Новини
България »
Методи Андреев пред ФАКТИ: По-лошо е, ако двамата спасители – бившият Борисов и новият Радев, направят сглобка (ВИДЕО)

16 Април, 2026 14:59 1 302 67

  • методи андреев-
  • борисов-
  • пеевски-
  • избори-
  • спасител

Смятам, че това е едно от най-добрите ръководства на МВР и е насочено категорично към прекратяването на тази неевропейска практика при изборите – купуването на гласове, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Основното въздействие в България днес са полицейските проверки срещу купуването на гласове и създаването на страх. За да се изкорени тази практика обаче, трябва да се променят политиците, които я прилагат. Необходима е и промяна в политическата система. Традиционно с купуване на гласове се свързва ДПС, особено в ромските махали. ГЕРБ също разполагаха с добре изградени канали за това. По-малките и по-новите партии трудно могат да си позволят подобни практики, защото за тях са нужни сериозни финансови ресурси и участие във властта, което да ги осигури. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественият коментатор Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Смятам, че това е едно от най-добрите ръководства на МВР и то е насочено категорично към прекратяването на тази неевропейска практика при изборите – купуването на гласове. Политиците, които практикуват този древен занаят, трябва да бъдат изметени от политическата система“, добави той.

„Около „Прогресивна България“ по-скоро се оформя ореолът на новия спасител. Там има редица въпроси, които тепърва ще бъдат анализирани, тъй като формацията очевидно се очертава като един от възможните победители на изборите. Това обаче е притеснително за България. Казвам „притеснително“, защото всеки нов „спасител“ в крайна сметка води до ново разочарование сред хората. Още по-лошият сценарий е, ако двамата „спасители“ – бившият премиер Борисов и президентът Радев – направят някакъв вид сглобка. Това не е изключено. Те неведнъж са влизали в публични конфликти, но след това са намирали общ език. Имат дълга история на взаимодействие. Винаги когато се появи фигура, която претендира да „спасява“, българите в крайна сметка остават неприятно изненадани. Този модел не е нов – той се появи още с идването на Симеон, който беше първият носител на този образ“, коментира още Методи Андреев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    7 6 Отговор
    Тогава бихме били спасени завинаги и безвъзвратно. Не изключвам тази възможност

    Коментиран от #10

    15:01 16.04.2026

  • 2 хаха

    9 6 Отговор
    "ако двамата спасители – бившият Борисов и новият Радев, направят сглобка"

    Една и съща тези изгрухтяна от различни шопари. Най-често от сглобени тиквени ШОПАРИ вГЗраждани.
    Къде е окендзания до ушите ПРОСТАДИНОВ?
    ХАХАХА

    Коментиран от #9, #12

    15:02 16.04.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    12 8 Отговор
    Естествено !!!
    И двамата са "достойни" синове на БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

    15:02 16.04.2026

  • 4 Гражданин

    11 3 Отговор
    Опичайте си акъла, защото народа е приготвил гьостериците!

    15:03 16.04.2026

  • 5 Сатана Z

    13 11 Отговор
    А по-добре ли ще е ако ПП ;"Перверзните Педофили" се намърдат в зглобка в Радев както се очертава?

    Коментиран от #65

    15:04 16.04.2026

  • 6 Методи,

    10 12 Отговор
    ако с някой ще прави"сглобка"Радев,от двете злини/ппдб и герб/,избирам втората!Но най правилно за държавата ще е да направи такава с Възраждане!

    15:04 16.04.2026

  • 7 Окооо

    11 7 Отговор
    Всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта - начело с Пеевски ( както досега) или начело с Радев! Това е безспорната истина, колкото и да не се харесва на някои..... А Радев никога не би направил тази глупост, да се коалира с мафията и да повтори грешките на ПП, ДБ, БСП, ИТН, Атака, Марешки, ВМРО и прочие !!!!!

    15:06 16.04.2026

  • 8 смях в залата

    4 9 Отговор
    Кой беше Методи и за какво се бореше,че не се сещам.

    Коментиран от #48

    15:06 16.04.2026

  • 9 Ахааа

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Защо Възраждане при няколко опита за гласувания в парламента, провалиха свалянето на огромната, милионна, държавна охрана на Борисов и Пеевски? Не са ли истинска скрита патерица на ГЕРБ- ДПС? По делата им, ще ги познаете !

    Коментиран от #15, #36, #66

    15:09 16.04.2026

  • 10 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Никакъв разбирач НЕ СИ! Двамата са като съставки, които не можеш да смесваш. Може само да ги сменяш, евентуално, но не виждам необходимост от това.

    15:09 16.04.2026

  • 11 Безпартиен

    7 10 Отговор
    Повярвайте ми че не съм за никой но ако ПП Дерастите паднат на четвърто място ще изпитам удоволствие. Но и така с пет е спокойно деца защото те няма да спечелят и постепенно преминават в забвение

    15:09 16.04.2026

  • 12 Не знам защо

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    мразиш толкова Възраждане,но истината е че тази партия е най чиста и неопетнена от всички други парламентарно.представени партии! А на такива като теб задачата им е да я опетняват,за което може би вземаш центове! Няма да стане-Възраждане трети!

    Коментиран от #17, #47

    15:09 16.04.2026

  • 13 Перо

    7 6 Отговор
    Тоя костовистки парцал още ли е жив?

    15:10 16.04.2026

  • 14 а по добре ще е разни бръмбари

    4 2 Отговор
    спрат да се изявяват с празнословието си

    абе що не разследвате тиквата и общ поръчки
    тогава няма да има хранилка

    15:12 16.04.2026

  • 15 Тая дъвка

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    я дъвчете преди всеки избори,но ако следиш политическите действия може и да разбереш,че това не е така!А може и да не можеш!

    15:13 16.04.2026

  • 16 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 5 Отговор
    Е ттва е.🤣 Тиква+Мунчо.
    Цъфтим като риза през май.

    15:14 16.04.2026

  • 17 Ооо, не знаеш за какво говориш!

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не знам защо":

    Отдавна наблюдавам техните тролове във форума с крайните им коментари и косата ми се изправя от ужас. НА ТАКИВА ХОРА ВЛАСТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВА!

    15:14 16.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Селянин

    6 4 Отговор
    Че има ли някой на който не е чсно, че Радев е новата патерица. Естествяено, че ще направи сглобка. Нали и затова го активираха.

    Коментиран от #22, #23, #44

    15:17 16.04.2026

  • 20 Боко

    2 2 Отговор
    Има един филм” Специалист по всичко”
    Е тия пъпеши , където ги показвате и си дават мнението по всякакви теми са за такъв филм! Освен да лаят по измислени медии като тази и … общо взето всички! Друго не могат👌 Търсят внимание за да намажат от положението🤮💩👌

    Коментиран от #37

    15:17 16.04.2026

  • 21 Парата !

    1 0 Отговор
    Парата !

    Парата ! а а а а а --------

    15:19 16.04.2026

  • 22 На кого?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Селянин":

    На Борисов ли? Не може патерицата да има по-висок рейтинг от този, когото трябва да подкрепя!😏

    15:19 16.04.2026

  • 23 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Селянин":

    Активирай си царевичния кочан в ауспуха , че омаза всичко с 💩💩💩

    15:20 16.04.2026

  • 24 А те ще направят

    1 2 Отговор
    Сина Радев вече направи

    15:20 16.04.2026

  • 25 Читател

    5 0 Отговор
    Който се коалира с ГЕРБ приключва мача моментално и отива на политическото бунище примери много.

    Коментиран от #56

    15:24 16.04.2026

  • 26 Хихи

    2 3 Отговор
    Няма Страшно каквото каже ЕК това ще стане .... Така ни обработиха с еврофондове и заеми че каквото ни кажат това ще правим..

    Коментиран от #29

    15:24 16.04.2026

  • 27 Малко спомени

    2 2 Отговор
    Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми. /бай Тошо/

    Коментиран от #45

    15:25 16.04.2026

  • 28 Малко спомени

    1 1 Отговор
    Хрущов и Кенеди седнали да се хвалят
    коя страна има повече известни евреи.
    Кенеди казва някой известен американски
    евреин и Хрущов му отвръща с известен руски
    евреин. Така продължавали известно време,
    но когато бил ред на Хрущов той не можал нищо
    да измисли и пошушнал на Тодор Живков, който
    седял до него:
    "Хей Тошо, я кажи някой известен български евреин
    и ше го минеме за руски."
    Бай Тошо мислил, мислил и накрая рекъл:
    "Епа нема известни български евреи."
    На което Хрущов се троснал:
    "Пфу, каквато ви държавата, такива ви и евреите."

    15:26 16.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И тебе ли те изкараха от гардероба

    0 0 Отговор
    Стига плаши е. Туй да не си ти

    15:27 16.04.2026

  • 31 Понпон

    2 0 Отговор
    Този не беше ли пръв клакьор на Борисов?

    15:28 16.04.2026

  • 32 МИСЛИ НА ЕДИН АГЕНТ

    1 1 Отговор
    НА КГБ И ДС, ВСИЧКО Е СПАЗАРЕНО, НАЛИ СЕ ПРАВЕШЕ НА МАИМУНА А СЕГА НЕ НИ ТЕСТВАЙ

    15:28 16.04.2026

  • 33 Малко спомени

    2 1 Отговор
    По времето на бай Тошо МС се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.-Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева:-Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам.-Ами тогаз кое с Ф?-Фсичко останало!

    15:28 16.04.2026

  • 34 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    2 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    15:29 16.04.2026

  • 35 Малко спомени

    1 2 Отговор
    Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да са разрешени.

    15:30 16.04.2026

  • 36 Миме

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    а ПеПеДеБерасите не седеха ли у скута на пеДелянчо ,не се ли ЗГлобиха с бате си бойко?м?

    15:31 16.04.2026

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Боко":

    Основно се подвизава във факти бг!

    15:31 16.04.2026

  • 38 Малко спомени

    3 1 Отговор
    На следващите избори
    гласувай за Али Баба,
    така поне ще си сигурен,
    че крадците ще са само 40.

    15:31 16.04.2026

  • 39 Малко спомени

    2 1 Отговор
    Заради политиците не ходим на избори... Заради поповете не ходим на църква... Само едни бармани ни останаха.

    Коментиран от #58

    15:32 16.04.2026

  • 40 Страната на npaceтата 🐷🐷

    2 0 Отговор
    Хвани единия, yдави другия!
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, агент Буда - да слухти и издава стари крими дружки, внедрен за охранител на байтошУ и агент "Царя" да докладва за техните действия. Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен дезертьор и пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    15:32 16.04.2026

  • 41 Никой

    0 0 Отговор
    Този човек доста пари направи - тоест взе заплатки - беше не знам какъв-си - все е голям анализатор.

    Какво се е загрижил за нас - да си гледа себе си - че може и да не го канят вече - едва ли взима пари отнякъде.

    Симеон нищо не е направил лошо - просто това е - колкото стане - толкова.

    И никой политик няма да се превъзпита сам по себе си. Нито ще се самоизритат - нищо.

    Нито пък ГЕРБ ще се промени - впрочем твърде много се приказва за ГЕРБ - те като нямат конкуренция са велики.

    Как може един Льолю да е управник - то е смешно - Бойко Борисов е твърда скромен интелектуално.

    15:33 16.04.2026

  • 42 Малко спомени

    2 0 Отговор
    Вместо "Крадецът на праскови" българите гледаме, по телевизията "Крадецът на избори"!

    15:33 16.04.2026

  • 43 Емигрант

    0 1 Отговор
    И тази врачка вече спокойно можете да я смятате - ИЗПЕРКАЛА ! В България се води една гнусна и отвратителна журналистика, дори това не е журналистика, а платена форма на будалкане на суверена и използване на чалгаризмът и простащината като средство за подпомагане на корупцията и разрушаване на каквото и да било някакво бъдеще на надеждата ! Кой му плати на тоя да каже в ефир, че е възможна сглобка между Радев и Банкянската мутра ? Пеевски, самата Тиква или и двамата за да отнемат избиратели на Радев понеже вече става ОПАСЕН за корупцията ? В България не е останал свестен журналист, всичката тази "гилдия" спокойно може да се нарече УНИЩОЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА И ПРЪВ СЛУГА НА МУТРИ И МАФИОТИ ! Слушате ли новини, значи сте напълно зависим и контролиран народ без мозък, кокто нито вижда, нито разбира какво става около него !

    15:35 16.04.2026

  • 44 Неоспорим факт!

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Селянин":

    Така го активираха и 2020 г. за да овладеят протестната вълна срещу Борисов-пеевски и да пробутат измамниците на зулуса слаФчо.

    15:35 16.04.2026

  • 45 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Малко спомени":

    Съветите на Бай ви Тошо, от времето на СОЦ-а, са неприложими днес!

    15:35 16.04.2026

  • 46 Аз съм

    1 0 Отговор
    Много исках да видя тиквата и Румен Рублов на дебат с Асен Василев, ама и на двамата не им стиска.

    Коментиран от #49

    15:35 16.04.2026

  • 47 Миме

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не знам защо":

    с ПеПеДеБерас не се спори.жълтопаветните жендерасчета от градската десница ги интересуват САМО и ЕДИНСТВЕНО собствените им г...€...

    15:36 16.04.2026

  • 48 Хасковски каунь

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "смях в залата":

    Митоди е чилякът дет не е виждал жиф агентин на скришно място, а държеше картотеката след преврата на т.н.демократи

    15:37 16.04.2026

  • 49 Няма да ги видиш

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм":

    Защото и двамата мислят, че Асен Василев не им е на нивото, за да дебатират с него.

    Коментиран от #52, #54

    15:38 16.04.2026

  • 50 Дзак

    0 0 Отговор
    Спекулация въз основа на въображаемо събитие!

    15:40 16.04.2026

  • 51 Малко спомени

    0 1 Отговор
    Аууу, Аууу туристите ще издоят водата в Бяло Море, Средиземно Море и водата от Атлантическия океан, която се влива в Средиземно Море и накрая и Атлантическия Океан ще пресъхне и Черно Море! Аууу! Ауууу! Аууу Вий Вълка! Жаден за жълтици, да си купи питейна изворна вода от Планите! Идва Трети Потоп! Аууу, Ауууу, Ауууу, жаден вий Вълка - къде е Мома Гергана с Менци от Планината да ми донесе Водичка и Мляко от oвцeтe, дето блeят и кoзите на Бай Вълчо? Бай Вълчо, имам гости от Павликени! Сухо, Сухо!

    15:42 16.04.2026

  • 52 Аз съм

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Няма да ги видиш":

    Вярно единственият беше дълго пример, другия дълго президент, оправиха България и няма кой да им е на нивото.

    Коментиран от #55

    15:42 16.04.2026

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор
    Интервюиращия би трябвало да попита защо досиетата не са качени в интернет?

    15:42 16.04.2026

  • 54 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Няма да ги видиш":

    Радев все пак се е явявал на два дебата - с Цецка Цачева и с един комедиант, чието име не си спомням. Борисов не може да дебатира, затова често му слушаме монолозите.😏

    Коментиран от #61

    15:43 16.04.2026

  • 55 Не се сърди на мен за това!

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Аз съм":

    Може да се пробваш на президентските избори, но едва ли ще успееш...

    15:44 16.04.2026

  • 56 Миме

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Читател":

    Абсолютно,най-престният пример са ПеПеДеБерасите,щот ако не беше гюро ламата с неговите ченгета жълтопаветните шеха да гледат парламент само през кокорестата халка

    15:45 16.04.2026

  • 57 Сгодихме се

    1 3 Отговор
    ГЕРБ очерта коалиционна формула след изборите: „не“ за ПП-ДБ, „да“ за Радев при условия

    Делян Добрев от ГЕРБ постави ясни условия за бъдещи коалиционни разговори, като категорично изключи участие в правителство с "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), определяйки я като лява партия, с която няма съвместимост по ключови политики. В същото време той заяви, че евентуално сътрудничество с "Прогресивна България" на Румен Радев и други формации би било възможно единствено ако приемат основните приоритети на ГЕРБ – запазване на данъчно-осигурителния модел, отказ от промени в данъците, въвеждане на политики за привличане на инвестиции чрез концесиониране и поетапно достигане до балансиран бюджет без дефицит.

    Коментиран от #59, #60

    15:46 16.04.2026

  • 58 И те са минало

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Малко спомени":

    Заради разредените питиета, по-евтино, по-близо и по-бандеролно прескачам до супера.

    15:47 16.04.2026

  • 59 Извънселско сметище

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Сгодихме се":

    Единственото ми изискване е Прочистване на даржавата от калинки! Иначе няма смисъл да се гласува! Но, защо се бави изследването на Алфа - Стояна Боряна, за да знаем какъв резултат ще ви обявят след така наречения вот в неделя!?

    15:49 16.04.2026

  • 60 Мечтайте си!

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Сгодихме се":

    Годеж няма да има, защото никой не иска да се годява за "вдовицата, уморила няколко съпрузи". 😄

    15:50 16.04.2026

  • 61 Жалкия Борисов

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "хмм":

    Борисов дебатира със Станишев, но вече не иска да си спомня.

    15:50 16.04.2026

  • 62 Форумци

    0 1 Отговор
    Гласувам за трите партии на тия мой мадами и печелим изборите!

    15:50 16.04.2026

  • 63 Миме

    1 0 Отговор
    явно меноди гнусната мастия яко се е кефил докат ПеПеДеБерасите седеха у скута на пеДелянчо

    15:50 16.04.2026

  • 64 Сглобяване

    0 0 Отговор
    между ПБ И ГЕРБ няма да има.
    Бай Методи го знае много добре, ама нали трябва да си заслужи копейките!

    Сглобката е между ПБ И ППДБ.
    Но... Борисов ще ги подкрепя задкулисно. Това е моментът!
    Срещу парче от баницата.

    Инак всички разиграват една и съща пиеса на взаимно отричане за пред публиката!

    15:50 16.04.2026

  • 65 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Радев няма да се коалира с доказани руски агенти.

    15:52 16.04.2026

  • 66 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    Ох на мама.

    15:53 16.04.2026

  • 67 Има и по-лошо, но е невъзможно

    0 0 Отговор
    А най, най -лошото е ако пепетата направят сглобка с другите "различни"😂

    15:58 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове