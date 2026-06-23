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Адвокат Томов: Потърпевши от схемата "Баба Алино" плащали до 50% от стойността на имотите без предварителни договори

Адвокат Томов: Потърпевши от схемата "Баба Алино" плащали до 50% от стойността на имотите без предварителни договори

23 Юни, 2026 12:17 1 825 25

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  • предварителни договори

„Клиентите съобщават за различни обещания, които са правени. Ясна е единствено уговорката за плащанията - те са в таблици с много точни дати за плащане, но информация за това кога всичко ще бъде завършено и кога ще се подпише нотариален акт няма“, подчерта Михаил Томов

Адвокат Томов: Потърпевши от схемата "Баба Алино" плащали до 50% от стойността на имотите без предварителни договори - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Все повече потърпевши от схемата с комплекса край "Баба Алино" търсят правна помощ, след като стана ясно, че голяма част от тях са превеждали значителни суми срещу така наречените „резервационни споразумения“, без да разполагат с предварителни договори или нотариални актове. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по Nova News адвокат Михаил Томов от Варненската адвокатска колегия, който консултира част от засегнатите.
„Нямаме прехвърлителни сделки от всички документи, които съм прегледал. Няма и предварителни договори. Има едни резервационни споразумения. Това е някаква абстрактна конструкция“, посочи той.
По думите му на клиентите не са били представяни строителни разрешения или други документи, удостоверяващи законността на обектите. „Не са ни били показвани никакви разрешителни за строеж, никакви други документи, предполагащи годността на строежа“, каза Томов.

Той допълни, че част от имотите все още фигурират в кадастъра като горски територии. „Повечето от тях дори са в кадастъра като гора“, обясни адвокатът.

Томов разкри още, че много от купувачите са внесли около 50% от договорените суми, като обещанията към тях са били различни. „Клиентите съобщават за различни обещания, които са правени. Ясна е единствено уговорката за плащанията - те са в таблици с много точни дати за плащане, но информация за това кога всичко ще бъде завършено и кога ще се подпише нотариален акт няма“, подчерта той.
Според адвоката вече са предприети правни действия и са наложени обезпечителни мерки както от съда, така и от НАП върху дружеството, получавало средствата. Дали потърпевшите ще успеят да си върнат парите обаче остава неясно. „За съжаление, не мога да направя такава прогноза. Следва да се изчакат решенията на съда“, заяви Томов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Баба Алино е еврейски кибуц.Такива се строят десетки в България.А ОАЕ изкупуват плодородна земя.

    Коментиран от #12, #21

    12:19 23.06.2026

  • 2 това не са потърпевши

    20 1 Отговор
    а тЕрикати

    12:20 23.06.2026

  • 3 име

    27 1 Отговор
    Има хора, които са се усетили, че работата не е чиста и са си взели депозита. Тези, които са купили въпреки сигналите, не че са глупави, просто им е било изгодно да купят имот, който по документи струва 20 хил евро. Щото няма да доказват произход на приходите. Айде да не се правим на света вода ненапита. Който си е купил за 20 хиляди евро, ся ще пие една студена вода и да си търси нов дом.

    12:22 23.06.2026

  • 4 Не са им

    28 1 Отговор
    ги дърпали насила от джобовете ! Явно лесни пари ! Най - лесно се харчат лесни пари !

    Коментиран от #6

    12:22 23.06.2026

  • 5 виктория

    13 1 Отговор
    българина е на принципа "ако мине"!! Да, ама не мина!!!

    12:23 23.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не са им":

    Корпорация КУБ им е отпуснала заемите.Перат пари на еврейската мафия в Одеса.

    12:27 23.06.2026

  • 7 по традиция тук винаги на куково лято

    11 0 Отговор
    Дали потърпевшите ще успеят да си върнат парите
    обаче остава ясно

    12:27 23.06.2026

  • 8 Факт

    12 5 Отговор
    КГБ пране на пари,Варна вече е руски анклав,навсякъде се лее руска реч,даже в крайните квартали,гърмят на центъра ,до Севастопол избиха зъбите на един българин,и стреляха по възрастна жена,става опасно,ще дойдат да освобождават от болгарский нацики

    12:28 23.06.2026

  • 9 А дано

    8 1 Отговор
    Корумпираните магнитси с-и-чуг и сикаджииската герб мутра да ги осъдят

    12:29 23.06.2026

  • 10 Лакомо

    7 0 Отговор
    gyne, аkа kpъв после.

    12:32 23.06.2026

  • 11 От времето на баш майстора началник

    8 0 Отговор
    Нищо не се е променило а ганчо си заслужава съдбата

    12:35 23.06.2026

  • 12 Сталин

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Един от тези еврейски кибуци е Елизиум в Манастирски ливади,затворен комплекс с високи дувари и бариери за достъп

    Коментиран от #17

    12:39 23.06.2026

  • 13 Аматьори

    6 0 Отговор
    Има нещо гнило в действията на държавата ,но на кой му пука

    12:39 23.06.2026

  • 14 Баба Варна

    11 0 Отговор
    И няма нито един разследван и задържан. Всички се радват на свободата и спечеленото.

    12:48 23.06.2026

  • 15 Не така неполиткоректно

    10 0 Отговор
    Важното е, че исраинец, достатъчно условие да бетонира гора и да продава.

    12:51 23.06.2026

  • 16 Мнение

    9 0 Отговор
    Колегата Томов е изключително компетентен професионалист, но ако фирмата няма средства по блокираните сметки или друго имущество, тези дето не са го потърсили за консултация преди да плащат ще пият по една студена варненска вода.

    12:52 23.06.2026

  • 17 665

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Мен най ме кефи Кошер !
    3к + на квадрат , за нещо като пчелна килийка, в нещо което прилича на восъчна пита и заедно с няколко други такива пити е единено в нещо приличащо, а и наречено кошер:)))

    12:53 23.06.2026

  • 18 Съдебен сПор

    2 2 Отговор
    При такива сделки, заделете едни 200 - 400 € за адвокатска консултация. Спестява доста

    12:53 23.06.2026

  • 19 Прогресивни съветски шарлатани !

    5 6 Отговор
    кРадев дойде със заявка, че знае, може и ще разгради корупцията.
    За два месеца само я затвърди и разшири, като включи в схемите всички стари БКП-ДС функционери.
    И понеже вече не стигат парите за олигарсите на ГЕРБ Ново начало и новите стари, ще тегли заеми, ще вдига данъците, ще взема от пенсионери, майки и деца.

    12:54 23.06.2026

  • 20 Тъмен субект

    12 0 Отговор
    Извинявайте, ама какви "потърпевши" са това?! Трябва да сималоумен, за да нямаш договори и редица други документи и да мислиш, че купуваш имот. И въобще не са знаели, че е схема, ама изобщо. Който нява акъл или наглее, си тегли последствията.

    12:55 23.06.2026

  • 21 Варна

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще мине кибуц покрай представителите на ГРУ -групировката ТИМ, ама на 30-ти февруари ...

    12:58 23.06.2026

  • 22 БРЕЙ ЧЕ АДВОКАТ

    9 1 Отговор
    Че кой дава 20 000 ЕВРО без документ?? Бандерите обаче са плащали чак на Боко и всичко ще се размие.

    13:10 23.06.2026

  • 23 Хайде хайде

    5 0 Отговор
    Очевидна пирамида е това и опция за прехвърляне на пари от Укр. Кой е толкова глупав, че да подпише на нвкакво си споразумение?

    13:28 23.06.2026

  • 24 Колко

    4 0 Отговор
    Още ще изгърмят покрай този измамник. Ето данчо Ментата замина. И той с имотче в гората

    13:30 23.06.2026

  • 25 Въпрос !

    2 0 Отговор
    На Доверие !

    13:49 23.06.2026

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