Сблъсъци между полиция и протестиращи на пропалестинска демонстрация в Испания

Двама арестувани и 22 ранени полицаи при сблъсъци с пропалестински демонстранти. Това е равносметката след края на последния етап на колоездачната Обиколка на Испания. Състезанието беше прекратено на 56 км преди финала.



Протестиращите в защита на палестинския народ и срещу израелската офанзива в Газа не пропуснаха възможността да попречат и на провеждането на последния етап на състезанието.



След седмици на блокади, излизания на трасето на пелотона и паднали колоездачи демонстрантите не позволиха обиколката да има своя финал в Мадрид. По данни на испанското правителство над 100 000 души са участвали в протестите по трасето. Още в следобедните часове те блокираха ключови улици и кръстовища в столицата и влязоха в сблъсъци с полицейските екипи за борба с безредиците. След спирането на състезанието, хиляди протестиращи се събраха в центъра на Мадрид с пропалестински знамена.



Израелският външен министър Гидеон Саар разкритикува премиера Педро Санчес за това, че е "насърчил" протестиращите и нарече думите му "срамни".



На митинг в Малага по-рано в неделя Санчес изрази своето "възхищение" от участниците в протестите. Редица испански министри също подкрепиха демонстрациите с постове в социалните мрежи, а опозицията остро ги разкритикува и обвини премиера, че е лично отговорен за провала на последния етап от състезанието.



Във Великобритания Кралският колеж за отбранителни изследвания няма да приема студенти от Израел от следващата година заради войната в Газа, потвърди британското правителството.



Кралският колеж за отбранителни изследвания е една от най-престижните военни академии във Великобритания. Това е първият път, когато колежът изключва израелци, откакто е основан през 1927 г. в съответствие с визията на Уинстън Чърчил за "насърчаване на по-голямо разбирателство между висши военни офицери, дипломати, държавни служители и длъжностни лица".



Генералният директор на Министерството на отбраната на Израел Амир Барам, който е учил в колежа, заяви, че решението е "дълбоко нечестен акт на нелоялност към съюзник във война". В писмо до Министерството на отбраната в Лондон, видяно от вестник "Дейли телеграф", Амир Барам нарича това "дискриминационен акт", който представлява "позорно прекъсване на гордата традиция на Великобритания за толерантност и благоприличие".



Говорител на британското министерство на отбраната поясни, че военните образователни курсове отдавна са отворени за персонал от "широк кръг страни, като във всички се набляга на спазването на международното хуманитарно право". Той добави, че "решението на израелското правителство да ескалира допълнително военната си операция в Газа е погрешно и трябва да има дипломатическо решение за прекратяване на тази война сега, с незабавно прекратяване на огъня, връщане на заложниците и увеличаване на хуманитарната помощ за народа на Газа".

