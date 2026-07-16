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Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Забавянето на директивата срещу делата „шамари“ може да струва скъпо на България (ВИДЕО)

Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Забавянето на директивата срещу делата „шамари“ може да струва скъпо на България (ВИДЕО)

16 Юли, 2026 15:43 771 2

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Според него страната е имала шанс да бъде сред първите в ЕС, но повече от година законодателните промени не се приемат

Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Забавянето на директивата срещу делата „шамари“ може да струва скъпо на България (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Трябва да сме наясно, че това не е просто морален въпрос. Това е европейска правна процедура, която, не дай Боже, може да завърши с наказателна процедура срещу България за неизпълнение на сроковете за въвеждане в националното законодателство на толкова важен документ, какъвто е Директивата срещу делата „шамари“. Може би има нужда да повторим за стотен път – свободата на словото е в основата на демокрацията. Ако нямаме свобода на словото, не можем да имаме обществен дебат, не можем да имаме развитие. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.

„За съжаление, в България имаме един сериозен проблем. Има хора, особено когато заемат политически или бизнес позиции, които смятат, че могат да избегнат разследвания срещу себе си чрез най-разнообразни юридически средства. Именно затова е тази директива срещу делата „шамари“. През последните години има няколко скандални обстоятелства в България. Първото е, че имахме възможност да бъдем първата държава в Европейския съюз, която да въведе тази директива, защото първата работна група беше създадена още през декември 2023 година, още преди директивата да бъде приета, когато министър на правосъдието беше Атанас Славов. В работната група бяхме готови още преди да изтече срокът за въвеждането на директивата – с предложенията за промени в Гражданския процесуален кодекс. За съжаление, повече от година нищо не се случи“, добави юристът.

„Да приемем, че се съгласуваха някои текстове. Те бяха окончателно готови в края на декември 2024 година. Работата беше приключена, но отново не се стигна до приемане. Едва по време на служебното правителство, когато министър на правосъдието беше Андрей Янкулов, процедурата беше довършена и започна общественото обсъждане, което впоследствие беше поето от новото правителство. И до ден днешен не сме видели реални действия по въпроса, поради което излязохме с обща позиция, с която настояваме законът да бъде приет възможно най-скоро“, каза още адвокат Кашъмов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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  • 1 За Това !

    2 0 Отговор
    Отговорноста !

    Трябва да Е Персонална !

    И Всеки !

    Да си Плаща !

    За Тарикатлъка !

    16:10 16.07.2026

  • 2 Вече струва скъпо

    2 0 Отговор
    Постоянно плащаме глоби и неустойки заради мързела на магистратите.
    Да им се отнемат мангизи от заплатата за всяко неприключени дело, белким се размърдат.
    Когато съм бивал по работни места на юристи, или ги няма, или пият кафета, или са в почивка, или пушат зад сградите.
    И някакви стажанти търчат за всичко вместо тях.

    16:12 16.07.2026

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