Иван Христанов пред ФАКТИ: Заради Ами ходих няколко месеца с тежка охрана (ВИДЕО)

Основната ни задача е такава, че да променим това тежко разочарование, което колегите от ПП нанесоха на демократичната общност. Те не одобриха, никога няма да одобрят и никога няма да простят работата с партиите от „сглобката“. Трябва да си дадем сметка за нещо много важно. Говорим за стотици хиляди души, които и до този момент нямат своя изборна кандидатура в парламентара, а това е изключително сериозно. Постоянно разцепление – в един случай преди изборите, в друг случай след изборите, отстраняване на ключови фигури, които носят реален вот, като Лена Бориславова, Божанков, Кирил Петков, Лорер и т.н. Никой не може да упрекне Божанков, че той е разчитал някой да му събира гласове - той носеше вот, носеше позитивни емоции на избирателите. И до ден днешен не мога да разбера защо беше нужно това тежко декапитализиране на важните хора, след като те допринасят в така нареченото демократично общество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и кандидат за президент.



„С Андрей Гюров нямаме нищо за делене. Имахме много разговори по темата „Капитан Андреево“, когато бях министър в неговия кабинет. Сега ще видим какво ще се случи в кампанията за президент“, добави гостът.



„Сега темата „Капитан Андреево“ се превърна отново в огромна тежест. През 2022 година имахме тежка война на „Капитан Андреево“. Тогава сегашният земеделски министър Абровски работеше срещу нас. Той тогава беше депутат от „Има такова нямане“ и беше в земеделската комисия. Тогава се разигра нещо на „Капитан Андреево“, което изуми останалите депутати, които дойдоха при една проверка. Аз – като заместник-министър, с колеги от Агенцията за безопасност на храните, от граничен контрол, гранична полиция, от Агенция „Митници“ бяхме отпред на пункта, а Абровски, хванат под ръка с шефа на „Евролаб 2011“, започнаха да обикалят и да си говорят. Така Абровски се противопостави на работата на държавата. Явно си говореха как може да се противопостави „Евролаб 2011“ срещу нашите усилия. Само да припомня, че през 2023 година стана известна комуникация между ДАНС и ГДБОП, в която изрично се посочва връзката между „Евролаб“ и Размиг Чакърян - Ами. Заради това аз трябваше да ходя месеци наред с тежка охрана“, каза още Христанов.



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