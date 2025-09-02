Новини
Методи Андреев пред ФАКТИ: За премиер имаме човек, който е удобен, сламен човек (ВИДЕО)

2 Септември, 2025 15:31 1 804 29

Новият политически сезон очаквам да бъде доста динамичен, казва гостът

Методи Андреев пред ФАКТИ: За премиер имаме човек, който е удобен, сламен човек (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Новият политически сезон очаквам да бъде доста динамичен и нищо чудно да приключи с вика: „Грабвайте телата!“ И така да приключи управлението на това правителство. Пикът, според мен, както винаги очаквам да е рано на пролет – февруари. Има различни причини за това. Едни обвиняваме, че правителството служи на мафията. Има и едни други, които също го обвиняват в служба на мафията, но тяхната идея е да го бутнем, за да не влезем в еврозоната. Тук се различават различните течения. Ако различните течения се обединят, правителството повече от три месеца няма да изкара. Иначе влизането в еврозоната значително разсейва обстановката. Правителството е на мафията. За премиер имаме определено човек, който знае езици, но е удобен, сламен човек. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Днес много от хората, които се облажиха от властта, използват най-различни техниките да прикрият истинското си имотно състояние. След това, което излезе за Росен Желязков, и строежът, в който участва съпругата му, той приключи като политик. Росен Желязков няма как да се кандидатира за президент, не може да бъде нито на някакъв отговорен пост повече, защото той вече е много удобен за разследване и така попада в лапите на Пеевски“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    7 2 Отговор
    хиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    15:34 02.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Днес Зафиров е в Китай а Росен Желязков се прави че не знае къде е.

    Коментиран от #5, #13

    15:35 02.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    36 3 Отговор
    Росен Желязков е обикновен помак от Чепеларе.

    15:35 02.09.2025

  • 4 Гербер

    14 1 Отговор
    Това се прави за да няма напрежение в коалицията!

    15:36 02.09.2025

  • 5 Ха..ха..ха

    32 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тиквата Борисов е мъжката секретарка на Пеевски, а Росен Желязков е секретарка и на двете Мазни парчета.

    15:37 02.09.2025

  • 6 майстор

    10 2 Отговор
    За премиер имаш баба си!

    15:38 02.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    11 5 Отговор
    А ТИ КАКЪВ БЕШЕ?КУКЛООО НА КОНЦИ,АМА ТЕ ХВЪРЛИХА НА БОКЛУКА!

    Коментиран от #9

    15:38 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мето

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Верно че много изпосталял,нема софра

    Коментиран от #12

    15:44 02.09.2025

  • 10 Хехе

    4 4 Отговор
    Много си просто,Саше! Излагаш името на великия брат книжовник с графоманията си и изприщен език! Ама Бойко е виновен! Обгради се наивно навремето с такива тарикати и балъци като теб,вместо да ви натири като Цветанов!

    15:47 02.09.2025

  • 11 вижда се

    7 3 Отговор
    Нямалп е такова антинародно и антидържавно управление от създаването на държавата ни !!

    15:48 02.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мето":

    ГЛАААААД ЗА. ГАААД!

    15:49 02.09.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ДАЙ БОЖЕ ДА МУ ПОИСКАТ ОСТАВКАТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО Е АУТ.

    Коментиран от #18

    15:49 02.09.2025

  • 14 само питам

    11 0 Отговор
    андреичо пишман демократ си ти както много пишман седесари начело с ванчо костов със съпруга върл комунист и партиен секретар повечето СДС ри бяхте такива

    Коментиран от #26

    15:50 02.09.2025

  • 15 Е,бравос

    8 1 Отговор
    Методи, заприличал си на Светите братя безсребърници ! Да не би да си зачислен на обществена кухня ? Съдбата е в женски род, и ти изневери, понеже си многознайко!

    15:52 02.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А бе

    5 1 Отговор
    Много ми е приятно да слушам хортувките на хора ,оценени с епитета БИВШ.

    15:55 02.09.2025

  • 18 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    А дано ама надали това правителство ще съществува докато реши Пеевски

    15:57 02.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Минало незабравимо

    6 1 Отговор
    Изражението на Андреев напомня на Живков от последната конференция на БКП,когато му беше предложена/взета оставката ! Полуотворената уста показва ,както се казваше в анекдота,че и двамата са "изтървали кокала"!

    16:04 02.09.2025

  • 21 гошо

    7 1 Отговор
    Всички герберасти сте такива.

    16:05 02.09.2025

  • 22 111

    2 0 Отговор
    Да се пита човек - не беше ли по добре да се бях пръкнал на Марс ???

    16:18 02.09.2025

  • 23 Хари путър

    3 0 Отговор
    И ти яде кюфтета.Защо чайка сега видя че мафията си има държавата.
    До най малката община и кметство е така.Нищо не се променило през тези загубени 35години.
    След 30г.няма да ги има алчните боклуци но и държавата ще изчезне.Жалко

    16:19 02.09.2025

  • 24 нннн

    4 0 Отговор
    Сламата хубаво гори.

    16:32 02.09.2025

  • 25 АЛЕХ

    1 0 Отговор
    До Гробар-Ексхуматор: КОГА,КОГА .?.????????

    16:34 02.09.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "само питам":

    Брато,
    Явно само ти не знаеш, че Ноември 1989г се проведе вътрешнопартиен преврат и КОМУНИСТИТЕ во главе с Лильов и Лукавия създадоха СДС.
    Забраниха БКП, за да облекът нови дрехи и произведоха БСП. Оставиха си 100 годишната история на "партията", номерацията на конгресите,....
    Всяко едно правителство от 1989 г до сега е ЯВНО, или СКРИТО - КОМУНИСТИЧЕСКО.
    И за доказателство - след 1990г ЕДИНСТВЕНО в БЪЛГАРИЯ няма ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ !!!

    16:36 02.09.2025

  • 27 Левски

    5 0 Отговор
    Съгласен съм напълно с Андреев. Вмъкване и израза: кукла на конци. Но пък си има хотел с водопада с чиновническа заплата

    16:41 02.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 УТРЕ У 10 ЧАСА

    0 0 Отговор
    СИТЕ ДА СЕ СБЕРЕМ НА МЕГДАНА У СОФИЯТА.

    СЛЕД ВИКАНИЕТО ЧЕ ОДИМ ПО ДЮКЯНИТЕ.

    16:53 02.09.2025

