Борислав Сандов пред ФАКТИ: Готви се огромен грабеж чрез продажбата на държавните имоти

Готви се огромен грабеж чрез продажбата на държавните имоти. В този списък попаднаха и обекти от забранителния списък като част от културната история на България.

Тук може да посочим случая с амфитеатъра на София.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Борислав Сандов от "Зелено движение".

Той даде пример и за имот, в който се намира извор на минерална вода.

По закон минералната вода не може да се продава. Тя може да се отдава на концесия, припомни Сандов.

По тази причина ветото на президента беше правилно. Преди дни Румен Радев наложи частично вето на промените в закона за държавната собственост, посочи Сандов.

Той изказа тревога, че тази година има нарастване на броя на пожарите и на броя на опожарените територии. Борислав Сандов посочи четири варианта как може да се овладява огъня от въздуха. Една от тях е използването на дронове.

