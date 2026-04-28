Росен Цветков пред ФАКТИ: МВР този път до голяма степен си вършеше работата за изборите и това се видя (ВИДЕО)

С изборите видяхме неща, които на други избори не бяхме виждали – в посока на това, че МВР този път до голяма степен си вършеше работата за изборите и това се видя. В сравнение с миналата година резултатите са различни. Партиите, които купуват и контролират гласове, се знаят – те са няколко. Виждаме как при някои резултатите са десетократно по-малки. Може да се каже, че превенцията, която МВР направи, както и профилирането на този контингент, който се занимава с търговия и влияние върху гласове, включително сред малцинствени групи и други хора, които по една или друга форма продават гласа си и действат незаконно, е дала ефект. Това са резултати, които изглеждат по-реалистични. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р инж. Росен Цветков, депутат от „Прогресивна България“.



„Сега обаче трябва да има продължение. Да не стане така, че сигналите да са подадени, МВР да си е свършило работата, а след това всичко да спре в прокуратурата, следствието или съда. Трябва да се изясни кои са свързаните лица, кои са организаторите, а не някои хора да бъдат поставени под чадър. Не бива да се стига само до наказване на изпълнителите на ниско ниво. Трябва да има големи разследвания, дела и ефективни присъди за тези порочни явления“, добави гостът.



„Последните 20 години тези практики се израждат и стават все по-добре организирани. Ние го виждаме на всички избори. Просто тези избори бяха малко по-различни, включително заради избирателната активност и защото според мен голяма част от контингента беше профилиран и местните дерибеи бяха изплашени, че ще има сигнали и реални действия този път“, каза още Росен Цветков.



