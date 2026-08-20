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София Желева пред ФАКТИ: Строителни отпадъци още се изхвърлят незаконно в София, институциите знаят за проблема (ВИДЕО)

София Желева пред ФАКТИ: Строителни отпадъци още се изхвърлят незаконно в София, институциите знаят за проблема (ВИДЕО)

20 Август, 2026 14:56 679 5

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Вместо да спазват регламентирания ред и да плащат необходимите такси, част от нарушителите търсят по-евтиния вариант чрез незаконно изхвърляне, казвя тя

София Желева пред ФАКТИ: Строителни отпадъци още се изхвърлят незаконно в София, институциите знаят за проблема (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Отново говорим за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, генерирани от строителството в София. Били са установени, заснети и картографирани около 200 нерегламентирани сметища, като строителни отпадъци са изхвърляни край реки, в частни и общински имоти, гори и земеделски земи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ София Желева от „Антикорупционния фонд“.

„Преди години публикувахме разследващ материал, в който най-просто излязохме и изложихме нашите заключения по темата. Много е съществено човек отвътре, с името и лицето си, да застане и да разкаже и покаже проблема. Това е един ресурс, който г-н Николай Неделков, като началник на Столичния инспекторат, имаше“, коментира Желева.

По думите ѝ Столичният инспекторат е структурата в общината, която има за задача да установява и пресича подобен тип злоупотреби. Според нея обаче резултатите в тази посока не са достатъчни. „Имахме предвид, че волята и действието идват от най-високо ниво – от оглавяващия инспектората. По-надолу в йерархията лицата успокояваха ситуацията и може да се каже, че към днешна дата до голяма степен не виждаме кой знае каква промяна и успех в борбата с този тип злоупотреби, които наблюдавахме“, посочи тя.

Желева припомни, че става дума за проблем, установен и документиран от самия Столичен инспекторат. „Ставаше въпрос за разследване на нарушения, установени от самия инспекторат на Столична община. В рамките на правомощията на Столичния инспекторат беше проследен този проблем, свързан с нерегламентирани сметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които се генерират от строителството в София“, обясни тя.

По думите ѝ мащабът е сериозен, тъй като са били установени около 200 места, на които са се натрупвали строителни отпадъци. „Строителни отпадъци – около 200 сметища бяха заснети, картографирани и показани от инспектората. Ставаше въпрос за изхвърляне на този тип отпадъци край реки, в частни и общински имоти, гори, земеделски земи. Подобно изхвърляне може да има сериозни последици за околната среда. Може да си представим евентуално какво означава това – какво означава например замърсяването на една река. Последиците могат да бъдат много сериозни“, допълни тя.

Желева посочи и че след публикуването на материала с тях са се свързали хора, които са разполагали с допълнителна информация по случая. „Хора, които са се почувствали засегнати и са имали информация, се свързаха с нас. Част от тях се съгласиха да разговарят. Говорим за статистически хиляди тонове отпадъци“, разказа тя.

Според нея проблемът е свързан и с икономическия интерес на фирми, които се стремят да намалят транспортните си разходи. „Заради голямото строителство в София има много фирми, които извършват такива дейности. Единственото, което може да повреди цялата схема, е контролът върху строителните отпадъци. Заради голямата територия на Столична община може да има фирми, които да избират места за изхвърляне много по-близо до своите обекти, защото така намаляват транспортните си разходи. Вместо да спазват регламентирания ред и да плащат необходимите такси, част от нарушителите търсят по-евтиния вариант чрез незаконно изхвърляне. И когато не плащат тези такси и разходите, свързани с транспорта и обработката, това естествено създава икономически стимул да се търсят други начини. Именно затова контролът е толкова важен“, посочи София Желева.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Големи чистници от нашите такси

    7 1 Отговор
    А къде да изхвърлят хората, като правят ремонти, слагайте контейнери за строителни отпадъци!

    15:06 20.08.2026

  • 2 И аз Знам Че Държавата Ме Ограбва !

    3 0 Отговор
    Но Институциите !

    Не Искат !

    Да Чуят !

    За Това !

    15:40 20.08.2026

  • 3 институциите знаят за проблема

    3 0 Отговор
    отдавна и ги мързи да гледат
    не им разваляйте рахатеца и кротко да се дремят на хранилка

    15:47 20.08.2026

  • 4 ????

    2 0 Отговор
    От величие това ви го показаха и не само в София.

    15:51 20.08.2026

  • 5 инж. Калинов

    0 0 Отговор
    От едната страна на софийското летище Симеончо ни направи парк с езерце, от другата страна за контраст Боко Банкянски и слугинята му Фънда ни направиха планини от отпадъци, които да радват погледа на прииждащите към София туристи. Жалко, че участниците и посетителите на Евровизия 2027 няма да имат възможността да се насладят на тези красоти.

    15:55 20.08.2026

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