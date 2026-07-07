Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова от КС (ВИДЕО)

Смятаме, че има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова, защото фактите, които изнесе миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев – че е пътувала до Дубай заедно с Делян Пеевски – са достатъчно основание за това. Тя нито е декларирала подобно пътуване, нито е обяснила тези толкова близки връзки с политически лидер, за които в обществото имаше съмнения още преди да стане конституционен съдия. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет.
„Това е първият случай, в който вече има изнесени данни, които потвърждават съмненията на хората. Последвалите разкрития – че първо показа дипломатическия паспорт, с който е излязла от България, и по нейните думи е влязла в Истанбул, а след това министърът потвърди, че всъщност е използван и личен паспорт – пораждат нови въпроси. Дипломатическият паспорт се използва за служебни цели и затова кръгът на лицата, които могат да го притежават, е строго ограничен. Конституционните съдии са сред тях. Всичко това създава съмнение, което вече възникна в обществото – че нещо се прикрива“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А не
Коментиран от #13
14:40 07.07.2026
2 хегейския комисириат
14:43 07.07.2026
3 оня с коня
Коментиран от #6
14:47 07.07.2026
4 пери
14:49 07.07.2026
5 Иван
14:50 07.07.2026
6 Сопри се бе ратай
До коментар #3 от "оня с коня":на сфинийата
Коментиран от #10
14:51 07.07.2026
7 Един шофьор
14:52 07.07.2026
8 Конституционният съд
Той е излишна структура
14:53 07.07.2026
9 Хаха
14:54 07.07.2026
10 оня с коня
До коментар #6 от "Сопри се бе ратай":Оххх...Немой да се зАпрем!
14:55 07.07.2026
11 Мръшляк
14:59 07.07.2026
12 Борислав
15:00 07.07.2026
13 Илитерат
До коментар #1 от "А не":Не,няма да й дад ат
15:00 07.07.2026
14 Майора
15:04 07.07.2026
15 Драги ми Смехурко
15:07 07.07.2026