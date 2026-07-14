Експерти: Държавата гаси пожара на пътя с човешка кръв! Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за ЕС

Липсата на реален контрол, дълбоките зависимости и корупцията по високите етажи на властта са основните причини за тежките катастрофи и жертвите по българските пътища. Това заявиха бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов и председателят на Асоциацията на автошколите Красимир Георгиев в ефира на телевизия „Евроком“.

Двамата експерти разкриха шокиращи схеми с фиктивни технически прегледи, умишлено лошо обучение на млади шофьори и тотална липса на контрол върху претоварените ТИР-ове.

Според бившия заместник-министър Ангел Попов корупцията в сектор „Автомобилна администрация“ е достигнала безпрецедентни размери, като високопоставени държавни служители неофициално притежават пунктове за технически прегледи и автошколи. Тези обекти се ползват с пълен административен „чадър“ и гарантирана клиентела, докато техните конкуренти на пазара са подложени на постоянен тормоз и целенасочени проверки.

„В цяла България има пунктове с манипулирани уреди, ръководството много добре ги знае“, категоричен бе Попов. Той разкри и съществуването на фирми тип „пощенски кутии“ – стотици транспортни компании, които се регистрират на един и същ адрес в напълно обезлюдени села в страната, единствено с цел да избягат от ефективен контрол от страна на проверяващите органи.

Красимир Георгиев алармира, че от години се говори за едни и същи проблеми, но вместо реални реформи, държавният апарат остава пасивен. Според него ключови структури като Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ се управляват от тесен кръг от хора, които просто сменят постовете си във въртележка на властта.

„Не може едни хора, които са абонирани, да бъдат изпълнителни директори, да бъдат зам.-министри, да бъдат министри“, коментира на свой ред Ангел Попов, сравнявайки настоящата ситуация със старата номенклатура, но допълвайки, че днешните кадри се отличават с изключителна „лакомия за пари“ и тотална липса на професионална компетентност.

Експертите допълват, че некачественото обучение на новите шофьори се поддържа умишлено, за да се генерират подкупи при изпитите. Те настояват незабавно да започне проверка на видеозаписите от практическите изпити на всички водачи, които са причинили тежки пътнотранспортни произшествия в страната.

Особено стряскащо е състоянието на тежкотоварния транспорт. Експертите посочват, че масова практика у нас е използването на опасни гуми „регенерат“ на предната ос на ТИР-овете, което е абсолютно забранено по закон. Наред с това, близо половината от тежкотоварните камиони и ТИР-ове в някои региони се движат драстично претоварени – понякога с над 20 тона над допустимото. Това не само разрушава асфалтовата настилка, но и прави превозните средства напълно неуправляеми при спиране.

Черната статистика за България остава трагична – само през 2024 година по пътищата са загинали 479 души, а ранените са над 9000. Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за Европейския съюз. В същото време съседна Гърция е успяла да намали жертвите си наполовина чрез строга държавна политика и безкомпромисен контрол на пътя.

Като рядък пример за положителен знак и смелост, експертите определиха действията на полицаите, които наскоро спряха и санкционираха дъщерята на бивш общински съветник, управляваща луксозен автомобил. По думите им служителите на реда най-после са „преодолели страха“ от политически натиск.