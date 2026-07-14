Денков: Позицията на Радев изолира България от общите европейски усилия за сигурност

Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира изказването на премиера Румен Радев от тази сутрин и отсъствието на България от срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж.

„Извън логичния въпрос даваме ли или не даваме военна подкрепа на Украйна, за което правителството през ден си сменя позицията на 180 градуса, е важно да се изясни:

Кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява, и какво направи Прогресивна България, за да накара агресора Путин да седне на масата на преговорите?

Ако няма отговор на тези въпроси, днешната позиция на Радев за срещата в Париж е още една крачка към изолиране на България от общите европейски усилия за сигурност. Срещу националния ни интерес.

А щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа.

Мисли ли правителството за тях?“, попита Денков в пост в своя Фейсбук профил.