Борислав Сандов пред ФАКТИ: Готви се огромен грабеж чрез продажбата на държавните имоти

12 Август, 2025 15:10 582 7

Ветото на президента беше правилно

Снимка: Факти
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Готви се огромен грабеж чрез продажбата на държавните имоти. В този списък попаднаха и обекти от забранителния списък като част от културната история на България.

Тук може да посочим случая с амфитеатъра на София.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Борислав Сандов от "Зелено движение".

Той даде пример и за имот, в който се намира извор на минерална вода.

По закон минералната вода не може да се продава. Тя може да се отдава на концесия, припомни Сандов.

По тази причина ветото на президента беше правилно. Преди дни Румен Радев наложи частично вето на промените в закона за държавната собственост, посочи Сандов.

Той изказа тревога, че тази година има нарастване на броя на пожарите и на броя на опожарените територии. Борислав Сандов посочи четири варианта как може да се овладява огъня от въздуха. Една от тях е използването на дронове.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Масова приватизация и Шишизация.

    15:12 12.08.2025

  • 2 Дух

    4 4 Отговор
    Чудя се само защо Вулгария не я продадат на парчета на Румъния,Сърбия и Гърция а българите да си изкарат гражданство от съответните държави

    Коментиран от #4

    15:12 12.08.2025

  • 3 Хмм

    3 1 Отговор
    трябва да се издържа ДПС, че ще се върне при Доган, и лафки ще открият отново пардон държавни магазини

    15:13 12.08.2025

  • 4 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    Румъния има също проблеми с огромните си заеми, замразяване на доходи

    15:14 12.08.2025

  • 5 Още ли има баница

    4 0 Отговор
    за ядене?

    15:20 12.08.2025

  • 6 Кога е нямало грабежи

    1 0 Отговор
    Нещо за имотите на Величие? Нещо и за и отите и хотелите на другите партии?

    15:21 12.08.2025

  • 7 приватизация

    2 1 Отговор
    С две думи, правилните хора ще се изперат мръсните пари от корупционни и незаконни дейности преди влизането в еврозоната, изкупувайки половин България на безценица - примката около шията на робонаселението се затяга

    15:25 12.08.2025

