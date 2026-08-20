Д-р Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Едва ли публикацията на Financial Times за България е случайна (ВИДЕО)

В публичното пространство няма как да има информацията, която я има в правителството, конкретно в Министерството на отбраната и при министъра на вътрешните работи, но е важно какъв е източникът на тази информация за заплаха за България от Иран. Говорим за Financial Times. Едва ли се случва случайно да има такава публикация, защото отдавна има едно съперничество между САЩ и Великобритания, както на Изток, така и в света като цяло. До края на Втората световна война Великобритания беше най-влиятелната сила в света, след това отстъпи тази роля на САЩ. Не е толкова лесно да приемеш ролята на младши партньор и имперските традиции във Великобритания продължават да функционират и до днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът д-р Владимир Трифонов.
„Първо бих се замислил дали това не е конкретен ход на британците с цел разклащане на някои държави, които трябва да правят нелесни избори. Имам предвид България. България е силно зависима от Европа страна, финансирана с европейски средства и до голяма степен трябва да координира политиката си в Брюксел. От друга страна, всяка една държава се опитва да търси противовес. Вижда се, че правителството на Радев се опитва чрез задълбочено сътрудничество със САЩ да има един противовес на Брюксел. Конкретно в тази ситуация, независимо че Великобритания е извън ЕС, има много съвпадения между политиката на ЕС и Великобритания, така че не изключвам тази публикация да бъде елемент от това съперничество“, коментира Трифонов.
Той обърна внимание и на военното споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, към което според него е възможно да се присъедини и Египет.
„Знаем, че преди няколко дни имаме подписано едно споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция за военно сътрудничество. Най-вероятно към него ще се присъедини Египет – една много влиятелна арабска държава, с голямо население и много възможности. Какво всъщност стои зад това споразумение? Ключово е, че Турция е един от най-важните политически партньори на Великобритания. Именно чрез Турция Великобритания се надява да осъществи много от плановете си в Средна Азия и Близкия изток. Пакистан е бивша колония на Великобритания, а Саудитска Арабия е първата страна, която от британско преминава в американско влияние след 20-те години на миналия век. Това отново е част от противопоставянето между САЩ и Великобритания“, посочи политологът.
По думите му, макар САЩ да остават водещата сила в света, Лондон ще продължи да търси начини да запази и разшири влиянието си.
„Към днешна дата САЩ са водещата сила в света, но Великобритания търси как да запази своето влияние и се стреми да върне водещата си роля. Най-важно е за нас в България да го отчитаме“, каза Трифонов.
„Сега сме в период на сравнително затишие в сблъсъка между САЩ и Иран. Бяхме свидетели на нови санкции на САЩ към Иран. Видяхме, че САЩ отдавна се опитаха по военен път да решат противоречията си с Иран, но не успяха, а сега те просто искат да отслабят Иран. Те може и да са се надявали да сменят режима, но се убедиха, че това на този етап не е изпълнимо. Убедиха се, че за тях е много трудно да водят война на толкова далечни разстояния. Най-вероятно САЩ ще се придържат към друга стратегия – ще се опитат да изолират Иран икономически. Предстои да видим какви ще бъдат новите санкции и, разбира се, не бива да се изключи и вариант периодично в хода на това противопоставяне да нанасят и военни удари“, допълни д-р Владимир Трифонов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
14:38 20.08.2026
2 Пич
Защо?
Защото не е необходимо Иран да ни обстрелва!!!
Ако бях англичанин, или израелец, щях да обстрелям България с няколко ракети, и да обвиня Иран!!!
А нашите "български" медии щяха да преповторят хиляда пъти това, което им казвам!!!
14:40 20.08.2026
3 Дзак
14:42 20.08.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #6
14:46 20.08.2026
5 Да сме точни в израза!
14:48 20.08.2026
6 Льольото
До коментар #4 от "Боруна Лом":Миналата година айатоласите извикаха главорезите си от Хизбула, за да потушат протестите в Иран. Избиха над 30 000 иранци. И деца сред тях. Къде беше тогава, за да ги защитиш?
Коментиран от #7, #9, #14, #15, #16
14:50 20.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 щом не я пише на лишчету ти
До коментар #7 от "Миме":начи е ложа. Тетя така сказала.
Коментиран от #12
14:59 20.08.2026
9 Боруна Лом
До коментар #6 от "Льольото":ДАБЕ,ВЕРВАЙ СИ!
15:00 20.08.2026
10 Аз съм веган
15:00 20.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хахаха
15:12 20.08.2026
14 Голям праз
До коментар #6 от "Льольото":30 000 общо ли...че те ционистите избиват толкова за ден, а на краварите първия им удар беше срещу най страшната терористична групировка - девическото училище и 9 годишните терористки в него.
15:17 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Посмали мaнгo
До коментар #6 от "Льольото":При прoтестите в Иран са убити около 2 000 души /23 непълнолетни/, а само за миналата година еврeите са избили 180 000 пaлестинци, от които над 30 000 деца. САЩ само с един удaр избиват 170 деца под 12 години.
15:25 20.08.2026
17 Не се иска много акъл
16:12 20.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Някой
Триенето няма да помогне.
16:18 20.08.2026
20 Ми що дрънкате глупости бре?
16:24 20.08.2026