъдещи коалиционни разговори, като категорично изключи участие в правителство с "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), определяйки я като лява партия, с която няма съвместимост по ключови политики. В същото време той заяви, че евентуално сътрудничество с "Прогресивна България" на Румен Радев и други формации би било възможно единствено ако приемат основните приоритети на ГЕРБ – запазване на данъчно-осигурителния модел, отказ от промени в данъците, въвеждане на политики за привличане на инвестиции чрез концесиониране и поетапно достигане до балансиран бюджет без дефицит.
Коментиран от #59, #60
15:46 16.04.2026
58 И те са минало
До коментар #39 от "Малко спомени":Заради разредените питиета, по-евтино, по-близо и по-бандеролно прескачам до супера.
15:47 16.04.2026
59 Извънселско сметище
До коментар #57 от "Сгодихме се":Единственото ми изискване е Прочистване на даржавата от калинки! Иначе няма смисъл да се гласува! Но, защо се бави изследването на Алфа - Стояна Боряна, за да знаем какъв резултат ще ви обявят след така наречения вот в неделя!?
15:49 16.04.2026
60 Мечтайте си!
До коментар #57 от "Сгодихме се":Годеж няма да има, защото никой не иска да се годява за "вдовицата, уморила няколко съпрузи". 😄
15:50 16.04.2026
61 Жалкия Борисов
До коментар #54 от "хмм":Борисов дебатира със Станишев, но вече не иска да си спомня.
15:50 16.04.2026
62 Форумци
15:50 16.04.2026
63 Миме
15:50 16.04.2026
64 Сглобяване
Бай Методи го знае много добре, ама нали трябва да си заслужи копейките!
Сглобката е между ПБ И ППДБ.
Но... Борисов ще ги подкрепя задкулисно. Това е моментът!
Срещу парче от баницата.
Инак всички разиграват една и съща пиеса на взаимно отричане за пред публиката!
15:50 16.04.2026
65 Трол
До коментар #5 от "Сатана Z":Радев няма да се коалира с доказани руски агенти.
15:52 16.04.2026
66 Той
До коментар #9 от "Ахааа":Ох на мама.
15:53 16.04.2026
67 Има и по-лошо, но е невъзможно
15:58 16.04.2026