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Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Няма опасност за България заради напрежението между Иран и САЩ (ВИДЕО)

Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Няма опасност за България заради напрежението между Иран и САЩ (ВИДЕО)

27 Август, 2026 15:35 729 12

  • мариян карагьозов-
  • политолог-
  • иран-
  • сащ-
  • самолети-
  • ракета-
  • опасност

Публикацията на Financial Times беше непропорционално раздухана в България, казва политологът

Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Няма опасност за България заради напрежението между Иран и САЩ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Няма опасност за България заради напрежението между Иран и САЩ. Информацията на Financial Times за евентуална опасност за България беше непропорционално раздухана у нас. В публикацията се посочва, че информацията идва от източници, близки до режима, но това изобщо не означава, че става дума за високопоставени представители на иранската власт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.

„Иранското правителство действа логично от гледна точка на техните интереси. Когато Иран е атакуван, ако други страни оказват подкрепа на това нападение чрез разполагане на самолети, системи, част от логистиката, то протестира. В някои случаи страните, които са от Близкия изтока, не само протестират, а и предприемат някакви действия. Видяхме атаки на Иран към близки страни в региона“, коментира Карагьозов.

По думите му за България не съществува непосредствена опасност от евентуално изстреляна от Иран ракета. „За да се достигне някаква ракета, хипотетично изстреляна от Иран, трябва да прелети няколко хиляди километра през зони, които са охранявани от НАТО, включително турското въздушно пространство. Както НАТО ни пазеше в началото на годината, когато самолетите бяха над летище „Васил Левски“, НАТО ни пази по същия начин и сега. Ако има изстреляна ракета, тя би трябвало да бъде засечена и свалена от противоракетните системи на НАТО, базирани в Черно море, в Средиземно море, в Турция, в Гърция и т.н.“, каза още политологът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЯ

    7 3 Отговор
    Като успокоиш хората госпожо е по добре.Приспаното общество много лесно се манипулира,но нека хората да живеят по спокойно,права сте може би..

    15:42 27.08.2026

  • 2 Янко

    15 3 Отговор
    Ох това момче ме успокои.Само че защо изчезнаха самолетите от Безмер нищо не казва

    15:42 27.08.2026

  • 3 шопа

    15 2 Отговор
    Най се плашим от лафа нема да се плашите

    15:44 27.08.2026

  • 4 АБЕ

    11 2 Отговор
    То и радиация нямаше от Чернобил...,ама се оказа,че има.

    15:46 27.08.2026

  • 5 НИЯ

    1 7 Отговор
    Извинете ме г-н Карагьозов,че се обърнах към Вас като към госпожа,грешка на писане ,извинете ме

    15:46 27.08.2026

  • 6 информацията

    5 0 Отговор
    Карагьозов беше раздухана от т.нар. опозиция, в лицето на ППДБ-лите и най-вече от "медията", в която даваш това интервю.

    16:07 27.08.2026

  • 7 Мутата

    7 0 Отговор
    Сульо и Пульо пак се изходш

    16:10 27.08.2026

  • 8 тагарев

    8 0 Отговор
    Кой е тоя мухъл??

    16:12 27.08.2026

  • 9 Аятолаха син

    1 2 Отговор
    Е съученик на зеления чорап .Няма да се плашите.Пък и Гърция има патриот

    16:19 27.08.2026

  • 10 Супер Марио

    5 0 Отговор
    При това състояние на армията и службите за сигурност, както и ниското интелектуално ниво на досегашните служители във Външно и неадекватните изявления на политици, опасността е съвсем реална.

    16:31 27.08.2026

  • 11 Мишел

    2 0 Отговор
    Няма опасност за България, но самолетите на САЩ бяха много настоятелно помолени да напуснат Безмер, за да не се появи опасност, от която България нямаше да бъде защитена.

    16:48 27.08.2026

  • 12 Ехааааааа

    1 0 Отговор
    Тоя юнак от къде го изкопа ЛЕТЕЦА ???? А ако ИРАН бомби летищетп ще го повтори ли това което казва сега ???? Все изгряващи малоумници ни налазват всеки ден !!!!!!!

    17:09 27.08.2026

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