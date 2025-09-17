ЕК предлага санкции срещу Израел, включително ограничаване на търговските облекчения

Европейската комисия представи днес предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу „Хамас“, срещу крайнодесни министри и извършващите насилие заселници, предава БТА.
Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел, с изключение на подкрепата за гражданското общество. Това засяга бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество и проектите, финансирани по регионалния механизъм за сътрудничество ЕС-Израел.
Предложенията са свързани с преглед на спазването от страна на Израел на споразумението за асоцииране. Комисията е установила, че действията на израелското правителство представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи, което дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно.
Нарушението е свързано с хуманитарната обстановка в Газа след военната намеса на Израел, блокадата на хуманитарната помощ, засилването на военните действия и решението на властите да ускорят плана за заселване в зоната Е1 на Западния бряг. Според ЕК това допълнително подкопава решението за две държави.
„Ужасяващите събития в Газа трябва да спрат,“ заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя призова за незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от „Хамас“. Фон дер Лайен подчерта, че ЕС остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави, като допълни: „Предлагаме да се преустановят търговските отстъпки за Израел.“
Съгласно предложението, вносът от Израел в ЕС няма да се ползва от преференциални условия. Стоките ще бъдат облагани с мита на равнището, прилагано за държави, с които ЕС няма споразумение за свободна търговия. Предложението на комисията ще бъде разгледано от Съвета на ЕС търговските мерки изискват квалифицирано мнозинство, а останалите единодушие.
1 1488
14:34 17.09.2025
2 Георги
14:36 17.09.2025
3 Но пасаран!
14:37 17.09.2025
4 Забелязал...
14:40 17.09.2025
5 Някъде
14:40 17.09.2025
6 Госあ
14:43 17.09.2025
7 Последния Софиянец
14:47 17.09.2025
8 Левски
Коментиран от #10
14:49 17.09.2025
9 Запад и ценности
14:53 17.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Левски":Еврейчето Георг каза че България ще блокира санкции на ЕС срещу Израел.
14:53 17.09.2025
11 Тези санкции
За мигрантите и помощите които получават без да работят вследствие на социалната политика във Франция която е с невероятни дългове. Нещата не са розови както се опитват понитата и Урсула да ни убеждават. Ще гриснем дръвчета от Нова година.
14:54 17.09.2025
12 геноцид
14:57 17.09.2025
13 ограничаване на търговските облекчения
пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за собственост за разлика от ционистите крадливи и садистични
15:00 17.09.2025
14 Ужасяващите събития в Палестина
15:05 17.09.2025
15 Това което
15:11 17.09.2025
