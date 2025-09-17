Новини
Германия към Иран: „Топката е във вашето поле“ по ядрената програма

17 Септември, 2025 16:24 480 6

Европейските сили поставиха 30-дневен срок за възстановяване на санкциите, докато Техеран отхвърля критиките на САЩ като „безсмислени“

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германското правителство заяви, че „топката е в полето на Иран“ след проведените в Лондон, Париж и Берлин разговори с Техеран относно ядрената програма на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Телефонният разговор между министрите на външните работи на Германия, Великобритания, Франция и иранския им колега беше следствие от решението на европейските сили миналия месец да определят срок от 30 дни за възстановяване на санкциите срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение по ядрената програма.

Говорител на германското външно министерство заяви, че предложението на големите сили от групата E3 (Франция, Германия, Великобритания) „да обсъдят временно удължаване на механизма, наречен ‘снапбек’, ако Иран изпълни определени условия, остава на масата“. Но „на този етап мерките, предприети от Иран, не са достатъчни“.

От своя страна Техеран определи като „безсмислени“ последните критики на американския държавен секретар Марко Рубио относно ракетната програма на Ислямската република, която според него представлява „неприемлив риск“.

„Думите му са безсмислици“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Според него САЩ „не бива да коментират отбранителните способности на страна, решила да запази независимостта си на всяка цена“.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 ФАКТ

    9 0 Отговор
    Това не е "германското" правителство, а еврейското ОКУПАЦИОННО правителство в Германия. Аман от западни фейкове

    16:26 17.09.2025

  • 2 СОФИЯ

    5 0 Отговор
    Последното германско правителство бепе на АХ

    16:27 17.09.2025

  • 3 Рубио

    7 0 Отговор
    Иран има нужда от марионетно еврейско окупационно правителство като това на герберистан

    16:28 17.09.2025

  • 4 гошо

    6 0 Отговор
    Германия отдавна е кукла на конци на ьазарите.

    16:32 17.09.2025

  • 5 Германия Франция и

    8 0 Отговор
    Европейският съюз фактор ли са все още.
    Аз не виждам такива възможности от тях а и големия батко постоянно им показва че с детската градина не иска да има нищо общо.
    Доказателство как ги беше наредил като матрьошки страничното коридорче претовалния кабинет.

    16:37 17.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Поставиха условие джендури с неизвестен пол на Перси с над 3000 годишен история

    17:30 17.09.2025

