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Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова от КС (ВИДЕО)

Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова от КС (ВИДЕО)

7 Юли, 2026 14:31 1 155 15

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  • десислава атанасова-
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  • конституционен съд-
  • оставка-
  • делян-
  • пеевски

Дипломатическият паспорт се използва за служебни цели и затова кръгът на лицата, които могат да го притежават, е строго ограничен, казва гостът

Адвокат Адела Качаунова пред ФАКТИ: Има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова от КС (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Смятаме, че има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова, защото фактите, които изнесе миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев – че е пътувала до Дубай заедно с Делян Пеевски – са достатъчно основание за това. Тя нито е декларирала подобно пътуване, нито е обяснила тези толкова близки връзки с политически лидер, за които в обществото имаше съмнения още преди да стане конституционен съдия. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет.

„Това е първият случай, в който вече има изнесени данни, които потвърждават съмненията на хората. Последвалите разкрития – че първо показа дипломатическия паспорт, с който е излязла от България, и по нейните думи е влязла в Истанбул, а след това министърът потвърди, че всъщност е използван и личен паспорт – пораждат нови въпроси. Дипломатическият паспорт се използва за служебни цели и затова кръгът на лицата, които могат да го притежават, е строго ограничен. Конституционните съдии са сред тях. Всичко това създава съмнение, което вече възникна в обществото – че нещо се прикрива“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не

    7 6 Отговор
    Орден Стара Планина и дай те !?

    Коментиран от #13

    14:40 07.07.2026

  • 2 хегейския комисириат

    7 0 Отговор
    айде нема нужда!

    14:43 07.07.2026

  • 3 оня с коня

    11 19 Отговор
    "Адвокат" е най-ниското стъпало в Правовата Йерархия."Член на Конституционния Съд" е почти Най-високото стъпало .И тука сме свидетели как Нар. Поговорка че Свинарят се опитва да дава съвети на Царя става Действителност!Сегааа. Ако тая Адвокатка твърдо вярва че ако успее да Прелъже Атанасова да си подаде Оставката непременно ще заеме нейната Длъжност,то си е друг въпрос но ако не е така- да престане да се излага по Медиите щото ще си загуби Клиентите!

    Коментиран от #6

    14:47 07.07.2026

  • 4 пери

    14 2 Отговор
    Ще гледаме дали някой ще ѝ я поиска. И дали тая нахалница ще си подаде оставката. По тия ширини тая практика е непозната. И всички се изобразяват за невинни, бели и добри, нищо че в действителност са доволно обвързани и окани.

    14:49 07.07.2026

  • 5 Иван

    14 1 Отговор
    Абсолютно верно е имаше един министър на МВнР изискваше служебните паспорти да се дължат връщат в канцеларията и да се дават на дипломатите само срещу предоставено командировъчно.Другото е злоупотреба.

    14:50 07.07.2026

  • 6 Сопри се бе ратай

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    на сфинийата

    Коментиран от #10

    14:51 07.07.2026

  • 7 Един шофьор

    4 1 Отговор
    Е хайде сега , и това ли да декларира ,че ще ходи да се жуЛе.

    14:52 07.07.2026

  • 8 Конституционният съд

    8 1 Отговор
    Трябва да се закрие.
    Той е излишна структура

    14:53 07.07.2026

  • 9 Хаха

    2 9 Отговор
    И за Румен Радев има основания да подаде оставка след като едно от служебните му правителства подписа договора с Боташ, по който сме платили над 1 милиард до момента без да получим нищо.

    14:54 07.07.2026

  • 10 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сопри се бе ратай":

    Оххх...Немой да се зАпрем!

    14:55 07.07.2026

  • 11 Мръшляк

    4 6 Отговор
    Госпожо,и защо някой трябва да осведомява света че е пътувал,и правил кекс с някого.Кой знае колко знайни и незнайни политици,съдий,депутати и т.н. са се кексили,а не са ни осведомявали.И защо е тоя шум за Деса и Делян?И да са се кексили,нас защо трябва да ни интересува?Дементния е по-опасен за държавата.Бил е точен с парите.

    14:59 07.07.2026

  • 12 Борислав

    7 3 Отговор
    Всъщност по-големият проблем с Десислава Атанасова е че няма опит и юридически стаж за Конституционния съд. 15 години в парламента бяха признати за юридически стаж. По тази логика чистачки, охрана в съдебната палата също могат да бъдат назначени в Конституционния съд.

    15:00 07.07.2026

  • 13 Илитерат

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "А не":

    Не,няма да й дад ат

    15:00 07.07.2026

  • 14 Майора

    2 3 Отговор
    А сигурна ли си в човек “Бях точен с парите…!” и подсъдим за 81 млн от МВР че казва истината? Кой му даваправо даползва масив , предназначен за особено тежки престъпления?Дкога ще си прави пиар , след като престъпността и заплахите от бомби се увеличават? Оставка!

    15:04 07.07.2026

  • 15 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор
    Драгите коментиращи са оправили своя живот,и затова са се заели да оправят живота на другите.Майтап.

    15:07 07.07.2026

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