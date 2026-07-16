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35 години Конституция! Промените след ЕС пренаредиха баланса между София и Брюксел! Проф. Искра Баева и проф. Димитър Денков пред ФАКТИ (ВИДЕО)

35 години Конституция! Промените след ЕС пренаредиха баланса между София и Брюксел! Проф. Искра Баева и проф. Димитър Денков пред ФАКТИ (ВИДЕО)

16 Юли, 2026 14:45 422 10

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Промените, които бяха направени в нея, особено след влизането на България в Европейския съюз, отслабиха ролята на вътрешното законодателство, смята проф. Денков

35 години Конституция! Промените след ЕС пренаредиха баланса между София и Брюксел! Проф. Искра Баева и проф. Димитър Денков пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

35 години Конституция е добро време. Конституцията е по-важна от злободневните теми, които коментираме днес, включително и от тази странна външна политика на правителството. Конституцията е основният закон. Ако се върнем към времето на нейното приемане, ще видим една радикално различна България. Именно тази България създава Конституцията, която действа и до днес. Винаги съм казвала, че написването на българската Конституция през 1991 година беше грешка. Ако сравним този процес, ще видим, че при създаването на Конституцията беше отречено вече съществуващото общество. Това беше идея на Стоян Ганев, Димитър Луджев и Жана Ботушарова, които бяха сред основните ѝ автори. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева. Проф. Димитър Денков подкрепи думите на проф. Боева, но каза, че Конституцията ни днес позволява да водим двойнствена политика.

„Каква беше идеята? У нас промените започнаха отгоре – с промени в ръководството и без участие на обществото. Идеята беше, че ако тогава направим нова Конституция – 1991 година, ще тласнем обществото напред, но това се оказа погрешно. В Полша приеха Конституция през 1997 година, а в Унгария – през 2011 година. Тези държави промениха старите си конституции“, каза проф. Баева.

„Нека да свържем всичко около Конституцията с това, с което започнахме – отношението ни към ЕС. Именно такава двойствена политика е заложена в тази Конституция. Промените, които бяха направени в нея, особено след влизането на България в Европейския съюз, отслабиха ролята на вътрешното законодателство, което се подчини на една по-висша правна рамка – европейската. Независимо че Конституцията говори за народовластие и изборност, влизането на България в Европейския съюз доведе до ограничения, при които държавата трябва да действа в съответствие с решенията на Брюксел. Едно от тези решения е именно подкрепата за Украйна. Радев казва едно, а външният министър подписва друго. Сега имаме политическа ангажираност на България и конституционно обвързване с Европейския съюз, а това невинаги е в наш национален интерес“, сподели проф. Денков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    От членството в ЕС губим по 150 млрд лв на година.

    Коментиран от #5

    14:48 16.07.2026

  • 2 България с цивилизованият свят

    3 4 Отговор
    Пълно, безусловно и подлежащо на проверка изтегляне на руските войски и военна техника от цялата територия на Украйна, ново затягане на санкциите срещу Москва, укрепване на украинската противовъздушна отбрана, подкрепа за бъдещото членство на Украйна в НАТО и ЕС и за създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Това са част от ключовите ангажименти в Киевската декларация, подписана и от българския външен министър Велислава Петрова-Чамова след Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“.

    Коментиран от #3, #10

    14:53 16.07.2026

  • 3 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "България с цивилизованият свят":

    Чамов е татарска фамилия.

    Коментиран от #4

    14:58 16.07.2026

  • 4 Пък

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Велислава Петрова е криптоционистки псевдоним

    Коментиран от #6

    15:01 16.07.2026

  • 5 Детектор на лъжата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Посмали малко.

    150 млрд лева или 75 млрд евро.
    Ти наясно ли си каква цифра е това?
    БВП за 2025 г. е 116 млрд евро.
    Как може да загубим нещо, което нямаме капацитета да създадем?
    От кой руски канал в телегата го прочете?

    15:06 16.07.2026

  • 6 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пък":

    Тя намаше да сложи това тире + Чамова, ако нямаше нужда.

    15:06 16.07.2026

  • 7 стига лъжи

    1 0 Отговор
    Радев казва, че няма да участваме в "Коалиция на желаещите" , в която членуват 35 държави начело с Франция, Англия и Германия. Външната министърка подписва нещо в Киев, където е имало среща на външните министри "Украйна Югоизточна Европа" с участието на 10 страни. Това са 2 различни неща.

    15:09 16.07.2026

  • 8 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Софиянец , що неси хванеш пътя и спреш да говориш глупости!

    15:11 16.07.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Най-добрата конституция на България е тази след 1944г.
    Особено ЧЛЕН ПЪРВИ - такава свобода, такава възможност за духовно и творческо развитие на масите, такава обич към ОКУПАТОРА...

    15:11 16.07.2026

  • 10 ужас

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "България с цивилизованият свят":

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    15:12 16.07.2026

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