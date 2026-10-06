Василена Киара пред ФАКТИ: Един директор в МЗ взима 10-12 пъти повече от работещ лекар (ВИДЕО)

Ние говорим за възнагражденията на младите лекари, които са на първа линия, тези, които са винаги на работа и са подложени на огромен стрес. Тези възнаграждения са наистина ниски, граничат с минималната работна заплата в повечето случаи. Затова показах какви възнаграждения взимат администраторите в министерството и министрите на здравеопазването. Целта беше да направим сравнение между това, което взимат лекарите, които са на терен, и това, което взима политическият кабинет. Говорим за политическия кабинет, който в по-голямата част не се вслушва в нашата позиция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Василена Киара, студент по медицина.

По думите ѝ информацията за възнагражденията е била поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация. „Още когато подавах заявлението за достъп до Министерството на здравеопазването, цитирах дела, в които е взето решение, че такива данни не би трябвало да бъдат лични данни, защото са от обществен интерес и могат да дадат информация на обществото дали има злоупотреба с публични средства и дали има корупция. За политическия кабинет и за шефовете на дирекции информацията ми беше предоставена, както я поисках“, разказа Василена Киара.

„Частта за министрите тогава беше препратена към Министерския съвет, който е техният работодател. Но това е абсурдно, защото те подават декларации към КПКОНПИ, а тогава ми отказаха информация. Ние знаем кои са министрите, можем да изкараме декларациите и да видим какви имоти имат. А възнагражденията били лични данни, това е абсурдно. И с адвокат Александър Кашъмов заведохме дело“, допълни тя.

Според Василена Киара впоследствие Министерският съвет е променил позицията си и е предоставил информацията. „Най-забавната част беше, че когато беше насрочено делото, Министерският съвет промени решението си и представи цялата информация. Не бих казала, че министрите получават много големи пари. Те са между 5 и 7 хиляди евро на месец, което е сума, която не е шокираща за позицията, която заемат. Те не трябва да бъдат корумпирани. По-скоро шокиращите суми бяха при шефовете на дирекции в МЗ, които са защитени от закона. Те не могат да бъдат сменяни за всеки нов политически екип. Най-високата сума, която видяхме, беше 9500 евро на месец. За мен е необяснимо какво прави един шеф на дирекция, каква работа е свършил за 9500 евро на месец. Един такъв директор взима 10-12 пъти повече от работещ лекар в системата“, заяви Василена Киара.

„Взех информация и за заместник-министрите. Те получават около 7000 евро на месец. Някои заместник-министри, в зависимост от стажа и длъжността, която заемат, взимат около 10 500 евро като най-висока сума. Главният секретар взима също около 6-7 хиляди евро“, каза още тя.

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