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Експерти: Държавата гаси пожара на пътя с човешка кръв! Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за ЕС
  Тема: Войната на пътя

Експерти: Държавата гаси пожара на пътя с човешка кръв! Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за ЕС

14 Юли, 2026 14:04 894 19

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  • красимир георгиев-
  • ангел попов

Шокиращи схеми с фиктивни технически прегледи, умишлено лошо обучение на млади шофьори и тотална липса на контрол върху претоварените ТИР-ове

Експерти: Държавата гаси пожара на пътя с човешка кръв! Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсата на реален контрол, дълбоките зависимости и корупцията по високите етажи на властта са основните причини за тежките катастрофи и жертвите по българските пътища. Това заявиха бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов и председателят на Асоциацията на автошколите Красимир Георгиев в ефира на телевизия „Евроком“.

Двамата експерти разкриха шокиращи схеми с фиктивни технически прегледи, умишлено лошо обучение на млади шофьори и тотална липса на контрол върху претоварените ТИР-ове.

Според бившия заместник-министър Ангел Попов корупцията в сектор „Автомобилна администрация“ е достигнала безпрецедентни размери, като високопоставени държавни служители неофициално притежават пунктове за технически прегледи и автошколи. Тези обекти се ползват с пълен административен „чадър“ и гарантирана клиентела, докато техните конкуренти на пазара са подложени на постоянен тормоз и целенасочени проверки.

„В цяла България има пунктове с манипулирани уреди, ръководството много добре ги знае“, категоричен бе Попов. Той разкри и съществуването на фирми тип „пощенски кутии“ – стотици транспортни компании, които се регистрират на един и същ адрес в напълно обезлюдени села в страната, единствено с цел да избягат от ефективен контрол от страна на проверяващите органи.

Красимир Георгиев алармира, че от години се говори за едни и същи проблеми, но вместо реални реформи, държавният апарат остава пасивен. Според него ключови структури като Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ се управляват от тесен кръг от хора, които просто сменят постовете си във въртележка на властта.

„Не може едни хора, които са абонирани, да бъдат изпълнителни директори, да бъдат зам.-министри, да бъдат министри“, коментира на свой ред Ангел Попов, сравнявайки настоящата ситуация със старата номенклатура, но допълвайки, че днешните кадри се отличават с изключителна „лакомия за пари“ и тотална липса на професионална компетентност.

Експертите допълват, че некачественото обучение на новите шофьори се поддържа умишлено, за да се генерират подкупи при изпитите. Те настояват незабавно да започне проверка на видеозаписите от практическите изпити на всички водачи, които са причинили тежки пътнотранспортни произшествия в страната.

Особено стряскащо е състоянието на тежкотоварния транспорт. Експертите посочват, че масова практика у нас е използването на опасни гуми „регенерат“ на предната ос на ТИР-овете, което е абсолютно забранено по закон. Наред с това, близо половината от тежкотоварните камиони и ТИР-ове в някои региони се движат драстично претоварени – понякога с над 20 тона над допустимото. Това не само разрушава асфалтовата настилка, но и прави превозните средства напълно неуправляеми при спиране.

Черната статистика за България остава трагична – само през 2024 година по пътищата са загинали 479 души, а ранените са над 9000. Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за Европейския съюз. В същото време съседна Гърция е успяла да намали жертвите си наполовина чрез строга държавна политика и безкомпромисен контрол на пътя.

Като рядък пример за положителен знак и смелост, експертите определиха действията на полицаите, които наскоро спряха и санкционираха дъщерята на бивш общински съветник, управляваща луксозен автомобил. По думите им служителите на реда най-после са „преодолели страха“ от политически натиск.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББ от Банкя

    4 1 Отговор
    Еее ай стига преувеличения, това е запазена марка само за мен, а относно мантинелите имам много на склад от ти0я същите тенекиените като решат да ги подменят да заповядат у Банкя

    14:09 14.07.2026

  • 2 Боко ,

    13 0 Отговор
    Лиляната и вторият ѝ мъж , бивш директор на АПИ ( сега предприемач , строи магистрали) са милиардери . Какво е за другарите един човешки живот ?

    14:13 14.07.2026

  • 3 Радев

    4 0 Отговор
    42% повече д ебили и джигити спрямо ес

    14:14 14.07.2026

  • 4 Бойко Българоубиец

    8 0 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    14:14 14.07.2026

  • 5 Директора👨‍✈️

    11 0 Отговор
    Търсете проблема в пътищата и в тяхното качество. Нескопосаното строителство през последните 20 години води до резултатите днес. А те са трагични и потресаващи. Защо никой не търси проблема в източника му, а обвиняваме един шофьор, който е бил заставен да кара, за да не загуби работата си??? Търсете проблема в качеството на асфалта, на мантинелите, на мрежите, на канавките, на боята за маркироката, която се изтрива за 2 месеца, на липсата на табели и т.н. и т.н.

    Коментиран от #8, #17

    14:14 14.07.2026

  • 6 общинска дъщеря

    5 0 Отговор
    всичко си е постарому. Имало е гонка и после самокатастрофа и няма как да се пренебрегне такъв развой на събитията, това ще стане в следващия етап - с адвокати в съда.

    14:14 14.07.2026

  • 7 Констатация

    3 1 Отговор
    Няма да се изморя да го повтарям: Проблема по пътищата ни не е, образно казано, в "мАнтинелите", а в Манталитета ни!!!!!!!!

    Коментиран от #10

    14:20 14.07.2026

  • 8 Инженер

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    Търсете причината в задкормилното

    Коментиран от #19

    14:21 14.07.2026

  • 9 Анонимен

    8 0 Отговор
    Няма наказуемост! Затова всеки, който си плати му е разрешено всичко! Я сложи един корави закони за корупция и да видим. Затвор, глоба, конфискация на имуществото до 5-то коляно.

    Коментиран от #11

    14:22 14.07.2026

  • 10 Манталитета

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Констатация":

    да се кара в насрещно платно или да се прави обратен завой там където му е удобно, се преодолява със заграждения с метални мантинели, които се опитват официално да пробутат уж като защитна мярка за водач, напуснал пътното платно.

    Коментиран от #12

    14:27 14.07.2026

  • 11 от добри намерения

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Само си пропуснал - заточение в Сибир.

    14:36 14.07.2026

  • 12 до Мантинелата

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Манталитета":

    Колега, написах "Образно "азано", тоест, "мАнтинелата" в случая е, "Събирателен Образ" на МантаЛитета ни. По пътищата ни вече няма ден без катастрофи с фатален край - шофират пияни и надрусани до "козирката" и не "бръснат" никакви правила и закони, нямат никакви нравственни и морални "спирачки"!

    14:39 14.07.2026

  • 13 С милиони за камери

    2 0 Отговор
    върви само рекета на държавата! Това е истината! Всяка година, катастрофите са една и съща бройка!

    14:53 14.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Ежедневно всеки вижда някоя майка да пресича на червено с отрочето си -
    бързали за градината❗
    Ежедневно всеки вижда някой татко да прави обратен завой през двойна непрекъсната-
    бързал да остави наследника си в училище❗
    После как може някой да НАУЧИ тези деца да спазват закона, когато те цял живот са взимали пример как мама и тате го газят❗

    14:55 14.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Когато чукаш на грешната врата-
    за движение на ТИР с износени гуми водачът ли е виновен или собственикът на камиона❗
    Колко собственици има ГЛОБЕНИ❗

    14:57 14.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Защо дори да открият дрога за 1 000 000 арестуват шофьора, а собственикът остава в сянка❗

    14:59 14.07.2026

  • 17 И още

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    90% от пътищата са неправилно проектирани и с бъдещи предпоставки за ПТП! Да не говорим, че и новите се изграждат така!

    Коментиран от #18

    14:59 14.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "И още":

    Във Варна има уникални кръстовища ❗
    На едно от тях се пресичат две двулентови платна под ъгъл, нещо като "Х" където маркировката е изтрита, а знаците са далеч преди пресичането и редовно има коли кой с мигач, кой с клаксон си пробиват път ❗
    Често има и разменени бои и огънати ламарини❗
    На друго , "Т" - образно кръстовище, напускащите надясно пътя с предимство изведнъж се оказва БЕЗ предимство пред напускащия наляво същия път❗
    Често завиващите наляво, които не знаят спират, както е нормално( те нямат знак, че тук са с предимство), но и другият водач спира, гледайки изненадан знака, че вече няма предимство ❗
    Има още куп неразбории, ама да не става дълъг поста❗

    15:08 14.07.2026

  • 19 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Инженер":

    Да, в задкормилното на държавата.

    15:12 14.07.2026

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