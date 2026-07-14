Експерти: Държавата гаси пожара на пътя с човешка кръв! Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за ЕС

Липсата на реален контрол, дълбоките зависимости и корупцията по високите етажи на властта са основните причини за тежките катастрофи и жертвите по българските пътища. Това заявиха бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов и председателят на Асоциацията на автошколите Красимир Георгиев в ефира на телевизия „Евроком“.
Двамата експерти разкриха шокиращи схеми с фиктивни технически прегледи, умишлено лошо обучение на млади шофьори и тотална липса на контрол върху претоварените ТИР-ове.
Според бившия заместник-министър Ангел Попов корупцията в сектор „Автомобилна администрация“ е достигнала безпрецедентни размери, като високопоставени държавни служители неофициално притежават пунктове за технически прегледи и автошколи. Тези обекти се ползват с пълен административен „чадър“ и гарантирана клиентела, докато техните конкуренти на пазара са подложени на постоянен тормоз и целенасочени проверки.
„В цяла България има пунктове с манипулирани уреди, ръководството много добре ги знае“, категоричен бе Попов. Той разкри и съществуването на фирми тип „пощенски кутии“ – стотици транспортни компании, които се регистрират на един и същ адрес в напълно обезлюдени села в страната, единствено с цел да избягат от ефективен контрол от страна на проверяващите органи.
Красимир Георгиев алармира, че от години се говори за едни и същи проблеми, но вместо реални реформи, държавният апарат остава пасивен. Според него ключови структури като Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ се управляват от тесен кръг от хора, които просто сменят постовете си във въртележка на властта.
„Не може едни хора, които са абонирани, да бъдат изпълнителни директори, да бъдат зам.-министри, да бъдат министри“, коментира на свой ред Ангел Попов, сравнявайки настоящата ситуация със старата номенклатура, но допълвайки, че днешните кадри се отличават с изключителна „лакомия за пари“ и тотална липса на професионална компетентност.
Експертите допълват, че некачественото обучение на новите шофьори се поддържа умишлено, за да се генерират подкупи при изпитите. Те настояват незабавно да започне проверка на видеозаписите от практическите изпити на всички водачи, които са причинили тежки пътнотранспортни произшествия в страната.
Особено стряскащо е състоянието на тежкотоварния транспорт. Експертите посочват, че масова практика у нас е използването на опасни гуми „регенерат“ на предната ос на ТИР-овете, което е абсолютно забранено по закон. Наред с това, близо половината от тежкотоварните камиони и ТИР-ове в някои региони се движат драстично претоварени – понякога с над 20 тона над допустимото. Това не само разрушава асфалтовата настилка, но и прави превозните средства напълно неуправляеми при спиране.
Черната статистика за България остава трагична – само през 2024 година по пътищата са загинали 479 души, а ранените са над 9000. Рискът от фатален инцидент у нас е с 42% по-висок от средния за Европейския съюз. В същото време съседна Гърция е успяла да намали жертвите си наполовина чрез строга държавна политика и безкомпромисен контрол на пътя.
Като рядък пример за положителен знак и смелост, експертите определиха действията на полицаите, които наскоро спряха и санкционираха дъщерята на бивш общински съветник, управляваща луксозен автомобил. По думите им служителите на реда най-после са „преодолели страха“ от политически натиск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ББ от Банкя
14:09 14.07.2026
2 Боко ,
14:13 14.07.2026
3 Радев
14:14 14.07.2026
4 Бойко Българоубиец
14:14 14.07.2026
5 Директора👨✈️
Коментиран от #8, #17
14:14 14.07.2026
6 общинска дъщеря
14:14 14.07.2026
7 Констатация
Коментиран от #10
14:20 14.07.2026
8 Инженер
До коментар #5 от "Директора👨✈️":Търсете причината в задкормилното
Коментиран от #19
14:21 14.07.2026
9 Анонимен
Коментиран от #11
14:22 14.07.2026
10 Манталитета
До коментар #7 от "Констатация":да се кара в насрещно платно или да се прави обратен завой там където му е удобно, се преодолява със заграждения с метални мантинели, които се опитват официално да пробутат уж като защитна мярка за водач, напуснал пътното платно.
Коментиран от #12
14:27 14.07.2026
11 от добри намерения
До коментар #9 от "Анонимен":Само си пропуснал - заточение в Сибир.
14:36 14.07.2026
12 до Мантинелата
До коментар #10 от "Манталитета":Колега, написах "Образно "азано", тоест, "мАнтинелата" в случая е, "Събирателен Образ" на МантаЛитета ни. По пътищата ни вече няма ден без катастрофи с фатален край - шофират пияни и надрусани до "козирката" и не "бръснат" никакви правила и закони, нямат никакви нравственни и морални "спирачки"!
14:39 14.07.2026
13 С милиони за камери
14:53 14.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
бързали за градината❗
Ежедневно всеки вижда някой татко да прави обратен завой през двойна непрекъсната-
бързал да остави наследника си в училище❗
После как може някой да НАУЧИ тези деца да спазват закона, когато те цял живот са взимали пример как мама и тате го газят❗
14:55 14.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
за движение на ТИР с износени гуми водачът ли е виновен или собственикът на камиона❗
Колко собственици има ГЛОБЕНИ❗
14:57 14.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:59 14.07.2026
17 И още
До коментар #5 от "Директора👨✈️":90% от пътищата са неправилно проектирани и с бъдещи предпоставки за ПТП! Да не говорим, че и новите се изграждат така!
Коментиран от #18
14:59 14.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "И още":Във Варна има уникални кръстовища ❗
На едно от тях се пресичат две двулентови платна под ъгъл, нещо като "Х" където маркировката е изтрита, а знаците са далеч преди пресичането и редовно има коли кой с мигач, кой с клаксон си пробиват път ❗
Често има и разменени бои и огънати ламарини❗
На друго , "Т" - образно кръстовище, напускащите надясно пътя с предимство изведнъж се оказва БЕЗ предимство пред напускащия наляво същия път❗
Често завиващите наляво, които не знаят спират, както е нормално( те нямат знак, че тук са с предимство), но и другият водач спира, гледайки изненадан знака, че вече няма предимство ❗
Има още куп неразбории, ама да не става дълъг поста❗
15:08 14.07.2026
19 Директора👨✈️
До коментар #8 от "Инженер":Да, в задкормилното на държавата.
15:12 14.07.2026