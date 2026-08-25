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Иван Христанов пред ФАКТИ: Заради Ами ходих няколко месеца с тежка охрана (ВИДЕО)

Иван Христанов пред ФАКТИ: Заради Ами ходих няколко месеца с тежка охрана (ВИДЕО)

25 Август, 2026 14:49 2 242 36

  • иван-
  • христанов-
  • президент-
  • ами-
  • капитан андреево-
  • евролаб 2011-
  • абровски

Има стотици хиляди души, които и до този момент нямат своя изборна кандидатура в парламентара, казва той

Иван Христанов пред ФАКТИ: Заради Ами ходих няколко месеца с тежка охрана (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Основната ни задача е такава, че да променим това тежко разочарование, което колегите от ПП нанесоха на демократичната общност. Те не одобриха, никога няма да одобрят и никога няма да простят работата с партиите от „сглобката“. Трябва да си дадем сметка за нещо много важно. Говорим за стотици хиляди души, които и до този момент нямат своя изборна кандидатура в парламентара, а това е изключително сериозно. Постоянно разцепление – в един случай преди изборите, в друг случай след изборите, отстраняване на ключови фигури, които носят реален вот, като Лена Бориславова, Божанков, Кирил Петков, Лорер и т.н. Никой не може да упрекне Божанков, че той е разчитал някой да му събира гласове - той носеше вот, носеше позитивни емоции на избирателите. И до ден днешен не мога да разбера защо беше нужно това тежко декапитализиране на важните хора, след като те допринасят в така нареченото демократично общество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и кандидат за президент.

„С Андрей Гюров нямаме нищо за делене. Имахме много разговори по темата „Капитан Андреево“, когато бях министър в неговия кабинет. Сега ще видим какво ще се случи в кампанията за президент“, добави гостът.

„Сега темата „Капитан Андреево“ се превърна отново в огромна тежест. През 2022 година имахме тежка война на „Капитан Андреево“. Тогава сегашният земеделски министър Абровски работеше срещу нас. Той тогава беше депутат от „Има такова нямане“ и беше в земеделската комисия. Тогава се разигра нещо на „Капитан Андреево“, което изуми останалите депутати, които дойдоха при една проверка. Аз – като заместник-министър, с колеги от Агенцията за безопасност на храните, от граничен контрол, гранична полиция, от Агенция „Митници“ бяхме отпред на пункта, а Абровски, хванат под ръка с шефа на „Евролаб 2011“, започнаха да обикалят и да си говорят. Така Абровски се противопостави на работата на държавата. Явно си говореха как може да се противопостави „Евролаб 2011“ срещу нашите усилия. Само да припомня, че през 2023 година стана известна комуникация между ДАНС и ГДБОП, в която изрично се посочва връзката между „Евролаб“ и Размиг Чакърян - Ами. Заради това аз трябваше да ходя месеци наред с тежка охрана“, каза още Христанов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На фона на

    14 23 Отговор
    ДС и БКП продуктите като Идиотова и Гяуро лудото Христаче почва да ми изглежда като приемлив компромис.

    Коментиран от #30, #35

    14:50 25.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 6 Отговор
    Рано почва кампанията за президент.

    Коментиран от #5, #7

    14:51 25.08.2026

  • 3 Хохо Бохо

    21 12 Отговор
    Аре разкажи как сега си без охрана. Как така и защо врче не те страхуват?

    14:53 25.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ранно пиле

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    рано кукурига

    14:54 25.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Биволицата на ДС-то

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    почна с кампанията си за наша сметка още откакто встъпи незаконно като резидент!

    Коментиран от #32

    14:56 25.08.2026

  • 8 въпросче

    10 0 Отговор
    Какво е това парламентар? Не е ли парламент? Или парламентарно избираем човек?!

    14:57 25.08.2026

  • 9 За тоя

    10 13 Отговор
    Ще има 17 гласа на семейството и родата 😃

    14:57 25.08.2026

  • 10 бушприт

    4 10 Отговор
    В женски род е парламентарка.

    14:58 25.08.2026

  • 11 връзката между

    24 1 Отговор
    „Евролаб“ и Размиг Чакърян - Ами, се казва точно Бойко Борисов! А относно Абровски той отдавна трябваше да е в затвора.

    14:59 25.08.2026

  • 12 кастроли

    6 8 Отговор
    Аз ходих няколко месеца с тежка за ядене храна-пълна с мазнини.

    14:59 25.08.2026

  • 13 ътръъъ

    7 4 Отговор
    поздрави от коча на бай Рибан .....чумавия коч !

    15:01 25.08.2026

  • 14 И какво е това

    10 5 Отговор
    "месеци наред с тежка охрана" ? С танк ? Колко тежка? А оня декана на Срарозагорския универс що не го арестувахте да питам ? Май и сега си е там. Нали?

    15:02 25.08.2026

  • 15 непротестиращ

    13 7 Отговор
    И тоя си е повярвал, че може да е президент на държава!

    Коментиран от #22

    15:03 25.08.2026

  • 16 Харесвах

    10 3 Отговор
    Го този човек,гледаше си работата,но ето това е доказателство,че мафията си има държава.С мафията много трудно ще се справят,изискват се яки съдии и прокурори.

    15:04 25.08.2026

  • 17 Болярка

    11 9 Отговор
    Не го знам тоя за какъв се мисли, но е запечатал с физиономията си цяло Велико Търново от билбордове. Бил Президентът на народа..хо...хо?!? Ама не така обобщаващо, моля! Аз съм от народа и не е моя...за кой народ става въпрос?

    15:05 25.08.2026

  • 18 офф

    6 7 Отговор
    Брех , сигурно е била много тежка , уплашил си ъндърграунда 😅

    15:05 25.08.2026

  • 19 Чи ко лйошу има

    5 9 Отговор
    И Иван Христанов, "лидер" на туй там ПП „Единение“ да е кандидат за президент? Добрю момче ми мяса или момиче не виждам добре без очила...нема лйошу

    15:05 25.08.2026

  • 20 Красимир Петров

    7 8 Отговор
    Защо не се оплака докато беше министър

    15:07 25.08.2026

  • 21 РЕВЛЬОТО.....

    9 10 Отговор
    Започна пак !
    Защо не кажеш ЧИЙ интерес защитаваше на границата (ВТОРАТА сухопътна по големина в света) и като шеф на БАБХ КОЛКО български стада изби.....??
    Имаш НАГЛОСТТА да се кандидатираш и за ПРЕЗИДЕНТ на България ?!!
    БЕЗГРЪБНАЧНО.....

    15:09 25.08.2026

  • 22 След рундите, Плювню, Първаня, Коня

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "непротестиращ":

    и Зельо Зелев всеки може да е преЦедент в тая територия. Дори и Луна.

    15:10 25.08.2026

  • 23 Цвете

    5 4 Отговор
    ДОСТОЕН МИНИСТЪР. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ИНТЕРВЮ.СЕГА ВЕЧЕ СЕ РАЗБРА, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РАЗГОЛЕНАТА НИ ДЪРЖАВА. А,КОЛКО МАЛКО СЕ ИСКА ДА БЪДАТ ДОСТОЙНИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ.НИМА НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СПРАВЯТ С БАШ МАФИЯТА, КОЯТО БИЕ НА ОЧИ.КЪДЕ СА ФАКТОРИТЕ ДА ПОСТЪПЯТ ЧЕСТНО И КАТО ХРИСТАНОВ ДА ПРЕБОРЯТ ТРИМАТА ИЛИ ЧЕТИРИМАТА ? НЯМАТ ЗАКРИЛА ОТ ВЪНШНА НАМЕСА, ИГРАТА Е ВЪТРЕШНА И ВСИЧКИ ГО ЗНАЯТ ПО ДОБРЕ И ОТ ТЕЗИ НА КОИТО РАЗЧИТАТ БЪЛГАРИТЕ. КОЙ ГИ " ПОКРОВИТЕЛСТВА ,КОЙ ,КОЙ ? 🚔👀🚔

    Коментиран от #26

    15:16 25.08.2026

  • 24 Йоло, Йоло Денев

    6 2 Отговор
    С О Тангра и "Велика България" трябва като Йотова да се облече и на всякъде да се тътри след нея като азербайджански шаман докато оная почне сама да си говори. Сянка да и стане и по честичко по медиите да го дават

    15:17 25.08.2026

  • 25 Цвете

    4 5 Отговор
    ДОСТОЕН МИНИСТЪР. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ИНТЕРВЮ.СЕГА ВЕЧЕ СЕ РАЗБРА, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РАЗГОЛЕНАТА НИ ДЪРЖАВА. А,КОЛКО МАЛКО СЕ ИСКА ДА БЪДАТ ДОСТОЙНИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ.НИМА НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СПРАВЯТ С БАШ МАФИЯТА, КОЯТО БИЕ НА ОЧИ.КЪДЕ СА ФАКТОРИТЕ ДА ПОСТЪПЯТ ЧЕСТНО И КАТО ХРИСТАНОВ ДА ПРЕБОРЯТ ТРИМАТА ИЛИ ЧЕТИРИМАТА ? НЯМАТ ЗАКРИЛА ОТ ВЪНШНА НАМЕСА, ИГРАТА Е ВЪТРЕШНА И ВСИЧКИ ГО ЗНАЯТ ПО ДОБРЕ И ОТ ТЕЗИ НА КОИТО РАЗЧИТАТ БЪЛГАРИТЕ. КОЙ ГИ " ПОКРОВИТЕЛСТВА ,КОЙ ,КОЙ ? 🚔👀🚔

    Коментиран от #28

    15:18 25.08.2026

  • 26 БАШ МАФИЯТА, пич

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Малко ме съмнява точно в кръчмата в Драгалевци да се е насъбрала..... По ми се струва в Брюксел да е някъде около лъскавите сгради

    15:19 25.08.2026

  • 27 Министърът на земеделието

    6 2 Отговор
    Пламен Абровски при всяка една проверка на граничeн пункт „Капитан Андреево" все е много доволен ! Що ли? А? ... или не се знае сигурно че с шефа на „Евролаб 2011“ са дупе и гащи? Сигурно и Радев не го знае?

    15:25 25.08.2026

  • 28 Време е....

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    да си смените диоптъра на очилата !
    Ако не е от там проблема...с нищо не може да ви се помогне (за "достойния министър") !!!

    15:26 25.08.2026

  • 29 Абровски

    3 0 Отговор
    е с право от Югозападния университет. Три пъти е избиран за народен представител като кандидат на партията „Има такъв народ“.... и сега го сложиха за "Министърът на земеделието" представете си .... Аз обаче искам да го питам той не знае ли че България се заля с опасен украински пчелен мед който децата ни консумират ? .....( Украйна задържа статута си сред водачите в износа на пчелен мед в световен мащаб въпрекитрудноситети от войната, логистичните предизвикателства и връщането на митническите квоти от Европейския съюз, твърдят от асоциацията „Украински клуб на селскостопанския бизнес“. През първите 7 месеца на годината износът на мед от Украйна е достигнал 18 870 тона на стойност 65,79 млн. долара. За сравнение – за 2025 г. като цяло изнесените количества са били 50 110 тона на обща стойност 124,92 млн. долара. Над 75% от износа забележете е за България ! ....Очевидно в партията „Има такъв народ“ много мед похапват ? От „Евролаб 2011“ какво ще кажат? А за яйцата от Чернобил ? А за слънчогледа?

    Коментиран от #33

    15:36 25.08.2026

  • 30 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "На фона на":

    ДГИ-Движение за граждански инициативи.
    Да направим всички червени петолъчките на чакъл!

    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.


    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия
    /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила,
    обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата
    във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
    довело страната до национална катастрофа.

    Видьо Видев и приятели

    15:42 25.08.2026

  • 31 Абровски

    5 0 Отговор
    Кво стана бре момче с палмовата мазнина да питам ? Ти не знаеш ли че примерно КFC само с такава пържат и тровят народа? А? ...

    15:45 25.08.2026

  • 32 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Биволицата на ДС-то":

    Не съм очаквал ,че Христанов и БОЕЦ са творение на ДС и комунистите. Но трябваше да се сетя. Всичките акции на БОЕЦ само вдигаха пушилка и не водеха до никакъв резултат, нали?

    15:46 25.08.2026

  • 33 „Има такъв народ“ ще правят Медовина

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абровски":

    с СИК и за тва. Там с пловдивските рунгели иноватори

    15:48 25.08.2026

  • 34 Хахахах брутален селяк е Христанов

    2 0 Отговор
    Много яко как подля водя на лама Гюров. Soy on soy violence

    15:48 25.08.2026

  • 35 Е, чак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "На фона на":

    Тия са от един дол дренки.
    Туриха ги 2 месеца на власт, така им хареса, че се юрнаха всички към президентството..

    15:59 25.08.2026

  • 36 истината

    0 0 Отговор
    Христанов е неудобен за статуквото, т. е. мафията или олигархията.Затова го отстраниха.Такива като него има навсякъде, но нарочно не им възлагат важни функции, защото имат собствено мнение и не се продават, също не са оцапани.А властта търси точно такива-оцапани, сиви, безлични, изпълнителни, послушни.така е навсякъде в държавата-от властта до университетите.

    15:59 25.08.2026

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