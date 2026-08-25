Иван Христанов пред ФАКТИ: Заради Ами ходих няколко месеца с тежка охрана (ВИДЕО)

Основната ни задача е такава, че да променим това тежко разочарование, което колегите от ПП нанесоха на демократичната общност. Те не одобриха, никога няма да одобрят и никога няма да простят работата с партиите от „сглобката“. Трябва да си дадем сметка за нещо много важно. Говорим за стотици хиляди души, които и до този момент нямат своя изборна кандидатура в парламентара, а това е изключително сериозно. Постоянно разцепление – в един случай преди изборите, в друг случай след изборите, отстраняване на ключови фигури, които носят реален вот, като Лена Бориславова, Божанков, Кирил Петков, Лорер и т.н. Никой не може да упрекне Божанков, че той е разчитал някой да му събира гласове - той носеше вот, носеше позитивни емоции на избирателите. И до ден днешен не мога да разбера защо беше нужно това тежко декапитализиране на важните хора, след като те допринасят в така нареченото демократично общество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и кандидат за президент.
„С Андрей Гюров нямаме нищо за делене. Имахме много разговори по темата „Капитан Андреево“, когато бях министър в неговия кабинет. Сега ще видим какво ще се случи в кампанията за президент“, добави гостът.
„Сега темата „Капитан Андреево“ се превърна отново в огромна тежест. През 2022 година имахме тежка война на „Капитан Андреево“. Тогава сегашният земеделски министър Абровски работеше срещу нас. Той тогава беше депутат от „Има такова нямане“ и беше в земеделската комисия. Тогава се разигра нещо на „Капитан Андреево“, което изуми останалите депутати, които дойдоха при една проверка. Аз – като заместник-министър, с колеги от Агенцията за безопасност на храните, от граничен контрол, гранична полиция, от Агенция „Митници“ бяхме отпред на пункта, а Абровски, хванат под ръка с шефа на „Евролаб 2011“, започнаха да обикалят и да си говорят. Така Абровски се противопостави на работата на държавата. Явно си говореха как може да се противопостави „Евролаб 2011“ срещу нашите усилия. Само да припомня, че през 2023 година стана известна комуникация между ДАНС и ГДБОП, в която изрично се посочва връзката между „Евролаб“ и Размиг Чакърян - Ами. Заради това аз трябваше да ходя месеци наред с тежка охрана“, каза още Христанов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Иван Христанов пред ФАКТИ: Заради Ами ходих няколко месеца с тежка охрана (ВИДЕО)
25 Август, 2026 14:49 2 242 36
Има стотици хиляди души, които и до този момент нямат своя изборна кандидатура в парламентара, казва той
Основната ни задача е такава, че да променим това тежко разочарование, което колегите от ПП нанесоха на демократичната общност. Те не одобриха, никога няма да одобрят и никога няма да простят работата с партиите от „сглобката“. Трябва да си дадем сметка за нещо много важно. Говорим за стотици хиляди души, които и до този момент нямат своя изборна кандидатура в парламентара, а това е изключително сериозно. Постоянно разцепление – в един случай преди изборите, в друг случай след изборите, отстраняване на ключови фигури, които носят реален вот, като Лена Бориславова, Божанков, Кирил Петков, Лорер и т.н. Никой не може да упрекне Божанков, че той е разчитал някой да му събира гласове - той носеше вот, носеше позитивни емоции на избирателите. И до ден днешен не мога да разбера защо беше нужно това тежко декапитализиране на важните хора, след като те допринасят в така нареченото демократично общество. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“ и кандидат за президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На фона на
Коментиран от #30, #35
14:50 25.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7
14:51 25.08.2026
3 Хохо Бохо
14:53 25.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ранно пиле
До коментар #2 от "Последния Софиянец":рано кукурига
14:54 25.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Биволицата на ДС-то
До коментар #2 от "Последния Софиянец":почна с кампанията си за наша сметка още откакто встъпи незаконно като резидент!
Коментиран от #32
14:56 25.08.2026
8 въпросче
14:57 25.08.2026
9 За тоя
14:57 25.08.2026
10 бушприт
14:58 25.08.2026
11 връзката между
14:59 25.08.2026
12 кастроли
14:59 25.08.2026
13 ътръъъ
15:01 25.08.2026
14 И какво е това
15:02 25.08.2026
15 непротестиращ
Коментиран от #22
15:03 25.08.2026
16 Харесвах
15:04 25.08.2026
17 Болярка
15:05 25.08.2026
18 офф
15:05 25.08.2026
19 Чи ко лйошу има
15:05 25.08.2026
20 Красимир Петров
15:07 25.08.2026
21 РЕВЛЬОТО.....
Защо не кажеш ЧИЙ интерес защитаваше на границата (ВТОРАТА сухопътна по големина в света) и като шеф на БАБХ КОЛКО български стада изби.....??
Имаш НАГЛОСТТА да се кандидатираш и за ПРЕЗИДЕНТ на България ?!!
БЕЗГРЪБНАЧНО.....
15:09 25.08.2026
22 След рундите, Плювню, Първаня, Коня
До коментар #15 от "непротестиращ":и Зельо Зелев всеки може да е преЦедент в тая територия. Дори и Луна.
15:10 25.08.2026
23 Цвете
Коментиран от #26
15:16 25.08.2026
24 Йоло, Йоло Денев
15:17 25.08.2026
25 Цвете
Коментиран от #28
15:18 25.08.2026
26 БАШ МАФИЯТА, пич
До коментар #23 от "Цвете":Малко ме съмнява точно в кръчмата в Драгалевци да се е насъбрала..... По ми се струва в Брюксел да е някъде около лъскавите сгради
15:19 25.08.2026
27 Министърът на земеделието
15:25 25.08.2026
28 Време е....
До коментар #25 от "Цвете":да си смените диоптъра на очилата !
Ако не е от там проблема...с нищо не може да ви се помогне (за "достойния министър") !!!
15:26 25.08.2026
29 Абровски
Коментиран от #33
15:36 25.08.2026
30 Видьо Видев
До коментар #1 от "На фона на":ДГИ-Движение за граждански инициативи.
Да направим всички червени петолъчките на чакъл!
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия
/комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила,
обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата
във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.
Видьо Видев и приятели
15:42 25.08.2026
31 Абровски
15:45 25.08.2026
32 Видьо Видев
До коментар #7 от "Биволицата на ДС-то":Не съм очаквал ,че Христанов и БОЕЦ са творение на ДС и комунистите. Но трябваше да се сетя. Всичките акции на БОЕЦ само вдигаха пушилка и не водеха до никакъв резултат, нали?
15:46 25.08.2026
33 „Има такъв народ“ ще правят Медовина
До коментар #29 от "Абровски":с СИК и за тва. Там с пловдивските рунгели иноватори
15:48 25.08.2026
34 Хахахах брутален селяк е Христанов
15:48 25.08.2026
35 Е, чак
До коментар #1 от "На фона на":Тия са от един дол дренки.
Туриха ги 2 месеца на власт, така им хареса, че се юрнаха всички към президентството..
15:59 25.08.2026
36 истината
15:59 25.08.2026