Красимир Димитров е назначен за директор на "Национална система 112"

Красимир Димитров е новият директор на Националния спешен телефон 112, съобщават от БНР.
До момента Димитров беше началник на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Столичната община.
Досегашния началник на спешния телефон Марина Великова остава като заместник-директор.
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1 оня с коня
14:35 14.07.2026
2 директор на 112
14:37 14.07.2026
3 АГАТ а Кристи
Скоро очакваме да възстановят и "народните пенсии" на АБПФК
14:39 14.07.2026
4 И той
14:52 14.07.2026
5 Браво
14:55 14.07.2026