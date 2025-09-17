ЕК предлага санкции срещу Израел, включително ограничаване на търговските облекчения

Европейската комисия представи днес предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу „Хамас“, срещу крайнодесни министри и извършващите насилие заселници, предава БТА.

Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел, с изключение на подкрепата за гражданското общество. Това засяга бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество и проектите, финансирани по регионалния механизъм за сътрудничество ЕС-Израел.

Предложенията са свързани с преглед на спазването от страна на Израел на споразумението за асоцииране. Комисията е установила, че действията на израелското правителство представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи, което дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно.

Нарушението е свързано с хуманитарната обстановка в Газа след военната намеса на Израел, блокадата на хуманитарната помощ, засилването на военните действия и решението на властите да ускорят плана за заселване в зоната Е1 на Западния бряг. Според ЕК това допълнително подкопава решението за две държави.

„Ужасяващите събития в Газа трябва да спрат,“ заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя призова за незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от „Хамас“. Фон дер Лайен подчерта, че ЕС остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави, като допълни: „Предлагаме да се преустановят търговските отстъпки за Израел.“

Съгласно предложението, вносът от Израел в ЕС няма да се ползва от преференциални условия. Стоките ще бъдат облагани с мита на равнището, прилагано за държави, с които ЕС няма споразумение за свободна търговия. Предложението на комисията ще бъде разгледано от Съвета на ЕС търговските мерки изискват квалифицирано мнозинство, а останалите единодушие.