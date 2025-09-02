Методи Андреев пред ФАКТИ: За премиер имаме човек, който е удобен, сламен човек (ВИДЕО)

Новият политически сезон очаквам да бъде доста динамичен и нищо чудно да приключи с вика: „Грабвайте телата!“ И така да приключи управлението на това правителство. Пикът, според мен, както винаги очаквам да е рано на пролет – февруари. Има различни причини за това. Едни обвиняваме, че правителството служи на мафията. Има и едни други, които също го обвиняват в служба на мафията, но тяхната идея е да го бутнем, за да не влезем в еврозоната. Тук се различават различните течения. Ако различните течения се обединят, правителството повече от три месеца няма да изкара. Иначе влизането в еврозоната значително разсейва обстановката. Правителството е на мафията. За премиер имаме определено човек, който знае езици, но е удобен, сламен човек. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Днес много от хората, които се облажиха от властта, използват най-различни техниките да прикрият истинското си имотно състояние. След това, което излезе за Росен Желязков, и строежът, в който участва съпругата му, той приключи като политик. Росен Желязков няма как да се кандидатира за президент, не може да бъде нито на някакъв отговорен пост повече, защото той вече е много удобен за разследване и така попада в лапите на Пеевски“, добави гостът.

