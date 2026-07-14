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Гергана Пирозова пред ФАКТИ: ПУП-ът на Борисовата градина узаконява стари схеми (ВИДЕО)

Гергана Пирозова пред ФАКТИ: ПУП-ът на Борисовата градина узаконява стари схеми (ВИДЕО)

14 Юли, 2026 14:25 1 034 8

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  • борисова градина-
  • имоти-
  • частни

Десетки частни имоти очакват регулация, а прокуратурата трябва да провери начина, по който са придобити, казва тя

Гергана Пирозова пред ФАКТИ: ПУП-ът на Борисовата градина узаконява стари схеми (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Столична община премахна незаконна постройка с площ 140 кв. м, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото „Ариана“. Според журналистката Гергана Пирозова обаче истинският проблем не е в премахването на отделни незаконни обекти, а в подготвяния Подробен устройствен план (ПУП), който според нея може да узакони спорни имотни схеми и да отвори пътя към бъдещо застрояване на части от парка.

„Чудя се за какво ще бъдат тези 140 квадратни метра. Това е чудесна новина, защото те твърдят, че Подробният устройствен план (ПУП) идва, за да спаси Борисовата градина? Какво ги спря досега да се преборят за публичността на Борисовата градина? В нея има десетки частни имоти. По мои изчисления – 42. Те спорят за това. Дори в общината обясниха, че са само пет. Трябваше аз да направя запитване до МРРБ чрез депутат от „Възраждане“, за да установим реалната обстановка със собствеността в Борисовата градина. Всичко, което винаги съм твърдяла, е подплатено с документи“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистката Гергана Пирозова.

„Този ПУП на Борисовата градина, който беше заложен още по времето на ГЕРБ, и днес е същият, дори с още по-лоши показатели, защото предвижда огромни строежи – стадиони, паркинги, пътища. Той идва за регулация и всъщност узаконява всички тези различни схеми, чрез които са придобити частни имоти през годините. Още от 2019 година настоявам прокуратурата да влезе и да разследва тези схеми. Преди да правим какъвто и да било ПУП, собствеността трябва най-после да бъде установена“, каза още гостът.

„Понеже много се напрегнаха от моите изказвания и документите от МРРБ за собствеността в Борисовата градина, ще кажа следното – говорим за всички данни как е актувано, как е прехвърляно и какво се е случвало с над 170 поземлени имота. Това също е голяма новина, защото хората си мислят, че Борисовата градина, включително целият парк, е един общ парцел. Не е така. Тя е накъсана на малки парчета, а част от тези парчета са собственост на частни лица. Имаме изключително тежки ситуации вътре“, сподели още Гергана Пирозова.

„Но въпросъте кого обслужва този ПУП, лансиран от общината? Именно частните собственици, чиито имоти не са регулирани и които не могат да строят. Особено през последните години се появиха огромни строителни дружества, които обичайно строят небостъргачи и изкупуват имоти в Борисовата градина. Тук трябва да влязат прокуратурата и КПК, защото този ПУП узаконява схемата за придобиване на частна собственост върху златните имоти в нашата Борисова градина. След приемането на този ПУП до пет години ще започнат инвестиционните проекти, защото именно това е целта – да бъдат обслужени тези интереси. Утре организираме протест пред сградата на НАГ в София в 9 часа. Всеки, който желае, е добре дошъл“, обясни още Пирозова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граматик

    1 2 Отговор
    ДОБРО УТРО! Този Зам.Кмет 3 години драпа да се догопа до Далаверите на СО!

    14:33 14.07.2026

  • 2 Точно така - Строеж без ПУП ⚠️

    8 0 Отговор
    Стига вече с тази РЕКОНСТРУКЦИЯ, че ставате за смях !!! Вие правите ли изобщо някаква РАЗЛИКА между СТРОЕЖ и РЕКОНСТРУКЦИЯ ?!
    Да, разрешителното е за "реконструкция" и това е официалното название по документи ... Само дето, всички знаят, че то беше издействано от бившите оранжеви благодетели под масата, защото няма как да се издаде разрешение за Строеж, понеже парк Борисова градина все още няма ПУП !!!
    А без ПУП е забранено да се СТРОИ в парка ... Затова цялата схема мина под логото - РЕКОНСТРУКЦИЯ, а иначе всички виждат, че това си е жив СТРОЕЖ ⚠️⚠️⚠️

    14:41 14.07.2026

  • 3 Трол

    4 1 Отговор
    Ще имаме софийски баби Алино.

    Коментиран от #6

    14:42 14.07.2026

  • 4 Соф ПУП от пепейци

    4 1 Отговор
    💲 днес е същият, дори с още по-лоши показатели, защото предвижда огромни строежи – стадиони, паркинги, пътища. 💲
    Целта на изготвяне на нов ПУПлан е да регламентира стари и нови строителни интереси от забетоняване, а не интереси от затревяване или от залесяване.

    14:45 14.07.2026

  • 5 Пешо

    2 6 Отговор
    Според журналистката Гергана Пирозова- тази журналистка не е специалист по ПУП за да коментира. Остава и да се включи в темата за Близкия изток със Доналд тръмп. Може пък да я приеме в Белия дом да я обсъдят,????
    Изказвания от този тип е показател за липсата на всяка етика, знания , компетентност, култура и морал на журналистите. Знанията ги нямат - ясно
    "Една баба каза на пейката"
    не рзбирам за какво е необходимо да се публикуват мнения на случйно хора без необходимата кваалификация

    Коментиран от #7

    14:47 14.07.2026

  • 6 1001 нощи в кметството

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Баба Алино е нарицателно за строителните "пещери" на Али Баба и четиридесетте му разбойника.

    14:50 14.07.2026

  • 7 Прозаичен и

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    Прозрачен като целофан порицаващ строителен експертен интерес в столични терени.

    14:53 14.07.2026

  • 8 Няма да мирясат

    1 0 Отговор
    Няма да мирясат докато не застроят, отсекат, бетонират и превърнат всичко в молове, небостъргачи и там, каквото се сетите. Години наред софийските граждани са подложени на небивал тормоз от строежи. Денонощен шум, абсолютно беззаконие и свинщина, унищожаване на всички възможни пространства, съсипване на тротоари и липса на инфраструктура, небивала мръсотия и т.н. Всичко е безобразно грозно. Всъщност където и да погледне човек то навсякъде е грозно. Но, няма да се отчайваме.

    15:26 14.07.2026

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