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Денков: Позицията на Радев изолира България от общите европейски усилия за сигурност

Денков: Позицията на Радев изолира България от общите европейски усилия за сигурност

14 Юли, 2026 14:10 1 000 82

  • николай денков-
  • румен радев-
  • среща-
  • париж

А щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа

Денков: Позицията на Радев изолира България от общите европейски усилия за сигурност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира изказването на премиера Румен Радев от тази сутрин и отсъствието на България от срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж.

„Извън логичния въпрос даваме ли или не даваме военна подкрепа на Украйна, за което правителството през ден си сменя позицията на 180 градуса, е важно да се изясни:

Кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява, и какво направи Прогресивна България, за да накара агресора Путин да седне на масата на преговорите?

Ако няма отговор на тези въпроси, днешната позиция на Радев за срещата в Париж е още една крачка към изолиране на България от общите европейски усилия за сигурност. Срещу националния ни интерес.

А щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа.

Мисли ли правителството за тях?“, попита Денков в пост в своя Фейсбук профил.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    11 42 Отговор
    България влезе в НАТО и ЕС с покровителството на Русия. Дори и по банкнотите ви пише по-руски.

    Коментиран от #20

    14:14 14.07.2026

  • 3 Сатана Z

    86 13 Отговор
    Ники обича да пътува е Изключително противна мутра чтипичен представител на Педофилската Партия ПП

    14:14 14.07.2026

  • 4 Браво

    68 18 Отговор
    на Радев. Не гласувах за него, но ако продължават еврасите да реват ще фърля за него след 4 години. Европеидите в територията трябва да бъдат разчленени

    Коментиран от #5, #53

    14:14 14.07.2026

  • 5 честен ционист

    11 34 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Ти сериозно ли мислиш, че ще има повече избори?

    Коментиран от #9, #25

    14:15 14.07.2026

  • 6 Денков

    62 10 Отговор
    прилича на вагина в лицето. Доста употребявана при това

    Коментиран от #47

    14:15 14.07.2026

  • 7 Стоян Георгиев

    69 11 Отговор
    Като видях снимката и си наплюх телефона, заради този серсемин.

    14:16 14.07.2026

  • 8 Оня под Коня

    68 6 Отговор
    Демокрация значи право на избор, мнение, визия. Синята пародия това не може и не може да проумее...

    14:16 14.07.2026

  • 9 Дано

    41 8 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    да няма. Радев пожизнен министър председател

    14:16 14.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    62 7 Отговор
    Искат преговори за МИР, а провеждат
    дебати за "Опасността от нормализиране на отношенията с Русия"! ❗
    Искат преговори за МИР, а плюят някого защото не иска още война❗

    Коментиран от #32

    14:16 14.07.2026

  • 11 От един пол сте

    54 5 Отговор

    До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    с дъртия сапун Денков

    14:17 14.07.2026

  • 12 Малий

    11 44 Отговор
    Мунчо е мишка хлахая

    14:17 14.07.2026

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 24 Отговор
    Влака Путана я Астиномията
    Гинека Карагьоз Филадец я ола
    Карагьоз Апо Вулгария ипархи сан Гинека Филадец я елинес
    Влакас Апо Вулгария
    Ксенос поли Апо Вулгария
    Изсъхнала Трагедия Избит Колец Изперкал Индианец Изфиткал Британец Карагьоз
    Англичанин Жена
    Джендър Британец Карагьоз
    Хазос
    Малакас
    Филадец Карагьоз Апо Вулгария ипархи сан Гинека Филадец

    Коментиран от #35, #60, #64, #82

    14:17 14.07.2026

  • 14 От такъв

    11 40 Отговор
    субект , военен , де факт потенциален убиец , закърмен с БКП - какво може да очакваш ? Седна на поста с купища лъжи и финансирана кампания от мафията и олигарсите ! Дойде не на чисто , а злонамерено и подмолно !

    Коментиран от #77

    14:18 14.07.2026

  • 15 Без име

    24 3 Отговор
    Слушайте ЕКСКЛУЗИВНО с Енчев в You Tube за Петрохан!

    Коментиран от #21

    14:18 14.07.2026

  • 16 Зависи от гледната точка

    51 6 Отговор
    Денкоф уж академик уж това уж онова но подскачаше като парле пред майка си когато беше дошъл Зиленски и за много от нас точно това беше обидно. Това подскачане. Беше много обидно.

    14:18 14.07.2026

  • 17 Евроджендър

    33 5 Отговор
    Тая мисирка пак се обади

    14:18 14.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 3 Отговор
    Специалистът по САПУНИТЕ, се изказва като трепетлика сведена под полъха на вятъра❗

    14:19 14.07.2026

  • 19 Тома

    35 4 Отговор
    А како ще каже Денков са миналия прайд в София

    14:20 14.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 2 Отговор

    До коментар #15 от "Без име":

    Намерете и клипчето с огромния тунел от нищото към хижата❗

    14:21 14.07.2026

  • 22 Тоя па

    22 3 Отговор
    Все си бута д-то да го опъват... като го гледам - не случайно.

    14:21 14.07.2026

  • 23 Друго си е

    9 2 Отговор
    да обявиш война на Китай от глад като ти блокират цифрово ойро, нали така? Социален рейтинг и условни плащания, и индивидуални въглеродни отпечатъци.
    Всички мълчите като партизани в НС, начело с Радев за референдум Дойран.
    Скандално Евростат на стр. на ЕС обявява, че данни за прием ойро са фалшифицирани и нищо, чудовищна инфлация, дефицит, повишаване на цени, сега гледам от 15 дни малко са се кротнали.
    Спомням си как ни затвориха в домовете ни като затворници, е няма да ви го простя.
    ЕСср2, едни и същи секти стоят зад създаването на ЕС и СССР.

    14:21 14.07.2026

  • 24 Аре гледай си сапуните

    28 3 Отговор
    И не се бъркай в политиката

    14:21 14.07.2026

  • 25 Ганчо

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Жив ли си бе, да го тура на стервата дето те е изС-рала?

    14:21 14.07.2026

  • 26 Муньо

    8 22 Отговор
    няма позиция. За него е важно да го играе шефче и да си шмекерува по пътя на коприната. Оставка!

    14:22 14.07.2026

  • 27 Ъъъ

    30 4 Отговор
    Е, хайде сега... Полша ясно заяви, че няма да предоставя нито Патриоти, нито други оръжия на Украйна, но никой не прави драми от това.... Само в България, някои се опитват на дтдат по-големи турци от ходжите.

    14:22 14.07.2026

  • 28 Румен Йотова

    14 10 Отговор
    Вие господин Денков
    да мълчите
    Ура!

    14:23 14.07.2026

  • 29 Хахаха

    27 6 Отговор
    И какво от това че не подкрепя няма загуба за нас а и не сме единствените я кажете кои държави са за и кои са против недей направо да нападаш премиера той не е обещавал това което вие обещавате и не е длъжен да го изпълнява вашите обещания към Украйна

    14:23 14.07.2026

  • 30 Сандо

    28 6 Отговор
    А аз мисля,че за България е много по-важно по някакъв начин да се спаси от тази евроатлантическа лудост.Нека да оставим лудите да се налудуват,а ние,нищо че ще ни сложат печат на челото,ще стоим отстрани и ще им гледаме сеира,живи и здрави и щастливи,че сме се отървали от убийствената прегръдка на тия дегенерати.

    Коментиран от #61

    14:24 14.07.2026

  • 31 Иван ъ

    14 5 Отговор
    Денков в затвора.

    14:25 14.07.2026

  • 32 Те не искат мир нито преговори

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нали отначало и Путин се хвана на тяхната въдица че искат преговори. Не искат. Зиленски им разправя че Русия ще капитулира и те му вярват. Дори Тръмп. Той е основния двуличник.

    14:25 14.07.2026

  • 33 Трай бе

    25 3 Отговор
    Петроханец сапунисан!

    14:25 14.07.2026

  • 34 Софиянец

    27 4 Отговор
    Няма по-неугледно същество от този! Прилича на сварена кокошка!

    14:26 14.07.2026

  • 35 Анонимен

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Кви са тия първобитни йероглифи, бе?!

    14:26 14.07.2026

  • 36 Ники

    3 0 Отговор
    Диалог!Диалог!

    14:26 14.07.2026

  • 37 Истината

    26 4 Отговор
    ПРОТИВЕН СЪСЕЛ!

    ПРЕДАТЕЛЯ ДЕНКОВ ЗАВЕЩА МИЛИАРДИ ДЪЛГОВЕ ЗА ДЕЦАТА НИ.

    14:26 14.07.2026

  • 38 майкооо

    20 3 Отговор
    марш ве плужек мазен

    14:27 14.07.2026

  • 39 Нали

    14 1 Отговор
    катурнахте модела Пеевски-БорисовУспакойся?

    14:27 14.07.2026

  • 40 За 3 месеца мунча крадлив ни ограби

    5 19 Отговор
    Както никой досега от 36 години -

    ⚠️ Акад. Николай Денков: Трите големи лъжи на Прогресивна България са...

    🤥 Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет вчера с 3 лъжи от страна на ПБ:

    1️⃣ Че управляващите се грижат за хората - всъщност всички приети промени в законите са в ущърб и на работещите, и на работодателите, и на пенсионерите - без изключение;

    2️⃣ Че през 2027 г. нещо ще се промени - 3-годишната рамка на ПБ показва точно обратното. Например за образование и наука в държавния бюджет се предвижда да се отпуснат 1.5 милиарда евро по-малко‼️ в следващите години;

    3️⃣ Че при приемането на бюджета е имало истински дебат. Цялото обсъждане бе сведено до общи приказки и неверни твърдения. А милиардите за олигархията зад Радев.

    🩸 Истината е, че Прогресивна България режат от работещите, бизнеса, пенсионерите и образованието, а предизборните им обещания нямат нищо общо с решенията им в парламента. ❌️

    🎥 Чуйте цялото изказване на акад. Денков в пленарна зала

    Коментиран от #55

    14:28 14.07.2026

  • 41 Гай Турий

    15 1 Отговор
    Абешаранкул, общоевропейските условия за сигурност на първо място трябва да включват условията и претенциите на Русия. Без нея за каква сигурност млящеш. Без нейната сигурност вероятността да изядем ядрен апокалипсис е 95% . Вие продажни галфуни въобще мислите си главите си, или са ви сложили гладко тенеке вместо мозък.

    14:29 14.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Точно обратното и НЕ трийте

    10 0 Отговор
    Аман от слугинаж

    14:30 14.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Позицията на Радев

    19 4 Отговор
    е българската позиция! А на пп и дб е позицията на укра!

    Коментиран от #52

    14:32 14.07.2026

  • 46 Денков да каже и НС, и ПБ Радев

    10 0 Отговор
    и цялото НС за цифрово ойро и "всеки европеец ще трябва да използва новото приложението на ЕС за удостоверяване на самоличността си, преди да може да получи достъп до или да публикува в социалните мрежи.". Приложението беше хакнато почти веднага след пускането му. „Проверка на възрастта, която защитава личните данни“ е вътрешно противоречие. Не можете да удостоверите възрастта на човек, без да удостоверите самоличността му. Да принуждаваш всеки възрастен и всяко дете да преминават през биометрична проверка само за да използват приложение или уебсайт. ЕС иска да наложи т.нар. „Чат контрол“, така че всяко приложение да следи всичко, което хората си казват лично, включително приложенията с криптиране от край до край.
    Представям си ВСВ и един с мустачки, краят му беше трагичен, ужасяваща мания за контрол..

    14:32 14.07.2026

  • 47 Ми аз не съм съгласен

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Денков":

    На мен ми прилича на кокоши g.ъз.

    14:34 14.07.2026

  • 48 Зззззз

    16 1 Отговор
    Да си даде спестяванията или да се запише за Украйнския фронт.

    14:34 14.07.2026

  • 49 СЛОНА

    7 1 Отговор
    ЧЕ ,КОИ СА ТЕ СЛЕД 20 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО В ЕС И НЕМА ДАБЕСТЬ

    14:35 14.07.2026

  • 50 Хайде, бе

    13 1 Отговор
    Тия от ДБ начело с академика си въобще мислят ли

    14:35 14.07.2026

  • 51 Доктор

    17 2 Отговор
    Това хлъзгаво жалко същество предизвиква единствено отвращение.

    14:36 14.07.2026

  • 52 руска позиция на зеления чорап

    4 16 Отговор

    До коментар #45 от "Позицията на Радев":

    Агента КГБ радев , изпълнява указанията на руските Фашисти!

    14:36 14.07.2026

  • 53 ТОЧНО И ЯСНО

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    ПОДКРЕПЯМ!

    14:37 14.07.2026

  • 54 Лошо

    3 11 Отговор
    Добре че имахме шанса да живеем при Бойко Борисов. След вдигането на юмрука и общия разпад на българската държавност сме принудени да преживяваме ужаса безхаберието.

    14:39 14.07.2026

  • 55 Прав сте Денков

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "За 3 месеца мунча крадлив ни ограби":

    Зимата населението приключва - без спестявания и с непосилни цени,ток и горива

    14:40 14.07.2026

  • 56 някой

    8 1 Отговор
    хората ако ги интересуваше за теб,щяха да гласуват за пп

    14:42 14.07.2026

  • 57 име

    10 0 Отговор
    В скута на най-големия евроатлантик, шиши, бехме в центъра на евpoгeйcката отбрана!

    14:42 14.07.2026

  • 58 Промяна

    4 3 Отговор
    Денков вие направихте всичко възможно и подарихте държавата ни на Радев

    14:44 14.07.2026

  • 59 Нещо финландския да не се е изказал

    9 2 Отговор
    пак , ми той няма никакъв авторитет но точно за това те го ползват за бушон обаче на срещата при Тръмп той не му обърна никакво внимание. Швеция и Финландия бяха неутрални страни след ВСВ но тази договореност беше безапелационно нарушена с тяхното членство в Нато. Както и фактическото членство на украйна. Договорите след ВСВ не се спазваха нито МС така че то нямат никакъв смисъл срещите на върха на ЕС защото нищо не се спазва .

    14:47 14.07.2026

  • 60 Лама Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Мноо ма куфиш дай да са видими

    14:48 14.07.2026

  • 61 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сандо":

    МНООООГО СИ ПРАВ САНДО....

    14:48 14.07.2026

  • 62 миме

    8 0 Отговор
    сапунджията защо 4 години се крие в България , а като истински еврас и бандераски верноподаник не е в донбас?

    14:50 14.07.2026

  • 63 Този жалък национален предател

    9 2 Отговор
    с какво право му давате трибуна срещу Радев. Къде е Радев, къде тези отпадъци от ПП и ДБ!

    14:51 14.07.2026

  • 64 Що за

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    изтрещеняк си ти бе, Пич?!

    Коментиран от #69

    14:51 14.07.2026

  • 65 казах

    7 0 Отговор
    Провалили се политици не могат да дават акъл.

    14:53 14.07.2026

  • 66 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    2 5 Отговор
    Мръсно нагал. Безкрайно. Радев заяви в Париж: "Не приемам акъл за бюджета, от тези,които докараха страната до тази катастрофа"

    🏴‍☠️Той дойде на власт с тях. С тях управлява.

    📣 Кметовете на ГЕРБ масово работиха за него. Той със зам.председател на ГЕРБ си откри предизборната кампания в Стара Загора. Масово махалите на ДПС гласуваха за него - Пазарджик, Пловдив... Още няма управленска и законодателна програма - няма как да са ги чели за бързата си преориентация. Цялата гнусна олигархия се пренесе зад него.

    🤝ДПС му осигуряват кворума в зала, спасяват го в комисии и всички гласувания са им съвместни. Де факто са една парламентарна група по гласувания. Три месеца защо не обели дума за това? Или за войната им с вътрешния му министър?

    🚮 А кадрите?! Тук няма право и да гледа в камерата. Прогресистите трябва да потънат от срам, ако имат такъв.

    ➡️ Председателката на парламента е от кабинета "Желязков". Парламентарната му група е пълна с депутати и кметове от предишното правителство. Ръководствата на ВиК холдинга, Автомагистрали, АЕЦ "Козлодуй", зам.министри, областния управител на София е кординатор на ГЕРБ и много други.

    🧮 Екипът, който прави бюджета въпреки "предишните" откъде е? Гълъб Донев 7 пъти досега премиер и министър на Занзибар ли беше? А двете му заместнички от ГЕРБ и ДПС? Бюджетарите му настоящи ли са или предишни?!

    📆 Предишните са настоящите по фактология. Наглият Радев и озверелите му последователите са лъжци. С какви очи оби

    14:54 14.07.2026

  • 67 Удри евраста с лопатЕто

    6 2 Отговор
    Няма никаква обща европейска отбрана, има само НАТО а то се оказа, че било само САЩ а другите трябвало да плащат за защита а САЩ искат все повече и повече, евраста каза- унищожете си армията НАТОто ще ви пази, унищожете си земеделието и животновъдството европа ще ви дава, унищожете си икономиката европа ще ви дава, унищожете си енергетиката европа ще ви дава, е унищожихме ги и онея сега викат- даваме, ама ще плащате скъпо като сте си унищожили всичко кой ви е виновен. вяра на еврас да нямаш.

    14:55 14.07.2026

  • 68 абе що така

    4 1 Отговор
    не мрът такива бастуни сато този, ами все хубави и млади....

    14:56 14.07.2026

  • 69 Нарочно пущат соросоидни ботове

    6 2 Отговор

    До коментар #64 от "Що за":

    Да размиват форумите да не могат една част от хората да се ориентират в обстановката.

    14:57 14.07.2026

  • 70 КАЛПАКОВ

    3 0 Отговор
    Денков ако иска тройка в книжката да изброи останалите които са извън коалицията.

    14:59 14.07.2026

  • 71 Егати европееца

    5 0 Отговор
    Да те е срам да кажеш , че си от България с такива !!!

    15:01 14.07.2026

  • 72 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Лама Денков би допринесъл най-много, ако отиде доброволец на Източния фронт да брани "геройски" европейската сигурност!

    Ама и той, както и всички останали лами от партиите с отпаднала необходимост пращат другите на смърт, вместо сами "геройски" да загинат ....
    🤣🤣🤣

    15:04 14.07.2026

  • 73 ПП Принципни Петроханци

    3 0 Отговор
    С успешния замисъл да се основе ПП (Президентски Проект за разделение и противопоставяне на демократите в обществото) Радев си върна държавата , завзе властта и е на път да спечели и при президентските избори.

    15:04 14.07.2026

  • 74 фърчащия чесмир

    3 1 Отговор
    си го избрахте жълтопаветните понита

    15:06 14.07.2026

  • 75 При тези измислените

    3 0 Отговор
    Всичко което е за пари е добре.
    Продаваме се за пари значи е добре.
    Купуваме си научни степени значи е добре.
    Господа корумпета,народа ви показа каква политика иска.
    Или ще кажете че вие също имате избиратели.Ако не ги агетирате с пари то 90 % от тези ваши избиратели няма даже и да отидат до урните.

    15:07 14.07.2026

  • 76 Джихади Йово

    6 0 Отговор
    Денков, прави си сапуните да не станеш на сапун!!!

    15:11 14.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Нали точно малоумници те от ППДБ го докараха на власт този кретен. Сега що реват?

    15:27 14.07.2026

  • 79 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ

    0 0 Отговор
    Тоя сапунджия какво разбира от стратегия?

    15:29 14.07.2026

  • 80 Мишок

    1 0 Отговор
    А киначе преди време казвахте Ние сме с вас господин президент ".!!! Такива лай....няри сте вие ....пфу

    15:30 14.07.2026

  • 81 604

    0 0 Отговор
    Да се разбира несигурност

    15:31 14.07.2026

  • 82 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Μη ανοίγεις το βρόμικου σου στόμα επιδι μυρίζει σκατα,ρε μαλακα

    15:33 14.07.2026

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