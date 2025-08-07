Новини
Списъкът за продажба на държавни имоти … Тома Белев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

7 Август, 2025

Иначе да се появи темата и този списък от 4400 имота се дължи основно на Манол Пейков от ПП-ДБ, каза гостът

Факти Факти

Списъкът за продажба на държавни имоти с отпаднала необходимост го има, а Народното събрание ще го потвърди с мокър печат. Нищо не очаквам да се промени. Не смятам, че някой се страхува по темата, защото действията, които предприеха, нали ги чухме. Ще създаваме един фонд, допълнителен фон, там ще влизат тия пари, ще ги използвам смислено, ще направим ред как общините да ги искат, други министерства, ако имат интерес, да ги искат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ екологът Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

„Тези приказки ги слушахме един месец, а решението се прие миналия петък - между 16 и 18 часа, когато председателят Киселова изтри всичко, което имаше като достойнство в парламента. Тогава нямаше кворум. Те просто си имат някакъв план и си го следват систематично. Иначе да се появи темата и този списък от 4400 имота се дължи основно на Манол Пейков от ПП-ДБ. Първо той поиска информация като народен представител. А към депутат може да я позабавиш, както го направиха, защото искането стоя един месец без да бъде изпълнено, но накрая излезе информацията. Така че специални благодарности на Манол Пейков. Но информацията не е пълна, защото има стари кадастрални номера, трябва да се изследва къде са били имотите, какво, защо… Част от информацията елегантно е скрита от типа на това, че даден имот е част от природен парк „Витоша“, друг от природен парк „Беласица“ и не може да го продадеш, а тук има минерален извор... Ето такава информация е скрита“, добави Тома Белев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 оня с големия

    5 0 Отговор
    България 🇧🇬 „влезе“ в Шенген, Германия 🇩🇪 „излезе“!

    Не вярвате? Телевизорът не го каза, нали?
    Спокойно, той ще ви каже, когато е удобно.

    15:19 07.08.2025

  • 2 Сатана Z

    10 1 Отговор
    България с бързи темпове се Украинизира и скоро няма да имаме никаква българска собственост.

    15:20 07.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    5 0 Отговор
    Още ли има баница за ядене?

    15:24 07.08.2025

  • 4 истината

    2 5 Отговор
    Факти от къде ги намирате тези лъжци.

    15:32 07.08.2025

  • 5 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    Ще създаваме един фонд, допълнителен фон, там ще влизат тия пари, ......у фона

    15:36 07.08.2025

  • 6 Глупости

    2 0 Отговор
    темата и този списък от 4400 имота НЕ се дължи нито основно, нито НЕосновно на Манол Пейков. А на Блогът на Юруков ...... ( Намерих къде са онези 4400 имота, които държавата ще разпродава ) ....

    15:39 07.08.2025

  • 7 Пак дрънка глупости

    3 1 Отговор
    Тоя Тома Белев..... няма спирка верно

    15:40 07.08.2025

  • 8 горски

    2 0 Отговор
    Министерски съвет удобно е решил да се измъкне от отговорността за продажбата на няколко хиляди държавни имота като е прехвърлил уж решението за това на НС. А всички много добре знаем, първо, че МС няма да тръгне да прави нещо, без партиите му в НС да знаят за това, и второ - МС е отражение на мнозинството в Парламента и дали ще се реши от едните или от другите няма значение. Има значение само кой ще носи отговорността, а правителството няма да си позволи това. Целта е само една - бизнеси с възможности и връзки като тези от казуса с варненския кмет, да сложат ръце на НАШИ апетитни имоти. За целта ще са нужни и кметове като варненския, а тях ги имаме в изобилие. Жалко, че не е тук Костов да ги научи как да ги разпродадат за жълти стотинки и да захранят мафията и обеднят народа.

    15:54 07.08.2025

  • 9 Тоя белев е от лобистко

    0 0 Отговор
    Нпо, все против държавата, долни платени лобисти

    15:55 07.08.2025

  • 10 Да ходи пожарите да гаси

    1 0 Отговор
    екологът Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“ а не глупости да дрънка за нещо което въобще не го интересува и не му влиза в работата

    15:55 07.08.2025

  • 11 глоги

    0 0 Отговор
    председателКАТА Киселова

    15:56 07.08.2025

  • 12 в кратце

    0 0 Отговор
    Въвеждането на еврото в България трябва да стане със сегашните цифри на доходите на българите,а не доходите да бъдат свалени по курса на еврото-т.е-2:1. Така българските граждани ще обеднеят със 100%.Казано беше преди от брюкселаните и така ще стане-бедност до закриване на тая страна.

    16:03 07.08.2025

  • 13 Държава

    1 0 Отговор
    С отпаднада необходимост!
    Ще си я върнем с гръм и трясък!

    16:06 07.08.2025

