Иван Христанов пред ФАКТИ: Вносът на сухо мляко унищожава българските фермери (ВИДЕО)

Оставихме на сегашните управляващи редица конкретни задачи, които трябва да продължат, защото за мен е важно да се върши работа, без значение дали сме в опозиция, или в управление. Те са обществено важни. Сега контрол върху млечния сектор няма. Няма нито една мярка, която да е била започната и довършена. Проверките на конкретните доставки и на вноса, който е завладял пазара и е против обществения интерес, трябва да бъдат възстановен. Няма друг начин. Не става въпрос дали това се харесва на тези, които печелят от ситуацията, или не. Потърпевшите веднага започват да плащат на медии за публикации, започват да оказват натиск в министерството и да създават напрежение. Нека напомня, че проблемите по границата започнаха именно от въпроса какви обеми влизат като млечна продукция. И то не само при млечните продукти, а и в млекопроизводството като цяло. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и бивш служебен министър на земеделието.
„В България се внасят много големи количества обезмаслено сухо мляко, след което към него се добавя масло, за да бъде обогатено и продавано като пълномаслено мляко. В същото време обезмасленото мляко е в различни търговски режими и влиза при много по-изгодни условия. Крайният резултат е, че нашите фермери губят пазара. Установихме и наличие на некачествено мляко, защото започнахме реални проверки. Давам ви пример. Когато влязохме в складовете в Хасково и започнахме проверки на храните без предварителна подготовка и предупреждение, се видя, че голяма част от проблемите са свързани именно с този внос, за който говорим в момента. Този внос се връща на пазара под формата на дъмпинг, който практически унищожава българския сектор“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мими Кучева🐕
Коментиран от #14
15:25 16.06.2026
3 Защо
15:28 16.06.2026
4 Оня под Коня
15:31 16.06.2026
5 Ха,добро утро!
А ЗАЩО избихте БЪЛГАРСКИТЕ стада ...?
Не е лошо все пак да МИСЛИТЕ....преди да действате!!!
Коментиран от #9
15:39 16.06.2026
6 Адвокат
15:41 16.06.2026
7 дядото
15:42 16.06.2026
8 бг кашкавал менте
15:43 16.06.2026
9 Фактите
До коментар #5 от "Ха,добро утро!":Стадата ги ликвираха комунистите руските еничари,първо откраднаха мандрите после стадата,през комунизма ни тъпчеха с руско сухо мляко
Коментиран от #17, #19, #20
15:49 16.06.2026
10 Пипин
15:54 16.06.2026
11 курумпел
15:55 16.06.2026
12 Ба бааааа
16:04 16.06.2026
13 Само констатации
Само ни тровите!
16:07 16.06.2026
14 Данъкоплатец
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":Предизборната димка на Радев беше,
че ще пребори корупцията.
Запитаха ли се гласувалите за него,
защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
след като ДАНС му предоставяха списъци,
начело с най-видните корупционери???
като Гешев, Борисов, Пеевски и Владимир Горанов!
16:11 16.06.2026
15 Алекс
16:11 16.06.2026
16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 604
16:20 16.06.2026
19 Фактът
До коментар #9 от "Фактите":Аве дебил баща ти и дедо ти са дръти комуняги
16:20 16.06.2026
20 604
До коментар #9 от "Фактите":Тъпчехътъ га бяши в топкити на баща ти. Паляк!
16:22 16.06.2026
21 Иван Христанов бивш министър
16:25 16.06.2026
22 До 3ия мошеник
16:33 16.06.2026
23 Даа!
16:40 16.06.2026