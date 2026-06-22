Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино". Екипът ще окаже правна подкрепа на всеки от тях

Днес - 22 юни, се е провела среща между основателя на Корпорация „КУБ“ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" във фейсбук страницата си, цитирани от bTV.
„Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев. На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни“, посочват от дружеството.
Екипът на Корпорация „КУБ“ и „Форест Клуб“ е заявил категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.
От дружеството заявят, че:
„Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред.
Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса“.
„Защо това е важно за цялата общественост? Случаят „Баба Алино“ не е просто локален проблем. Той е показателен за това как административен ресурс може да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции. Ние вярваме, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности, които следва да бъдат защитавани от всички нас. Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото. Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти. Очаквайте повече информация относно развитието на съдебните процедури. Ние продължаваме да работим за прозрачност и справедливост“, посочват още от „Форест клуб“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:23 22.06.2026
2 хаха
13:24 22.06.2026
3 А на бас,че...
13:24 22.06.2026
4 честен ционист
13:25 22.06.2026
5 Пич
После Благо корумпето ще говори - Аз строго исках да ги бутна, но българският Съд е последната, и най справедлива инсталация, която решава...
Може и да бутнат две три сгради за Очи...
13:28 22.06.2026
6 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
13:28 22.06.2026
7 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А уж милиционерите го издирвали, а?! Та той не се крие и се среща със собствениците.
Коментиран от #12
13:29 22.06.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
Родната полиция
13:29 22.06.2026
9 Ретро спомен
13:31 22.06.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
На незаконни строежи.
13:31 22.06.2026
11 Опорка
13:32 22.06.2026
12 хаха
До коментар #7 от "Прав си!":Кой го е издирвал бе тъпир? Хайде сега копи-пейст, че е обявен за издирване ...
Тоест че има постъпило искане от прокуратурата или ДАНС (ако представлява опасност за нац. сигурност).
ХАХАХА! Че сте смешни.
Коментиран от #15
13:34 22.06.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
13:34 22.06.2026
14 Наблюдател
13:35 22.06.2026
15 Прав си!
До коментар #12 от "хаха":Родната милиция го пази и крие, а не го издирва.
13:36 22.06.2026
16 хаха
1. Обявяваш го за опасност за нац. сигурност.
2. Екстрадираш го по официалните канали в Украйна.
3. Неофициално се споменава, че в интерес на добрите взаимоотношения между държавите...нямаш нищо против...същия да го назначат на фронтовата линия.
Ще схванат намека ...
13:37 22.06.2026