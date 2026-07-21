Какво ще се промени при цените на лекарствата… Д-р Георги Петров и д-р Петър Велев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Това, което предлагаме като реформи по темата за цените на лекарствата, са две съществени промени в закона. Смятаме, че ще накараме всички лечебни заведения, включително и частните, да започнат да провеждат обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, което към настоящия момент не се случва. Второто, което планираме да направим и което също е тема за широко обществено обсъждане, е централизираното договаряне на скъпоструващите лекарства, които са извън Позитивния лекарствен списък на Касата. С тези промени целим да направим много по-прозрачно финансирането с обществени средства на съответните частни структури. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р Георги Петров (вляво), депутат от „Прогресивна България“.
„Всяка промяна има своите плюсове за едни и ощетява други. Ние обаче сме решени да предприемем нещо, което се чака вече около десет години, и сме доволни, че най-после се прави. Ако това беше реформа, която носи позитиви за всички, тя щеше да бъде реализирана много отдавна. Чухме становищата на няколко съсловни организации, включително и на Българския лекарски съюз, който има своите притеснения. Именно затова представяме тези идеи още преди да бъдат внесени в комисия. Предстои достатъчно дълъг период за дискусия, в който да чуем всички становища и да приемем най-добрите предложения, така че българските граждани да не се чувстват ощетени и да повишим качеството на здравеопазването“, добави депутатът.
„Първо бих искал да кажа, че може би най-регулираният сектор у нас е именно фармацевтичната сфера, заедно с банките. Какво означава това? Има много ясни и разписани критерии за това какви са надценките на отделните участници по веригата – търговци на едро, притежатели на разрешения за употреба, производители и аптеки. Освен това имаме държавно регулиране и непрекъснато проследяване на движението на цените. България е сред страните с най-ниски цени на лекарствата в Европа. От това, за което говорим в момента, става въпрос за пазар от около 100 милиона евро, докато целият фармацевтичен пазар е приблизително 1,3 милиарда евро. Тоест обсъждаме една сравнително малка част. Най-сериозните изкривявания са в една много нишова група – лекарствата за редки заболявания, които са изключително скъпи и не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, а се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването. Именно там са установени сериозни ценови девиации и не е коректно това да продължава по този начин. Засегнати вероятно ще бъдат две-три фирми, но не повече. Смущава ме, когато се говори, че в лекарствената политика има големи злоупотреби. Не, няма такива. Това е свръхрегулиран сектор. Проблемът е в един конкретен сегмент, за който Европейската комисия още през 2018 г., след това през 2019 г., а впоследствие и през 2024-а отново обърна внимание, че в България съществуват определени пропуски. Но подчертавам – това е малка част от целия фармацевтичен пазар“, добави по темата д-р Петър Велев, управител на „Екофарма“.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куту софиянеца пуследен
14:33 21.07.2026
2 Робот
14:40 21.07.2026
3 В българия няма производство на
Трябва да се плащат всички лекарства за да има живи пациенти и различните доктори да имат практика
Всеки е здрав до доказване на противното
14:41 21.07.2026
4 чупи купи
Който дава парите за лекарства (НЗОК) той трябва да договаря и цената на лекарствата, спазвайки законово описана процедура и регламент.
14:44 21.07.2026
5 Горски
14:45 21.07.2026
6 Ще промените
15:08 21.07.2026
7 Всичко е лъжа
15:12 21.07.2026
8 Специалист
15:12 21.07.2026
9 Факт
15:17 21.07.2026
10 Вижте го само
Какви реформи, какви обществени поръчки, какви дискусии. Седнала тази журналистка да се лиг... ви с тези ма.... ти. В Испания лекарствата са безплатни , в Германия доскоро и за най- скъпите лекарства с рецепта се доплащаха между 5 евро, сега го вдигнаха на 10 евро и германците са недоволни.Какво да кажат българите, със скъпи стигащи до четири цифри лекарства , които измират като мухи . Махнете ги тези от снимката, защото такива като тях убиха преди години фармацевтката в колата й на ул. Шишман , а скоро и друг лекар беше взривен в колата си.
15:21 21.07.2026
11 Цвете
15:26 21.07.2026
12 Цвете
15:29 21.07.2026