Росен Цветков пред ФАКТИ: МВР този път до голяма степен си вършеше работата за изборите и това се видя (ВИДЕО)

28 Април, 2026 14:26 708 9

Трябва да се изясни кои са свързаните лица, кои са организаторите, а не някои хора да бъдат поставени под чадър, казва гостът

С изборите видяхме неща, които на други избори не бяхме виждали – в посока на това, че МВР този път до голяма степен си вършеше работата за изборите и това се видя. В сравнение с миналата година резултатите са различни. Партиите, които купуват и контролират гласове, се знаят – те са няколко. Виждаме как при някои резултатите са десетократно по-малки. Може да се каже, че превенцията, която МВР направи, както и профилирането на този контингент, който се занимава с търговия и влияние върху гласове, включително сред малцинствени групи и други хора, които по една или друга форма продават гласа си и действат незаконно, е дала ефект. Това са резултати, които изглеждат по-реалистични. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р инж. Росен Цветков, депутат от „Прогресивна България“.

„Сега обаче трябва да има продължение. Да не стане така, че сигналите да са подадени, МВР да си е свършило работата, а след това всичко да спре в прокуратурата, следствието или съда. Трябва да се изясни кои са свързаните лица, кои са организаторите, а не някои хора да бъдат поставени под чадър. Не бива да се стига само до наказване на изпълнителите на ниско ниво. Трябва да има големи разследвания, дела и ефективни присъди за тези порочни явления“, добави гостът.

„Последните 20 години тези практики се израждат и стават все по-добре организирани. Ние го виждаме на всички избори. Просто тези избори бяха малко по-различни, включително заради избирателната активност и защото според мен голяма част от контингента беше профилиран и местните дерибеи бяха изплашени, че ще има сигнали и реални действия този път“, каза още Росен Цветков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    2 1 Отговор
    Никой не се интересува от изброените! Сега се интересуваме, какво ще стане след изборите!

    14:31 28.04.2026

  • 2 Kакво се видя?

    2 1 Отговор
    Ромските секции, които преди гласуваха за ГЕРБ, Пеевски и Доган сега гласуваха за Радев. София, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Ямбол, Стара Загора,

    14:35 28.04.2026

  • 3 С успехите дотук

    3 3 Отговор
    В сюрията на муньо експерти няма, няма и воля за противодействие, девет служебни и нищо. Какво ли ще получат избирателите муньови

    Коментиран от #9

    14:36 28.04.2026

  • 4 На МВР им трябваха

    2 3 Отговор
    още две седмици за да изловят всички купувачи на гласове и тогава нямаше да има кой дагласува за ГРОБ - НН.

    14:45 28.04.2026

  • 5 бушприт

    0 0 Отговор
    При фризьорката влиза мъж, очевидно неин познат и я пита за час ,за подстригване:
    - Данче, кога ще ме оправиш, че ми писна да ми стърчи сутрин?

    14:56 28.04.2026

  • 6 РуZко-българска мафия !

    1 2 Отговор
    Истината е, че кукловодите преляха 500 000 гласа от аватарите си пеевски, борисOFF, слаФчо зулуса и доган на новото си мюре - румен кРадев Решетников

    15:06 28.04.2026

  • 7 Анонимен

    1 1 Отговор
    Видяхме театрални постановки и една партия си пусна допълнителни гласове в края на изборния ден.

    15:08 28.04.2026

  • 8 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Да, МВР си свърши перфектно работата по изборите, и по - точно по техния резултат.
    Та в този ред на мисли предлагам идея на "разследващата журналистика" - да се извадят част от секциите с купен вот през годините, за които са правени многобройни репортажи и да се покажат резултатите от тях на последните избори. Така ще разполагаме с факти, а не със "сигнали", по които "работеха" от МВР. Така може да се тръгне по следите на купувачите, на организаторите и т.н.

    15:26 28.04.2026

  • 9 ХАХАХА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "С успехите дотук":

    Каквото ще получим и всички останали - един голям .......

    15:28 28.04.2026

