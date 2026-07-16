35 години Конституция! Промените след ЕС пренаредиха баланса между София и Брюксел! Проф. Искра Баева и проф. Димитър Денков пред ФАКТИ (ВИДЕО)

35 години Конституция е добро време. Конституцията е по-важна от злободневните теми, които коментираме днес, включително и от тази странна външна политика на правителството. Конституцията е основният закон. Ако се върнем към времето на нейното приемане, ще видим една радикално различна България. Именно тази България създава Конституцията, която действа и до днес. Винаги съм казвала, че написването на българската Конституция през 1991 година беше грешка. Ако сравним този процес, ще видим, че при създаването на Конституцията беше отречено вече съществуващото общество. Това беше идея на Стоян Ганев, Димитър Луджев и Жана Ботушарова, които бяха сред основните ѝ автори. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева. Проф. Димитър Денков подкрепи думите на проф. Боева, но каза, че Конституцията ни днес позволява да водим двойнствена политика.



„Каква беше идеята? У нас промените започнаха отгоре – с промени в ръководството и без участие на обществото. Идеята беше, че ако тогава направим нова Конституция – 1991 година, ще тласнем обществото напред, но това се оказа погрешно. В Полша приеха Конституция през 1997 година, а в Унгария – през 2011 година. Тези държави промениха старите си конституции“, каза проф. Баева.



„Нека да свържем всичко около Конституцията с това, с което започнахме – отношението ни към ЕС. Именно такава двойствена политика е заложена в тази Конституция. Промените, които бяха направени в нея, особено след влизането на България в Европейския съюз, отслабиха ролята на вътрешното законодателство, което се подчини на една по-висша правна рамка – европейската. Независимо че Конституцията говори за народовластие и изборност, влизането на България в Европейския съюз доведе до ограничения, при които държавата трябва да действа в съответствие с решенията на Брюксел. Едно от тези решения е именно подкрепата за Украйна. Радев казва едно, а външният министър подписва друго. Сега имаме политическа ангажираност на България и конституционно обвързване с Европейския съюз, а това невинаги е в наш национален интерес“, сподели проф. Денков.



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