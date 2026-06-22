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Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино". Екипът ще окаже правна подкрепа на всеки от тях

Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино". Екипът ще окаже правна подкрепа на всеки от тях

22 Юни, 2026 13:22 801 16

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Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда, казват още от "Форест клуб"

Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино". Екипът ще окаже правна подкрепа на всеки от тях - 1
Снимка: Forestclub.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес - 22 юни, се е провела среща между основателя на Корпорация „КУБ“ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" във фейсбук страницата си, цитирани от bTV.

„Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев. На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни“, посочват от дружеството.

Екипът на Корпорация „КУБ“ и „Форест Клуб“ е заявил категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.

От дружеството заявят, че:

„Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред.
Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса“.

„Защо това е важно за цялата общественост? Случаят „Баба Алино“ не е просто локален проблем. Той е показателен за това как административен ресурс може да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции. Ние вярваме, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности, които следва да бъдат защитавани от всички нас. Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото. Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти. Очаквайте повече информация относно развитието на съдебните процедури. Ние продължаваме да работим за прозрачност и справедливост“, посочват още от „Форест клуб“.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    А полицията спи?

    Коментиран от #7

    13:23 22.06.2026

  • 2 хаха

    13 2 Отговор
    Арестуваш...и с официална екстрадиция (тоест по официалните канали). В Украйна ще му зачислят каска и ще го пратят където трябва.

    13:24 22.06.2026

  • 3 А на бас,че...

    12 4 Отговор
    Нито една постройка няма да съборят.

    13:24 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    2 3 Отговор
    Олежек, като спечели делото, ще построи и на Галата един кибуц и там ще купя, понеже имам носталгия по тоя край.

    13:25 22.06.2026

  • 5 Пич

    7 5 Отговор
    Казах ви - отиграна отдалече работа!!! Благо корумпето така ще пусне заповедите за събаряне, че съдът ще ги спре!!!
    После Благо корумпето ще говори - Аз строго исках да ги бутна, но българският Съд е последната, и най справедлива инсталация, която решава...
    Може и да бутнат две три сгради за Очи...

    13:28 22.06.2026

  • 6 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    12 2 Отговор
    Някои служби май издирваха основателя на Корпорация „КУБ“ или поне така казваха.

    13:28 22.06.2026

  • 7 Прав си!

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А уж милиционерите го издирвали, а?! Та той не се крие и се среща със собствениците.

    Коментиран от #12

    13:29 22.06.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор
    Тоя него ли издирваше
    Родната полиция

    13:29 22.06.2026

  • 9 Ретро спомен

    6 3 Отговор
    След 1989г, суверенна държава с името България не съществува.

    13:31 22.06.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор
    Кой издава НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ
    На незаконни строежи.

    13:31 22.06.2026

  • 11 Опорка

    0 2 Отговор
    И те са прави. След като имат всички официални хартийки в ръцете си, няма претенции към тях. Недоволните да се обърнат към хората, които са се подписали под тия хартийки.

    13:32 22.06.2026

  • 12 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    Кой го е издирвал бе тъпир? Хайде сега копи-пейст, че е обявен за издирване ...
    Тоест че има постъпило искане от прокуратурата или ДАНС (ако представлява опасност за нац. сигурност).

    ХАХАХА! Че сте смешни.

    Коментиран от #15

    13:34 22.06.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Собствениците с нотариални актове да заведат КОЛЕКТИВЕН иск срещу общината и държавата за нотариална ИЗМАМА.

    13:34 22.06.2026

  • 14 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Среща с купувачите, лично бил присъствал, къде е била срещата? В България? И ако е така, защо присъствалият не е арестуван? Какви всички документи доказват законността на престъпната му дейност? Преди това за извършени престъпления го жяха екстрадирали, вместо да го арестуват. Както върви, накрая ще заметат всичко под килима, тъй и тъй по морето всичко е такова.

    13:35 22.06.2026

  • 15 Прав си!

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Родната милиция го пази и крие, а не го издирва.

    13:36 22.06.2026

  • 16 хаха

    0 0 Отговор
    Толкова е лесно решението, че само непотребните обитатели на Блатото не могат да се сетят.

    1. Обявяваш го за опасност за нац. сигурност.
    2. Екстрадираш го по официалните канали в Украйна.
    3. Неофициално се споменава, че в интерес на добрите взаимоотношения между държавите...нямаш нищо против...същия да го назначат на фронтовата линия.

    Ще схванат намека ...

    13:37 22.06.2026

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