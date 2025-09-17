Новини
Свят »
Белгия »
ЕК предлага санкции срещу Израел, включително ограничаване на търговските облекчения

ЕК предлага санкции срещу Израел, включително ограничаване на търговските облекчения

17 Септември, 2025 14:31 618 16

  • европейски съюз-
  • израел

Европейската комисия подготви санкции срещу "Хамас", израелски министри и насилствени заселници

ЕК предлага санкции срещу Израел, включително ограничаване на търговските облекчения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи днес предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу „Хамас“, срещу крайнодесни министри и извършващите насилие заселници, предава БТА.

Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел, с изключение на подкрепата за гражданското общество. Това засяга бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество и проектите, финансирани по регионалния механизъм за сътрудничество ЕС-Израел.

Предложенията са свързани с преглед на спазването от страна на Израел на споразумението за асоцииране. Комисията е установила, че действията на израелското правителство представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи, което дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно.

Нарушението е свързано с хуманитарната обстановка в Газа след военната намеса на Израел, блокадата на хуманитарната помощ, засилването на военните действия и решението на властите да ускорят плана за заселване в зоната Е1 на Западния бряг. Според ЕК това допълнително подкопава решението за две държави.

„Ужасяващите събития в Газа трябва да спрат,“ заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя призова за незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от „Хамас“. Фон дер Лайен подчерта, че ЕС остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави, като допълни: „Предлагаме да се преустановят търговските отстъпки за Израел.“

Съгласно предложението, вносът от Израел в ЕС няма да се ползва от преференциални условия. Стоките ще бъдат облагани с мита на равнището, прилагано за държави, с които ЕС няма споразумение за свободна търговия. Предложението на комисията ще бъде разгледано от Съвета на ЕС търговските мерки изискват квалифицирано мнозинство, а останалите единодушие.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 1 Отговор
    недопускане на юдеи в европа както е правел навремето дядото на мьрсуль

    14:34 17.09.2025

  • 2 Георги

    11 1 Отговор
    рано е още, защо е това бързане? Ето с Русия го направиха чаааак на "третия ден" .

    14:36 17.09.2025

  • 3 Но пасаран!

    2 0 Отговор
    !!!!!

    14:37 17.09.2025

  • 4 Забелязал...

    9 7 Отговор
    Нетаняху и Путлер се конкурират за първото място в класацията за масови убийци...

    14:40 17.09.2025

  • 5 Някъде

    8 0 Отговор
    в бъдещето - я стане, я не ама пък сме ги приготвили санкциите.

    14:40 17.09.2025

  • 6 Госあ

    9 2 Отговор
    смешните мошета играят с краварите, затова си позволяват тези кръвопролития в близкия изток и геноцида срещу Палестина. Дори си позволяват да се зъбят на Европа ! Сякаш са забравили кво са ги правили в Испания, Франция и Германия Ха Ха ! За да бъде независим и силен, ЕС трябва да има нормални отношения с Русия и Китай, тогава и позициите с краварника ще са съвсем други ! За мошетата да не говорим. Сега не само, че портокала се гаври с подлогите си в Брюксел, докато върти сделки с Русия и Китай, ами и юдейските му пудели !

    14:43 17.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    България ще блокира санкции срещу Израел.

    14:47 17.09.2025

  • 8 Левски

    3 0 Отговор
    "Факти", това истина ли е. Не мога да повярвам, че тия пудели и розови понита са направили това

    Коментиран от #10

    14:49 17.09.2025

  • 9 Запад и ценности

    4 0 Отговор
    ¨....включително ограничаване на търговските облекчения¨ - Значи, ценностите на ЕС стигат до там, да се ограничат привилегиите на страната, извършваща геноцид!

    14:53 17.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Левски":

    Еврейчето Георг каза че България ще блокира санкции на ЕС срещу Израел.

    14:53 17.09.2025

  • 11 Тези санкции

    4 0 Отговор
    и грешките в управлението на Европейския съюз ще го занулят в това число и нас. Проблемът не е в няколко конспиративни дрона както казва merc А в зелени сделки откъс от евтини енергийни доставки под давление на Украйна и съединените щати убийство на автомобилната индустрия водеща в федералната република и още куп щуротии.
    За мигрантите и помощите които получават без да работят вследствие на социалната политика във Франция която е с невероятни дългове. Нещата не са розови както се опитват понитата и Урсула да ни убеждават. Ще гриснем дръвчета от Нова година.

    14:54 17.09.2025

  • 12 геноцид

    5 0 Отговор
    Не знам защо, всички си мислят, че евреин и фашист са две съвсем различни и невъзможни неща. Фашизмът не е етническо понятие. Във всяка страна може да се зароди отново......

    14:57 17.09.2025

  • 13 ограничаване на търговските облекчения

    4 0 Отговор
    Не е санкция ! Международна изолация,
    пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за собственост за разлика от ционистите крадливи и садистични

    15:00 17.09.2025

  • 14 Ужасяващите събития в Палестина

    4 0 Отговор
    Продължават от 1948 година! Израел е държава агресор, терорист, нацист и определено в законодателство на тази квази държава няма нищо демократично. И кое налага да работим и живеем съвместно с Украйна или Израел? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    15:05 17.09.2025

  • 15 Това което

    4 0 Отговор
    предлага ЕК не са никакви санкции ! Това е подигравка с морала и международното право. Израел трябва да бъде обявена за държава военнопрестъпник и терорист със всички съпътстващи последствия. Цялото и военно и политическо ръководство до един при първа възможност да бъдат предадени на МНС

    15:11 17.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания