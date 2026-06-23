Адвокат Томов: Потърпевши от схемата "Баба Алино" плащали до 50% от стойността на имотите без предварителни договори

Все повече потърпевши от схемата с комплекса край "Баба Алино" търсят правна помощ, след като стана ясно, че голяма част от тях са превеждали значителни суми срещу така наречените „резервационни споразумения“, без да разполагат с предварителни договори или нотариални актове. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по Nova News адвокат Михаил Томов от Варненската адвокатска колегия, който консултира част от засегнатите.
„Нямаме прехвърлителни сделки от всички документи, които съм прегледал. Няма и предварителни договори. Има едни резервационни споразумения. Това е някаква абстрактна конструкция“, посочи той.
По думите му на клиентите не са били представяни строителни разрешения или други документи, удостоверяващи законността на обектите. „Не са ни били показвани никакви разрешителни за строеж, никакви други документи, предполагащи годността на строежа“, каза Томов.
Той допълни, че част от имотите все още фигурират в кадастъра като горски територии. „Повечето от тях дори са в кадастъра като гора“, обясни адвокатът.
Томов разкри още, че много от купувачите са внесли около 50% от договорените суми, като обещанията към тях са били различни. „Клиентите съобщават за различни обещания, които са правени. Ясна е единствено уговорката за плащанията - те са в таблици с много точни дати за плащане, но информация за това кога всичко ще бъде завършено и кога ще се подпише нотариален акт няма“, подчерта той.
Според адвоката вече са предприети правни действия и са наложени обезпечителни мерки както от съда, така и от НАП върху дружеството, получавало средствата. Дали потърпевшите ще успеят да си върнат парите обаче остава неясно. „За съжаление, не мога да направя такава прогноза. Следва да се изчакат решенията на съда“, заяви Томов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #21
12:19 23.06.2026
2 това не са потърпевши
12:20 23.06.2026
3 име
12:22 23.06.2026
4 Не са им
Коментиран от #6
12:22 23.06.2026
5 виктория
12:23 23.06.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Не са им":Корпорация КУБ им е отпуснала заемите.Перат пари на еврейската мафия в Одеса.
12:27 23.06.2026
7 по традиция тук винаги на куково лято
обаче остава ясно
12:27 23.06.2026
8 Факт
12:28 23.06.2026
9 А дано
12:29 23.06.2026
10 Лакомо
12:32 23.06.2026
11 От времето на баш майстора началник
12:35 23.06.2026
12 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Един от тези еврейски кибуци е Елизиум в Манастирски ливади,затворен комплекс с високи дувари и бариери за достъп
Коментиран от #17
12:39 23.06.2026
13 Аматьори
12:39 23.06.2026
14 Баба Варна
12:48 23.06.2026
15 Не така неполиткоректно
12:51 23.06.2026
16 Мнение
12:52 23.06.2026
17 665
До коментар #12 от "Сталин":Мен най ме кефи Кошер !
3к + на квадрат , за нещо като пчелна килийка, в нещо което прилича на восъчна пита и заедно с няколко други такива пити е единено в нещо приличащо, а и наречено кошер:)))
12:53 23.06.2026
18 Съдебен сПор
12:53 23.06.2026
19 Прогресивни съветски шарлатани !
За два месеца само я затвърди и разшири, като включи в схемите всички стари БКП-ДС функционери.
И понеже вече не стигат парите за олигарсите на ГЕРБ Ново начало и новите стари, ще тегли заеми, ще вдига данъците, ще взема от пенсионери, майки и деца.
12:54 23.06.2026
20 Тъмен субект
12:55 23.06.2026
21 Варна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще мине кибуц покрай представителите на ГРУ -групировката ТИМ, ама на 30-ти февруари ...
12:58 23.06.2026
22 БРЕЙ ЧЕ АДВОКАТ
13:10 23.06.2026
23 Хайде хайде
13:28 23.06.2026
24 Колко
13:30 23.06.2026
25 Въпрос !
13:49 23.06.2026