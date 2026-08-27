Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Промяната в съдебната власт трябва да започне с ВСС (ВИДЕО)

В управленската програма на правителството, в частта за правосъдие, има два елемента, които могат да бъдат оценени положително. От една страна, се предлагат промени в Закона за съдебната власт, които да доведат до промяна в начина, по който функционира ВСС – от гледна точка на кадрова политика, конкурси и подбиране на добри професионалисти. От друга страна, се гледа напред от гледна точка на предлагане на промени в Конституцията. Ясно е посочено, че за да има стабилна и устойчива промяна, трябва да се промени съществено статутът на ВСС, който е конституционно уреден, да има променен Инспекторатът към ВСС и да се преосмисли неговото изобщо съществуване. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ съдия Калин Калпакчиев.

„Това са идеи, които не са нови. Те са резултат от дългогодишно мислене на ангажираните в съдебната система професионалисти и граждани. Разбира се, на пресконференцията на правосъдния министър направиха впечатление две много състоятелно поднесени послания. Първото беше, че се отправя покана към всички професионалисти, без да се ограничава участието на едни и други, в бъдещите разговори, които ще се водят за промяна и в закона, и в Конституцията най-вече. А другото послание беше към съдиите, прокурорите, следователите да не се страхуват сега, когато преизбират професионалната си квота, да го правят адекватно и свободно“, добави съдия Калпакчиев.

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