Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Няма опасност за България заради напрежението между Иран и САЩ (ВИДЕО)

Няма опасност за България заради напрежението между Иран и САЩ. Информацията на Financial Times за евентуална опасност за България беше непропорционално раздухана у нас. В публикацията се посочва, че информацията идва от източници, близки до режима, но това изобщо не означава, че става дума за високопоставени представители на иранската власт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.

„Иранското правителство действа логично от гледна точка на техните интереси. Когато Иран е атакуван, ако други страни оказват подкрепа на това нападение чрез разполагане на самолети, системи, част от логистиката, то протестира. В някои случаи страните, които са от Близкия изтока, не само протестират, а и предприемат някакви действия. Видяхме атаки на Иран към близки страни в региона“, коментира Карагьозов.

По думите му за България не съществува непосредствена опасност от евентуално изстреляна от Иран ракета. „За да се достигне някаква ракета, хипотетично изстреляна от Иран, трябва да прелети няколко хиляди километра през зони, които са охранявани от НАТО, включително турското въздушно пространство. Както НАТО ни пазеше в началото на годината, когато самолетите бяха над летище „Васил Левски“, НАТО ни пази по същия начин и сега. Ако има изстреляна ракета, тя би трябвало да бъде засечена и свалена от противоракетните системи на НАТО, базирани в Черно море, в Средиземно море, в Турция, в Гърция и т.н.“, каза още политологът.

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