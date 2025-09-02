Методи Андреев пред ФАКТИ: За премиер имаме човек, който е удобен, сламен човек (ВИДЕО)

Новият политически сезон очаквам да бъде доста динамичен и нищо чудно да приключи с вика: „Грабвайте телата!“ И така да приключи управлението на това правителство. Пикът, според мен, както винаги очаквам да е рано на пролет – февруари. Има различни причини за това. Едни обвиняваме, че правителството служи на мафията. Има и едни други, които също го обвиняват в служба на мафията, но тяхната идея е да го бутнем, за да не влезем в еврозоната. Тук се различават различните течения. Ако различните течения се обединят, правителството повече от три месеца няма да изкара. Иначе влизането в еврозоната значително разсейва обстановката. Правителството е на мафията. За премиер имаме определено човек, който знае езици, но е удобен, сламен човек. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.
„Днес много от хората, които се облажиха от властта, използват най-различни техниките да прикрият истинското си имотно състояние. След това, което излезе за Росен Желязков, и строежът, в който участва съпругата му, той приключи като политик. Росен Желязков няма как да се кандидатира за президент, не може да бъде нито на някакъв отговорен пост повече, защото той вече е много удобен за разследване и така попада в лапите на Пеевски“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:34 02.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #13
15:35 02.09.2025
3 Делю Хайдутин
15:35 02.09.2025
4 Гербер
15:36 02.09.2025
5 Ха..ха..ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тиквата Борисов е мъжката секретарка на Пеевски, а Росен Желязков е секретарка и на двете Мазни парчета.
15:37 02.09.2025
6 майстор
15:38 02.09.2025
7 Боруна Лом
Коментиран от #9
15:38 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мето
До коментар #7 от "Боруна Лом":Верно че много изпосталял,нема софра
Коментиран от #12
15:44 02.09.2025
10 Хехе
15:47 02.09.2025
11 вижда се
15:48 02.09.2025
12 Боруна Лом
До коментар #9 от "Мето":ГЛАААААД ЗА. ГАААД!
15:49 02.09.2025
13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ДАЙ БОЖЕ ДА МУ ПОИСКАТ ОСТАВКАТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО Е АУТ.
Коментиран от #18
15:49 02.09.2025
14 само питам
Коментиран от #26
15:50 02.09.2025
15 Е,бравос
15:52 02.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А бе
15:55 02.09.2025
18 Стенли
До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":А дано ама надали това правителство ще съществува докато реши Пеевски
15:57 02.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Минало незабравимо
16:04 02.09.2025
21 гошо
16:05 02.09.2025
22 111
16:18 02.09.2025
23 Хари путър
До най малката община и кметство е така.Нищо не се променило през тези загубени 35години.
След 30г.няма да ги има алчните боклуци но и държавата ще изчезне.Жалко
16:19 02.09.2025
24 нннн
16:32 02.09.2025
25 АЛЕХ
16:34 02.09.2025
26 АГАТ а Кристи
До коментар #14 от "само питам":Брато,
Явно само ти не знаеш, че Ноември 1989г се проведе вътрешнопартиен преврат и КОМУНИСТИТЕ во главе с Лильов и Лукавия създадоха СДС.
Забраниха БКП, за да облекът нови дрехи и произведоха БСП. Оставиха си 100 годишната история на "партията", номерацията на конгресите,....
Всяко едно правителство от 1989 г до сега е ЯВНО, или СКРИТО - КОМУНИСТИЧЕСКО.
И за доказателство - след 1990г ЕДИНСТВЕНО в БЪЛГАРИЯ няма ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ !!!
16:36 02.09.2025
27 Левски
16:41 02.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 УТРЕ У 10 ЧАСА
СЛЕД ВИКАНИЕТО ЧЕ ОДИМ ПО ДЮКЯНИТЕ.
16:53 02.09.2025