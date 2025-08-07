Списъкът за продажба на държавни имоти … Тома Белев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Списъкът за продажба на държавни имоти с отпаднала необходимост го има, а Народното събрание ще го потвърди с мокър печат. Нищо не очаквам да се промени. Не смятам, че някой се страхува по темата, защото действията, които предприеха, нали ги чухме. Ще създаваме един фонд, допълнителен фон, там ще влизат тия пари, ще ги използвам смислено, ще направим ред как общините да ги искат, други министерства, ако имат интерес, да ги искат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ екологът Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.



„Тези приказки ги слушахме един месец, а решението се прие миналия петък - между 16 и 18 часа, когато председателят Киселова изтри всичко, което имаше като достойнство в парламента. Тогава нямаше кворум. Те просто си имат някакъв план и си го следват систематично. Иначе да се появи темата и този списък от 4400 имота се дължи основно на Манол Пейков от ПП-ДБ. Първо той поиска информация като народен представител. А към депутат може да я позабавиш, както го направиха, защото искането стоя един месец без да бъде изпълнено, но накрая излезе информацията. Така че специални благодарности на Манол Пейков. Но информацията не е пълна, защото има стари кадастрални номера, трябва да се изследва къде са били имотите, какво, защо… Част от информацията елегантно е скрита от типа на това, че даден имот е част от природен парк „Витоша“, друг от природен парк „Беласица“ и не може да го продадеш, а тук има минерален извор... Ето такава информация е скрита“, добави Тома Белев.

