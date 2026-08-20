Д-р Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Едва ли публикацията на Financial Times за България е случайна (ВИДЕО)

В публичното пространство няма как да има информацията, която я има в правителството, конкретно в Министерството на отбраната и при министъра на вътрешните работи, но е важно какъв е източникът на тази информация за заплаха за България от Иран. Говорим за Financial Times. Едва ли се случва случайно да има такава публикация, защото отдавна има едно съперничество между САЩ и Великобритания, както на Изток, така и в света като цяло. До края на Втората световна война Великобритания беше най-влиятелната сила в света, след това отстъпи тази роля на САЩ. Не е толкова лесно да приемеш ролята на младши партньор и имперските традиции във Великобритания продължават да функционират и до днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът д-р Владимир Трифонов.

„Първо бих се замислил дали това не е конкретен ход на британците с цел разклащане на някои държави, които трябва да правят нелесни избори. Имам предвид България. България е силно зависима от Европа страна, финансирана с европейски средства и до голяма степен трябва да координира политиката си в Брюксел. От друга страна, всяка една държава се опитва да търси противовес. Вижда се, че правителството на Радев се опитва чрез задълбочено сътрудничество със САЩ да има един противовес на Брюксел. Конкретно в тази ситуация, независимо че Великобритания е извън ЕС, има много съвпадения между политиката на ЕС и Великобритания, така че не изключвам тази публикация да бъде елемент от това съперничество“, коментира Трифонов.

Той обърна внимание и на военното споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, към което според него е възможно да се присъедини и Египет.

„Знаем, че преди няколко дни имаме подписано едно споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция за военно сътрудничество. Най-вероятно към него ще се присъедини Египет – една много влиятелна арабска държава, с голямо население и много възможности. Какво всъщност стои зад това споразумение? Ключово е, че Турция е един от най-важните политически партньори на Великобритания. Именно чрез Турция Великобритания се надява да осъществи много от плановете си в Средна Азия и Близкия изток. Пакистан е бивша колония на Великобритания, а Саудитска Арабия е първата страна, която от британско преминава в американско влияние след 20-те години на миналия век. Това отново е част от противопоставянето между САЩ и Великобритания“, посочи политологът.

По думите му, макар САЩ да остават водещата сила в света, Лондон ще продължи да търси начини да запази и разшири влиянието си.

„Към днешна дата САЩ са водещата сила в света, но Великобритания търси как да запази своето влияние и се стреми да върне водещата си роля. Най-важно е за нас в България да го отчитаме“, каза Трифонов.

„Сега сме в период на сравнително затишие в сблъсъка между САЩ и Иран. Бяхме свидетели на нови санкции на САЩ към Иран. Видяхме, че САЩ отдавна се опитаха по военен път да решат противоречията си с Иран, но не успяха, а сега те просто искат да отслабят Иран. Те може и да са се надявали да сменят режима, но се убедиха, че това на този етап не е изпълнимо. Убедиха се, че за тях е много трудно да водят война на толкова далечни разстояния. Най-вероятно САЩ ще се придържат към друга стратегия – ще се опитат да изолират Иран икономически. Предстои да видим какви ще бъдат новите санкции и, разбира се, не бива да се изключи и вариант периодично в хода на това противопоставяне да нанасят и военни удари“, допълни д-р Владимир Трифонов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

