Адвокат Томов: Потърпевши от схемата "Баба Алино" плащали до 50% от стойността на имотите без предварителни договори

Все повече потърпевши от схемата с комплекса край "Баба Алино" търсят правна помощ, след като стана ясно, че голяма част от тях са превеждали значителни суми срещу така наречените „резервационни споразумения“, без да разполагат с предварителни договори или нотариални актове. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по Nova News адвокат Михаил Томов от Варненската адвокатска колегия, който консултира част от засегнатите.

„Нямаме прехвърлителни сделки от всички документи, които съм прегледал. Няма и предварителни договори. Има едни резервационни споразумения. Това е някаква абстрактна конструкция“, посочи той.

По думите му на клиентите не са били представяни строителни разрешения или други документи, удостоверяващи законността на обектите. „Не са ни били показвани никакви разрешителни за строеж, никакви други документи, предполагащи годността на строежа“, каза Томов.

Той допълни, че част от имотите все още фигурират в кадастъра като горски територии. „Повечето от тях дори са в кадастъра като гора“, обясни адвокатът.

Томов разкри още, че много от купувачите са внесли около 50% от договорените суми, като обещанията към тях са били различни. „Клиентите съобщават за различни обещания, които са правени. Ясна е единствено уговорката за плащанията - те са в таблици с много точни дати за плащане, но информация за това кога всичко ще бъде завършено и кога ще се подпише нотариален акт няма“, подчерта той.

Според адвоката вече са предприети правни действия и са наложени обезпечителни мерки както от съда, така и от НАП върху дружеството, получавало средствата. Дали потърпевшите ще успеят да си върнат парите обаче остава неясно. „За съжаление, не мога да направя такава прогноза. Следва да се изчакат решенията на съда“, заяви Томов.