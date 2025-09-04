Новини
България »
Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: В случая с Урсула и gps-а сега целият свят се забавлява за нашата сметка (ВИДЕО)

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: В случая с Урсула и gps-а сега целият свят се забавлява за нашата сметка (ВИДЕО)

4 Септември, 2025 14:30 1 887 26

  • георги-
  • чанков-
  • урсула фон дер лaйен-
  • българия-
  • gps-
  • самолет

Просто видяхме цялата нелепост на нашата политическа класа, казва гостът

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: В случая с Урсула и gps-а сега целият свят се забавлява за нашата сметка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В случая с Урсула фон дер Лайен и заглушения gps, ако не беше за нашата сметка, щеше да бъде много забавен. Това е много горчив урок, на който нашата политическа върхушка и медийна номенклатура се хвана. Чиста проба провокация. И медиите действаха първосигнално, без да се провери източникът. Директорът на летището в Пловдив би трябвало да има телефон. Той се включи следварително, за да обясни, че нищо страшно не се случило, а тази информация трябваше да бъде първа по време. Не се получи така. В случая с Урсула фон дер Лайен и заглушения gps сега целият свят се забавлява за нашата сметка. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Нашите „демократи“ цопнаха в блатото с двата крака, защото веднага чухме, че всичко идва от Русия. Изявленията на хора от властта са нелепи. Гафът е такъв, петното е толкова голямо, че какъвто и препарат да използва, няма да се изчисти. Просто видяхме цялата нелепост на нашата политическа класа. От 2007-а сме член на Европейския съюз. Когато идва ръководителят на Европейската комисия, дори не се сещаме да метнем един червен килим върху асфалта. Какво да коментираме повече. В момента у нас има такава русофобска атмосфера, че е нормално реакциите на някои политици да са първосигнални, защото по подразбиране за всичко е виновна Русия, няма как да не намерим следи от руски заговор. Толкова е глупаво и смешно“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Долна Саксония

    19 2 Отговор
    Е айде стига вече с тая

    Коментиран от #19

    14:46 04.09.2025

  • 2 И с право ни се подиграват

    54 2 Отговор
    Жалко е да си подлога
    Нека им е за урок
    Особенно на генерал билбо бегинс атанасов
    И тутко тиквенски

    14:46 04.09.2025

  • 3 ннннннннн

    28 0 Отговор
    Да се забавлява,сега му се е паднало.Станахме известни.

    14:49 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 влък

    3 0 Отговор
    урилуцийкорнелийсула

    14:51 04.09.2025

  • 6 така е

    1 34 Отговор
    Все повече се убеждавам, че целия цирк със заглушаването е активно мероприятие на Русийката, за да дискредитира европейските институции.

    Коментиран от #9, #10, #11

    14:51 04.09.2025

  • 7 Ми ко няма

    26 2 Отговор
    Ма те нашите шебеци успяха да подведат и тая европейска комисия. Пълен смях. Флайтрадарс24 опровергаха всичко с факти, а тия говорителки на урсулата, продължаваха да си повтарят лъжата като папагали. Накрая и те излезнаха смешници, не само нашите Наведени

    14:54 04.09.2025

  • 8 Чакаме

    25 2 Отговор
    Натовските гьонсюрати ще се извинят ли ? А мисирките от медиите , които повтаряха лъжата ?

    14:54 04.09.2025

  • 9 спри наркотиците

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    наркоман ,ясно че си платена подлога на нпо отворено общество не се излагай джедър -дреми му на някой за урсоланците че били в България и без това ги правят диви и щастливи

    14:55 04.09.2025

  • 10 Факт

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    Що да не ?! Направиха за смях продажните български политици и "журналисти" .

    Коментиран от #12

    14:56 04.09.2025

  • 11 потърси добър психиатър

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    имаш нужда и да спреш фентанила ! в този ред на мисли също си вземи час за добър прогтолог

    14:59 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Сега вземат двойна доза Дуфалакс. Оплескаха се до ушите с рядко
    Снощи Бочко каза , че се е запекал

    15:05 04.09.2025

  • 14 Хмм

    15 0 Отговор
    да ѝ е за урок, разбра че има протести, защо дойде, не беше стъпвала откакто петков я злепостави като обясни в оня запис как тя го съветвала как да заобиколи изискванията за шенген и еврозоната, все ни заобикаляше, сега какво е очаквала, за втори път я правим смешна, а митов сигурно продължава да разследва руската следа, прекаленото старание винаги води до обратни резултати, ние на хитлер не сме се дали въпреки продажниците и тогава, такъе е бил "елитът" и тогава, като сега

    15:06 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дъмбо Ди

    19 1 Отговор
    А Генерал Две Хубави очи ризата си съдра, че е виновна Русия! Рев да има оставки! От радара виждаме по това време колко самолета има над България. Един не заяви, че има проблеми с ГПС. Сигурно руснаците само един самолет са заглушили. Прецизна работа! Един пък друг гледал филми за войната и видял как немците разкарвали коли с пеленгатори. Трябвало и ние така, с пеленгатори да търсим радиостанцията дето пречи. Друг пък заяви, че руски спътници насочили силен сигнал и заглушили ГПС. И само за един самолет. И това са все министри били!
    Шефа на НАТО пък ден и нощ полага усилия да не се случват такива събития. Какви точно?
    А как работи ГПС трябва да се прочете! Сигурно с пеленгатори става!

    15:08 04.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Яко

    14 0 Отговор
    Станаха за смях продажните български политици и "журналисти". Явно е !

    15:09 04.09.2025

  • 19 Иван4о

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долна Саксония":

    Не стига, докато не се изясни защо беше в Б-я г-жа У. Аз си мисля; просто бизнес - сравнително малък, но с добра възможност за отчисления в нечии джобове. Сделката не решава отбранителната спообност на ЕС/НАТО, въпросът е чий е най-дълбокия джоб който тя ще напълни. Има и пример -ваксина с/у КОВИД.

    15:10 04.09.2025

  • 20 Анонимен

    8 2 Отговор
    Каквото сам си направиш, никой не може да ти направи!

    15:18 04.09.2025

  • 21 Целият свят показва

    1 11 Отговор
    30-те циганета пред Сопот, електората на Коце от Максуда, Варна, как веят руски знамена!

    15:25 04.09.2025

  • 22 Факт

    2 1 Отговор
    Видяхме само клъст фит!

    15:34 04.09.2025

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    Забравяш за англичанина който е минал преди повече от 100 години през България и казал че толкова п.рост народ не е виждал

    15:59 04.09.2025

  • 24 Гарантирано от летище Пловдив

    0 1 Отговор
    Как отричаха и за Чернобил тия и бащите им, дето и сега управляват.Ще стане ясно по това, кой оттук нататък от ЕС ще има куража да да лети до и над България.
    И да НАТЪРТИМ.Желязков не е казал НЕ, няма такова нещо.Чухме от трибуната, че нямаме нито кадри, нито апаратура, за даваме оценки и мнения.Въобще казаха ни-незнанието и некадърността те оправдава, също летенето над България е на ваш риск, ние сме за заплати и крадене на ЕС, не е наша отговорност ситурността Ви, просперитета и живота ви.

    15:59 04.09.2025

  • 25 асистент от утре носете

    0 0 Отговор
    съответната сума

    16:15 04.09.2025

  • 26 Георги

    0 0 Отговор
    много исках да стана бърсач на коментари във факти, ама ми казаха, че щом имам повече от 2 клас завършен съм прекалено квалифициран!

    16:17 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове