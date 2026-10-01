Радослав Илиев пред ФАКТИ: Отношението към паметниците на културата у нас е, меко казано, неглижирано (ВИДЕО)

Трябва да се каже нещо по принцип за отношението към паметниците на културата у нас. То е, меко казано, неглижирано. Шипка е емблематичен случай и заради това хората вторачват очи в него. Това е може би най-важното място за нашата обща историческа памет. Защото там българите, не само заради дядо Вазов, стават нация – когато кулминацията на Руско-турската война се слива с българското геройско опълчение. Ако ние толкова време губим и толкова време щети се нанасят на този паметник, защото той е сграда, която има нужда от поддръжка, то какво остава за другите паметници? Те също са в плачевно състояние. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Радослав Илиев, преподавател в Катедра „История на България“ към Историческия факултет на Софийския университет.

„И тук не става въпрос да се надига глас за някакъв изолиран случай. Скоро имаше такъв казус с Военноморското училище на остров „Св. Св. Кирик и Юлита“. Сега ще рухва или няма да рухва – и бързо се прави някаква пиарска кампания, отиде се там, търсят се решения. Става дума за това, че нашата страна е единствената в Европа, в която няма специализирана агенция или орган, който да отговаря за всички културни паметници. Има Закон за културното наследство, има Инспекторат към Министерството на културата, но специализиран орган няма. Във Франция, в Италия или в Гърция има“, добави гостът.

„Който малко се занимава с историята и поддръжката на паметника на Шипка, знае, че от 1982 година насам той не е ремонтиран основно. Дори тогава, покрай строежа на Бузлуджа, Строителни войски извършват някакви ремонтни дейности – кърпене на фасадата, каквото е необходимо там. Първата камбана за неговата спешна необходимост от ремонт е през 2017 година, а през 2021 година започва обрушване и падане на камъни. Всеки, който е бил там, знае, че е ограден с ограда. Не по друга причина, не да не се докосва човек до него, а защото падат камъни, които са с нарушена спойка помежду си заради натрупаната през годините влага в стените на паметника. След 2019 година, когато вече положението е спешно, имаме седем години, в които се бави ремонтът. Почти десет правителства минаха оттогава, а имаме да свършим много работа“, коментира още Радослав Илиев.



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