Денков: Позицията на Радев изолира България от общите европейски усилия за сигурност

Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира изказването на премиера Румен Радев от тази сутрин и отсъствието на България от срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж.
„Извън логичния въпрос даваме ли или не даваме военна подкрепа на Украйна, за което правителството през ден си сменя позицията на 180 градуса, е важно да се изясни:
Кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява, и какво направи Прогресивна България, за да накара агресора Путин да седне на масата на преговорите?
Ако няма отговор на тези въпроси, днешната позиция на Радев за срещата в Париж е още една крачка към изолиране на България от общите европейски усилия за сигурност. Срещу националния ни интерес.
А щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа.
Мисли ли правителството за тях?“, попита Денков в пост в своя Фейсбук профил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #20
14:14 14.07.2026
3 Сатана Z
14:14 14.07.2026
4 Браво
Коментиран от #5, #53
14:14 14.07.2026
5 честен ционист
До коментар #4 от "Браво":Ти сериозно ли мислиш, че ще има повече избори?
Коментиран от #9, #25
14:15 14.07.2026
6 Денков
Коментиран от #47
14:15 14.07.2026
7 Стоян Георгиев
14:16 14.07.2026
8 Оня под Коня
14:16 14.07.2026
9 Дано
До коментар #5 от "честен ционист":да няма. Радев пожизнен министър председател
14:16 14.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
дебати за "Опасността от нормализиране на отношенията с Русия"! ❗
Искат преговори за МИР, а плюят някого защото не иска още война❗
Коментиран от #32
14:16 14.07.2026
11 От един пол сте
До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":с дъртия сапун Денков
14:17 14.07.2026
12 Малий
14:17 14.07.2026
13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Карагьоз Филадец я ола
Карагьоз Апо Вулгария ипархи сан Гинека Филадец я елинес
Влакас Апо Вулгария
Ксенос поли Апо Вулгария
Изсъхнала Трагедия Избит Колец Изперкал Индианец Изфиткал Британец Карагьоз
Англичанин Жена
Джендър Британец Карагьоз
Хазос
Малакас
Филадец Карагьоз Апо Вулгария ипархи сан Гинека Филадец
Коментиран от #35, #60, #64, #82
14:17 14.07.2026
14 От такъв
Коментиран от #77
14:18 14.07.2026
15 Без име
Коментиран от #21
14:18 14.07.2026
16 Зависи от гледната точка
14:18 14.07.2026
17 Евроджендър
14:18 14.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:19 14.07.2026
19 Тома
14:20 14.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Без име":Намерете и клипчето с огромния тунел от нищото към хижата❗
14:21 14.07.2026
22 Тоя па
14:21 14.07.2026
23 Друго си е
Всички мълчите като партизани в НС, начело с Радев за референдум Дойран.
Скандално Евростат на стр. на ЕС обявява, че данни за прием ойро са фалшифицирани и нищо, чудовищна инфлация, дефицит, повишаване на цени, сега гледам от 15 дни малко са се кротнали.
Спомням си как ни затвориха в домовете ни като затворници, е няма да ви го простя.
ЕСср2, едни и същи секти стоят зад създаването на ЕС и СССР.
14:21 14.07.2026
24 Аре гледай си сапуните
14:21 14.07.2026
25 Ганчо
До коментар #5 от "честен ционист":Жив ли си бе, да го тура на стервата дето те е изС-рала?
14:21 14.07.2026
26 Муньо
14:22 14.07.2026
27 Ъъъ
14:22 14.07.2026
28 Румен Йотова
да мълчите
Ура!
14:23 14.07.2026
29 Хахаха
14:23 14.07.2026
30 Сандо
Коментиран от #61
14:24 14.07.2026
31 Иван ъ
14:25 14.07.2026
32 Те не искат мир нито преговори
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нали отначало и Путин се хвана на тяхната въдица че искат преговори. Не искат. Зиленски им разправя че Русия ще капитулира и те му вярват. Дори Тръмп. Той е основния двуличник.
14:25 14.07.2026
33 Трай бе
14:25 14.07.2026
34 Софиянец
14:26 14.07.2026
35 Анонимен
До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Кви са тия първобитни йероглифи, бе?!
14:26 14.07.2026
36 Ники
14:26 14.07.2026
37 Истината
ПРЕДАТЕЛЯ ДЕНКОВ ЗАВЕЩА МИЛИАРДИ ДЪЛГОВЕ ЗА ДЕЦАТА НИ.
14:26 14.07.2026
38 майкооо
14:27 14.07.2026
39 Нали
14:27 14.07.2026
40 За 3 месеца мунча крадлив ни ограби
⚠️ Акад. Николай Денков: Трите големи лъжи на Прогресивна България са...
🤥 Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет вчера с 3 лъжи от страна на ПБ:
1️⃣ Че управляващите се грижат за хората - всъщност всички приети промени в законите са в ущърб и на работещите, и на работодателите, и на пенсионерите - без изключение;
2️⃣ Че през 2027 г. нещо ще се промени - 3-годишната рамка на ПБ показва точно обратното. Например за образование и наука в държавния бюджет се предвижда да се отпуснат 1.5 милиарда евро по-малко‼️ в следващите години;
3️⃣ Че при приемането на бюджета е имало истински дебат. Цялото обсъждане бе сведено до общи приказки и неверни твърдения. А милиардите за олигархията зад Радев.
🩸 Истината е, че Прогресивна България режат от работещите, бизнеса, пенсионерите и образованието, а предизборните им обещания нямат нищо общо с решенията им в парламента. ❌️
🎥 Чуйте цялото изказване на акад. Денков в пленарна зала
Коментиран от #55
14:28 14.07.2026
41 Гай Турий
14:29 14.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Точно обратното и НЕ трийте
14:30 14.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Позицията на Радев
Коментиран от #52
14:32 14.07.2026
46 Денков да каже и НС, и ПБ Радев
Представям си ВСВ и един с мустачки, краят му беше трагичен, ужасяваща мания за контрол..
14:32 14.07.2026
47 Ми аз не съм съгласен
До коментар #6 от "Денков":На мен ми прилича на кокоши g.ъз.
14:34 14.07.2026
48 Зззззз
14:34 14.07.2026
49 СЛОНА
14:35 14.07.2026
50 Хайде, бе
14:35 14.07.2026
51 Доктор
14:36 14.07.2026
52 руска позиция на зеления чорап
До коментар #45 от "Позицията на Радев":Агента КГБ радев , изпълнява указанията на руските Фашисти!
14:36 14.07.2026
53 ТОЧНО И ЯСНО
До коментар #4 от "Браво":ПОДКРЕПЯМ!
14:37 14.07.2026
54 Лошо
14:39 14.07.2026
55 Прав сте Денков
До коментар #40 от "За 3 месеца мунча крадлив ни ограби":Зимата населението приключва - без спестявания и с непосилни цени,ток и горива
14:40 14.07.2026
56 някой
14:42 14.07.2026
57 име
14:42 14.07.2026
58 Промяна
14:44 14.07.2026
59 Нещо финландския да не се е изказал
14:47 14.07.2026
60 Лама Кочо
До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Мноо ма куфиш дай да са видими
14:48 14.07.2026
61 СЛОНА
До коментар #30 от "Сандо":МНООООГО СИ ПРАВ САНДО....
14:48 14.07.2026
62 миме
14:50 14.07.2026
63 Този жалък национален предател
14:51 14.07.2026
64 Що за
До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":изтрещеняк си ти бе, Пич?!
Коментиран от #69
14:51 14.07.2026
65 казах
14:53 14.07.2026
66 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🏴☠️Той дойде на власт с тях. С тях управлява.
📣 Кметовете на ГЕРБ масово работиха за него. Той със зам.председател на ГЕРБ си откри предизборната кампания в Стара Загора. Масово махалите на ДПС гласуваха за него - Пазарджик, Пловдив... Още няма управленска и законодателна програма - няма как да са ги чели за бързата си преориентация. Цялата гнусна олигархия се пренесе зад него.
🤝ДПС му осигуряват кворума в зала, спасяват го в комисии и всички гласувания са им съвместни. Де факто са една парламентарна група по гласувания. Три месеца защо не обели дума за това? Или за войната им с вътрешния му министър?
🚮 А кадрите?! Тук няма право и да гледа в камерата. Прогресистите трябва да потънат от срам, ако имат такъв.
➡️ Председателката на парламента е от кабинета "Желязков". Парламентарната му група е пълна с депутати и кметове от предишното правителство. Ръководствата на ВиК холдинга, Автомагистрали, АЕЦ "Козлодуй", зам.министри, областния управител на София е кординатор на ГЕРБ и много други.
🧮 Екипът, който прави бюджета въпреки "предишните" откъде е? Гълъб Донев 7 пъти досега премиер и министър на Занзибар ли беше? А двете му заместнички от ГЕРБ и ДПС? Бюджетарите му настоящи ли са или предишни?!
📆 Предишните са настоящите по фактология. Наглият Радев и озверелите му последователите са лъжци. С какви очи оби
14:54 14.07.2026
67 Удри евраста с лопатЕто
14:55 14.07.2026
68 абе що така
14:56 14.07.2026
69 Нарочно пущат соросоидни ботове
До коментар #64 от "Що за":Да размиват форумите да не могат една част от хората да се ориентират в обстановката.
14:57 14.07.2026
70 КАЛПАКОВ
14:59 14.07.2026
71 Егати европееца
15:01 14.07.2026
72 az СВО Победа 81
Ама и той, както и всички останали лами от партиите с отпаднала необходимост пращат другите на смърт, вместо сами "геройски" да загинат ....
🤣🤣🤣
15:04 14.07.2026
73 ПП Принципни Петроханци
15:04 14.07.2026
74 фърчащия чесмир
15:06 14.07.2026
75 При тези измислените
Продаваме се за пари значи е добре.
Купуваме си научни степени значи е добре.
Господа корумпета,народа ви показа каква политика иска.
Или ще кажете че вие също имате избиратели.Ако не ги агетирате с пари то 90 % от тези ваши избиратели няма даже и да отидат до урните.
15:07 14.07.2026
76 Джихади Йово
15:11 14.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Виж сега,
15:27 14.07.2026
79 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ
15:29 14.07.2026
80 Мишок
15:30 14.07.2026
81 604
15:31 14.07.2026
82 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ
До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Μη ανοίγεις το βρόμικου σου στόμα επιδι μυρίζει σκατα,ρε μαλακα
15:33 14.07.2026