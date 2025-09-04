Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: В случая с Урсула и gps-а сега целият свят се забавлява за нашата сметка (ВИДЕО)

В случая с Урсула фон дер Лайен и заглушения gps, ако не беше за нашата сметка, щеше да бъде много забавен. Това е много горчив урок, на който нашата политическа върхушка и медийна номенклатура се хвана. Чиста проба провокация. И медиите действаха първосигнално, без да се провери източникът. Директорът на летището в Пловдив би трябвало да има телефон. Той се включи следварително, за да обясни, че нищо страшно не се случило, а тази информация трябваше да бъде първа по време. Не се получи така. В случая с Урсула фон дер Лайен и заглушения gps сега целият свят се забавлява за нашата сметка. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.



„Нашите „демократи“ цопнаха в блатото с двата крака, защото веднага чухме, че всичко идва от Русия. Изявленията на хора от властта са нелепи. Гафът е такъв, петното е толкова голямо, че какъвто и препарат да използва, няма да се изчисти. Просто видяхме цялата нелепост на нашата политическа класа. От 2007-а сме член на Европейския съюз. Когато идва ръководителят на Европейската комисия, дори не се сещаме да метнем един червен килим върху асфалта. Какво да коментираме повече. В момента у нас има такава русофобска атмосфера, че е нормално реакциите на някои политици да са първосигнални, защото по подразбиране за всичко е виновна Русия, няма как да не намерим следи от руски заговор. Толкова е глупаво и смешно“, добави гостът.

