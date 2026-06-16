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Иван Христанов пред ФАКТИ: Вносът на сухо мляко унищожава българските фермери (ВИДЕО)

Иван Христанов пред ФАКТИ: Вносът на сухо мляко унищожава българските фермери (ВИДЕО)

16 Юни, 2026 15:22 1 140 23

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  • граница-
  • сухо мляко-
  • дъмпинг

Обезмаслено мляко влиза при облекчени условия и се връща на пазара като пълномаслен продукт, казва гостът

Иван Христанов пред ФАКТИ: Вносът на сухо мляко унищожава българските фермери (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Оставихме на сегашните управляващи редица конкретни задачи, които трябва да продължат, защото за мен е важно да се върши работа, без значение дали сме в опозиция, или в управление. Те са обществено важни. Сега контрол върху млечния сектор няма. Няма нито една мярка, която да е била започната и довършена. Проверките на конкретните доставки и на вноса, който е завладял пазара и е против обществения интерес, трябва да бъдат възстановен. Няма друг начин. Не става въпрос дали това се харесва на тези, които печелят от ситуацията, или не. Потърпевшите веднага започват да плащат на медии за публикации, започват да оказват натиск в министерството и да създават напрежение. Нека напомня, че проблемите по границата започнаха именно от въпроса какви обеми влизат като млечна продукция. И то не само при млечните продукти, а и в млекопроизводството като цяло. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и бивш служебен министър на земеделието.

„В България се внасят много големи количества обезмаслено сухо мляко, след което към него се добавя масло, за да бъде обогатено и продавано като пълномаслено мляко. В същото време обезмасленото мляко е в различни търговски режими и влиза при много по-изгодни условия. Крайният резултат е, че нашите фермери губят пазара. Установихме и наличие на некачествено мляко, защото започнахме реални проверки. Давам ви пример. Когато влязохме в складовете в Хасково и започнахме проверки на храните без предварителна подготовка и предупреждение, се видя, че голяма част от проблемите са свързани именно с този внос, за който говорим в момента. Този внос се връща на пазара под формата на дъмпинг, който практически унищожава българския сектор“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 5 Отговор
    Д.Г.Д българските фермери!🐄🥳🤣🖕

    Коментиран от #14

    15:25 16.06.2026

  • 3 Защо

    7 4 Отговор
    няма едно изречение за Никола Минчев? Днес му свалиха имунитета на евродепутат, където се появят пп-ъ-дб-ъ ,все е позор.

    15:28 16.06.2026

  • 4 Оня под Коня

    7 4 Отговор
    Кой каквото отглежда, това да дои... Като искат кучета, да пият кучешко мляко...

    15:31 16.06.2026

  • 5 Ха,добро утро!

    13 0 Отговор
    Стигнахме до истината най-накрая !
    А ЗАЩО избихте БЪЛГАРСКИТЕ стада ...?
    Не е лошо все пак да МИСЛИТЕ....преди да действате!!!

    Коментиран от #9

    15:39 16.06.2026

  • 6 Адвокат

    5 1 Отговор
    Така е,когато ченгетата управляват. Милиционерската школа в Симеоново ги е научила само на това.

    15:41 16.06.2026

  • 7 дядото

    6 0 Отговор
    а това,сухото "мляко" съдържа ли мляко

    15:42 16.06.2026

  • 8 бг кашкавал менте

    5 0 Отговор
    сухо мляко + палма

    15:43 16.06.2026

  • 9 Фактите

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ха,добро утро!":

    Стадата ги ликвираха комунистите руските еничари,първо откраднаха мандрите после стадата,през комунизма ни тъпчеха с руско сухо мляко

    Коментиран от #17, #19, #20

    15:49 16.06.2026

  • 10 Пипин

    4 1 Отговор
    С Гюров тоя смешник нямаш шанс той само за Украйна става.

    15:54 16.06.2026

  • 11 курумпел

    4 1 Отговор
    Най вече украинското, както и зърното, са с облекчени режими на внос, в ущърб на натуралното. Политика на ЕК.

    15:55 16.06.2026

  • 12 Ба бааааа

    0 1 Отговор
    Празни приказки

    16:04 16.06.2026

  • 13 Само констатации

    2 0 Отговор
    Ами забранете вноса. И без това е от Украйна, където се шири пълно безконтролие както по отношение на храните, така и в здравеопазването, ако изобщо има такова!
    Само ни тровите!

    16:07 16.06.2026

  • 14 Данъкоплатец

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    Предизборната димка на Радев беше,
    че ще пребори корупцията.
    Запитаха ли се гласувалите за него,
    защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
    Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
    след като ДАНС му предоставяха списъци,
    начело с най-видните корупционери???
    като Гешев, Борисов, Пеевски и Владимир Горанов!

    16:11 16.06.2026

  • 15 Алекс

    2 1 Отговор
    От районите на Чернобил се произвеждат огромни количества сухо мляко и единствената страна в света която го изкупува е България, заради фрапиращо ниските цени.

    16:11 16.06.2026

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 604

    0 0 Отговор
    Тоъ още 5г че го въртят. ..пхахахахя

    16:20 16.06.2026

  • 19 Фактът

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фактите":

    Аве дебил баща ти и дедо ти са дръти комуняги

    16:20 16.06.2026

  • 20 604

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фактите":

    Тъпчехътъ га бяши в топкити на баща ти. Паляк!

    16:22 16.06.2026

  • 21 Иван Христанов бивш министър

    3 0 Отговор
    В кабинета "Гюров" - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"

    16:25 16.06.2026

  • 22 До 3ия мошеник

    2 0 Отговор
    Недей да лъжеш. Имунитета на Никола Минчев НЕ Е СВАЛЕН. А колкото до Христанов това е единственият министър който е правил нещо полезно за народа

    16:33 16.06.2026

  • 23 Даа!

    0 0 Отговор
    Реших да попитам ИИ.С простичък въпрос.Каква ще бъде крайната цена за производство на 10 тона сирене от сухо мляко.Като допълних въпроса: да калкулира всички разходи ,включително заплати за персонала.Отговор: Краен продукт- един килограм сирене със включително ДДС струва между 3,42; до 3,59 евро за килограм.Само от влагане/ замяна на сметана,или масло 82% ,с палмово масло,икономисват на 10 тона продукт над 7,500 евро.Ето защо всички вряскат и вдигат врява. Далаверата приключва.

    16:40 16.06.2026

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