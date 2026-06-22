Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино". Екипът ще окаже правна подкрепа на всеки от тях

Днес - 22 юни, се е провела среща между основателя на Корпорация „КУБ“ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" във фейсбук страницата си, цитирани от bTV.

„Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев. На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни“, посочват от дружеството.

Екипът на Корпорация „КУБ“ и „Форест Клуб“ е заявил категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.

От дружеството заявят, че:

„Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред.

Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса“.

„Защо това е важно за цялата общественост? Случаят „Баба Алино“ не е просто локален проблем. Той е показателен за това как административен ресурс може да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции. Ние вярваме, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности, които следва да бъдат защитавани от всички нас. Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото. Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти. Очаквайте повече информация относно развитието на съдебните процедури. Ние продължаваме да работим за прозрачност и справедливост“, посочват още от „Форест клуб“.