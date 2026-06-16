Иван Христанов пред ФАКТИ: Вносът на сухо мляко унищожава българските фермери (ВИДЕО)

Оставихме на сегашните управляващи редица конкретни задачи, които трябва да продължат, защото за мен е важно да се върши работа, без значение дали сме в опозиция, или в управление. Те са обществено важни. Сега контрол върху млечния сектор няма. Няма нито една мярка, която да е била започната и довършена. Проверките на конкретните доставки и на вноса, който е завладял пазара и е против обществения интерес, трябва да бъдат възстановен. Няма друг начин. Не става въпрос дали това се харесва на тези, които печелят от ситуацията, или не. Потърпевшите веднага започват да плащат на медии за публикации, започват да оказват натиск в министерството и да създават напрежение. Нека напомня, че проблемите по границата започнаха именно от въпроса какви обеми влизат като млечна продукция. И то не само при млечните продукти, а и в млекопроизводството като цяло. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и бивш служебен министър на земеделието.

„В България се внасят много големи количества обезмаслено сухо мляко, след което към него се добавя масло, за да бъде обогатено и продавано като пълномаслено мляко. В същото време обезмасленото мляко е в различни търговски режими и влиза при много по-изгодни условия. Крайният резултат е, че нашите фермери губят пазара. Установихме и наличие на некачествено мляко, защото започнахме реални проверки. Давам ви пример. Когато влязохме в складовете в Хасково и започнахме проверки на храните без предварителна подготовка и предупреждение, се видя, че голяма част от проблемите са свързани именно с този внос, за който говорим в момента. Този внос се връща на пазара под формата на дъмпинг, който практически унищожава българския сектор“, добави гостът.

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