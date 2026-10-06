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Василена Киара пред ФАКТИ: Един директор в МЗ взима 10-12 пъти повече от работещ лекар (ВИДЕО)

Василена Киара пред ФАКТИ: Един директор в МЗ взима 10-12 пъти повече от работещ лекар (ВИДЕО)

6 Октомври, 2026 14:57 1 241 16

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Най-високото възнаграждение сред шефовете на дирекции бе 9500 евро месечно, каза тя

Василена Киара пред ФАКТИ: Един директор в МЗ взима 10-12 пъти повече от работещ лекар (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ние говорим за възнагражденията на младите лекари, които са на първа линия, тези, които са винаги на работа и са подложени на огромен стрес. Тези възнаграждения са наистина ниски, граничат с минималната работна заплата в повечето случаи. Затова показах какви възнаграждения взимат администраторите в министерството и министрите на здравеопазването. Целта беше да направим сравнение между това, което взимат лекарите, които са на терен, и това, което взима политическият кабинет. Говорим за политическия кабинет, който в по-голямата част не се вслушва в нашата позиция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Василена Киара, студент по медицина.

По думите ѝ информацията за възнагражденията е била поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация. „Още когато подавах заявлението за достъп до Министерството на здравеопазването, цитирах дела, в които е взето решение, че такива данни не би трябвало да бъдат лични данни, защото са от обществен интерес и могат да дадат информация на обществото дали има злоупотреба с публични средства и дали има корупция. За политическия кабинет и за шефовете на дирекции информацията ми беше предоставена, както я поисках“, разказа Василена Киара.

„Частта за министрите тогава беше препратена към Министерския съвет, който е техният работодател. Но това е абсурдно, защото те подават декларации към КПКОНПИ, а тогава ми отказаха информация. Ние знаем кои са министрите, можем да изкараме декларациите и да видим какви имоти имат. А възнагражденията били лични данни, това е абсурдно. И с адвокат Александър Кашъмов заведохме дело“, допълни тя.

Според Василена Киара впоследствие Министерският съвет е променил позицията си и е предоставил информацията. „Най-забавната част беше, че когато беше насрочено делото, Министерският съвет промени решението си и представи цялата информация. Не бих казала, че министрите получават много големи пари. Те са между 5 и 7 хиляди евро на месец, което е сума, която не е шокираща за позицията, която заемат. Те не трябва да бъдат корумпирани. По-скоро шокиращите суми бяха при шефовете на дирекции в МЗ, които са защитени от закона. Те не могат да бъдат сменяни за всеки нов политически екип. Най-високата сума, която видяхме, беше 9500 евро на месец. За мен е необяснимо какво прави един шеф на дирекция, каква работа е свършил за 9500 евро на месец. Един такъв директор взима 10-12 пъти повече от работещ лекар в системата“, заяви Василена Киара.

„Взех информация и за заместник-министрите. Те получават около 7000 евро на месец. Някои заместник-министри, в зависимост от стажа и длъжността, която заемат, взимат около 10 500 евро като най-висока сума. Главният секретар взима също около 6-7 хиляди евро“, каза още тя.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 5 Отговор
    Трябва незабавно да дадем петцифрена заплата на Василенчето, в противен случай ще избяга в чужбина.

    15:03 06.10.2026

  • 2 Бачкатор

    19 2 Отговор
    Аз бачкам в производството на минимална заплата за да могат чиновниците, не само доктори, да взимат космически заплати!

    Коментиран от #14

    15:05 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Луда жена

    4 0 Отговор
    В страната работят предимно над пенсионна възраст
    Млади ,стари, питай л.с.
    Нали плащам чл.внос от който по пътя всеки си облизва пръстите
    Същото е и с м.сестри

    15:25 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Азззззззз

    11 0 Отговор
    Един изпълнителен директор в държавно предприятие, при това може да е губещо, също взима заплата в пъти по-голяма от служителите си. Така е направена нормативната уредба. Радев уж щеше да оправя тая ненормалност, ама си затрая...

    15:31 06.10.2026

  • 7 професор Йотов

    4 5 Отговор
    Госпожа киара защо не стана банкер, щом парите така я влечат? В САЩ младите лекари не само, че не получават възнаграждения, а си плащат за обучението! Младите рекетьори от бялата мафия да залягат над учебниците, а не да гледат в канчетата на министри и други службогонци!

    Коментиран от #10, #11, #12

    15:32 06.10.2026

  • 8 Вземете Да Си Изучите Занаята !

    1 0 Отговор
    И Стреса !

    Ще Е По - Малък !

    Ей Там Са Научните Публикации !

    За Които Вашите Професори !

    Дори !

    И Не Са Чували !

    15:47 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По точно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "професор Йотов":

    Ти защо даваш пример с пропадналите САЩ. Дай пример с Русия.

    15:48 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 вгазилена

    1 0 Отговор
    набунара

    15:53 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ислес на

    0 0 Отговор
    трасето

    15:55 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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