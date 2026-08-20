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Д-р Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Едва ли публикацията на Financial Times за България е случайна (ВИДЕО)

Д-р Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Едва ли публикацията на Financial Times за България е случайна (ВИДЕО)

20 Август, 2026 14:32 1 569 20

  • владимир-
  • трифонов-
  • сащ-
  • иран-
  • египет-
  • великобритания-
  • турция-
  • заплаха

България е силно зависима от Европа, но се опитва чрез задълбочаване на сътрудничеството със САЩ да търси противовес на Брюксел, смята политологът

Д-р Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Едва ли публикацията на Financial Times за България е случайна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В публичното пространство няма как да има информацията, която я има в правителството, конкретно в Министерството на отбраната и при министъра на вътрешните работи, но е важно какъв е източникът на тази информация за заплаха за България от Иран. Говорим за Financial Times. Едва ли се случва случайно да има такава публикация, защото отдавна има едно съперничество между САЩ и Великобритания, както на Изток, така и в света като цяло. До края на Втората световна война Великобритания беше най-влиятелната сила в света, след това отстъпи тази роля на САЩ. Не е толкова лесно да приемеш ролята на младши партньор и имперските традиции във Великобритания продължават да функционират и до днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът д-р Владимир Трифонов.

„Първо бих се замислил дали това не е конкретен ход на британците с цел разклащане на някои държави, които трябва да правят нелесни избори. Имам предвид България. България е силно зависима от Европа страна, финансирана с европейски средства и до голяма степен трябва да координира политиката си в Брюксел. От друга страна, всяка една държава се опитва да търси противовес. Вижда се, че правителството на Радев се опитва чрез задълбочено сътрудничество със САЩ да има един противовес на Брюксел. Конкретно в тази ситуация, независимо че Великобритания е извън ЕС, има много съвпадения между политиката на ЕС и Великобритания, така че не изключвам тази публикация да бъде елемент от това съперничество“, коментира Трифонов.

Той обърна внимание и на военното споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, към което според него е възможно да се присъедини и Египет.

„Знаем, че преди няколко дни имаме подписано едно споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция за военно сътрудничество. Най-вероятно към него ще се присъедини Египет – една много влиятелна арабска държава, с голямо население и много възможности. Какво всъщност стои зад това споразумение? Ключово е, че Турция е един от най-важните политически партньори на Великобритания. Именно чрез Турция Великобритания се надява да осъществи много от плановете си в Средна Азия и Близкия изток. Пакистан е бивша колония на Великобритания, а Саудитска Арабия е първата страна, която от британско преминава в американско влияние след 20-те години на миналия век. Това отново е част от противопоставянето между САЩ и Великобритания“, посочи политологът.

По думите му, макар САЩ да остават водещата сила в света, Лондон ще продължи да търси начини да запази и разшири влиянието си.

„Към днешна дата САЩ са водещата сила в света, но Великобритания търси как да запази своето влияние и се стреми да върне водещата си роля. Най-важно е за нас в България да го отчитаме“, каза Трифонов.

„Сега сме в период на сравнително затишие в сблъсъка между САЩ и Иран. Бяхме свидетели на нови санкции на САЩ към Иран. Видяхме, че САЩ отдавна се опитаха по военен път да решат противоречията си с Иран, но не успяха, а сега те просто искат да отслабят Иран. Те може и да са се надявали да сменят режима, но се убедиха, че това на този етап не е изпълнимо. Убедиха се, че за тях е много трудно да водят война на толкова далечни разстояния. Най-вероятно САЩ ще се придържат към друга стратегия – ще се опитат да изолират Иран икономически. Предстои да видим какви ще бъдат новите санкции и, разбира се, не бива да се изключи и вариант периодично в хода на това противопоставяне да нанасят и военни удари“, допълни д-р Владимир Трифонов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    3 2 Отговор
    Отново няма никого в офиса ви, свободия голяма.

    14:38 20.08.2026

  • 2 Пич

    12 8 Отговор
    За несхващащите - Не е притеснително, а яко притеснително!!! Нарочно го казах на жаргон! За да разберете!
    Защо?
    Защото не е необходимо Иран да ни обстрелва!!!
    Ако бях англичанин, или израелец, щях да обстрелям България с няколко ракети, и да обвиня Иран!!!
    А нашите "български" медии щяха да преповторят хиляда пъти това, което им казвам!!!

    14:40 20.08.2026

  • 3 Дзак

    4 2 Отговор
    Това обяснява някои местни реакции?

    14:42 20.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    11 5 Отговор
    АБЕ ЛЬОЛЬО,С ТЕЗИ САМОЛЕТИ ПОМАГАТ ЗА УБИВАНЕ НА НЕВИННИ ХОРА И ДЕЦА!

    Коментиран от #6

    14:46 20.08.2026

  • 5 Да сме точни в израза!

    10 8 Отговор
    България е васална на Брюксел, но все пак големият началник е Тръмп. Лошото е, че Тръмп, както Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и др.ръководители на Запада, са много скромни интелектуално. Меко казано. Увличат България към поредната национална катастрофа, както преди по фашистко.

    14:48 20.08.2026

  • 6 Льольото

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Миналата година айатоласите извикаха главорезите си от Хизбула, за да потушат протестите в Иран. Избиха над 30 000 иранци. И деца сред тях. Къде беше тогава, за да ги защитиш?

    Коментиран от #7, #9, #14, #15, #16

    14:50 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 щом не я пише на лишчету ти

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Миме":

    начи е ложа. Тетя така сказала.

    Коментиран от #12

    14:59 20.08.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Льольото":

    ДАБЕ,ВЕРВАЙ СИ!

    15:00 20.08.2026

  • 10 Аз съм веган

    3 3 Отговор
    Не е сложно.Просто мунчо е бездарник.

    15:00 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хахаха

    3 1 Отговор
    "Към днешна дата САЩ са водещата сила в света"...този сигурно е живял в пещера десетина години защото към днешна дата водещата икономическа и военна сила в света са Китай, а великите САЩ и то заедно с Израел бяха наритани от Иран.

    15:12 20.08.2026

  • 14 Голям праз

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Льольото":

    30 000 общо ли...че те ционистите избиват толкова за ден, а на краварите първия им удар беше срещу най страшната терористична групировка - девическото училище и 9 годишните терористки в него.

    15:17 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Посмали мaнгo

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Льольото":

    При прoтестите в Иран са убити около 2 000 души /23 непълнолетни/, а само за миналата година еврeите са избили 180 000 пaлестинци, от които над 30 000 деца. САЩ само с един удaр избиват 170 деца под 12 години.

    15:25 20.08.2026

  • 17 Не се иска много акъл

    0 0 Отговор
    Когато атовете се ритат, кой го отнася? И колко пъти в историята си сме го отнасяли заради голяяямата ни интелигентност? А ?

    16:12 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Някой

    0 0 Отговор
    България е силно зависима от р уските е не ргийни ре сурси!
    Триенето няма да помогне.

    16:18 20.08.2026

  • 20 Ми що дрънкате глупости бре?

    0 0 Отговор
    България след Втората световна беше буферна погранична република на СССР. В момента България е буферна погранична република на Европейския съюз. Добре сте го написали, че вече сме граница с мюсюлманското НАТО, освен границата ни през Черно море с основния дестабилизиращ фактор на Европа според Брюксел Русия. С една дума разбирай го, че трябва да сме доволни на подаянията по ПВУ, инвестиции освен за бомби и барут няма да има и ако искаме да си повишим доходите в държавата ще трябва да теглим дългове, които разбира се няма да знаем как и няма да можем да върнем или освен бедни ще бъдем и задлъжнели, като поради това, че сме длъжни да лаем така, както от Брюксел и Вашингтон ни наредят, държавите предмет на агресия , която подкрепяме може да ни изпратят малко терористи или някоя ракетка , дронче или там каквото решат, че си заслужава да сторят за словесната ни подкрепа на тези, които все пак могат и има с какво да воюват. А пък когато си плащаме естествено всички партньори ще имат интерес да ни вземат парите и да продадат там нещичко , за което стигат средствата. Туй то ти е и еврото и НАТО и ЕС и Шенген и всичкото.

    16:24 20.08.2026

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