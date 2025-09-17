Германия към Иран: „Топката е във вашето поле“ по ядрената програма

Германското правителство заяви, че „топката е в полето на Иран“ след проведените в Лондон, Париж и Берлин разговори с Техеран относно ядрената програма на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Телефонният разговор между министрите на външните работи на Германия, Великобритания, Франция и иранския им колега беше следствие от решението на европейските сили миналия месец да определят срок от 30 дни за възстановяване на санкциите срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение по ядрената програма.

Говорител на германското външно министерство заяви, че предложението на големите сили от групата E3 (Франция, Германия, Великобритания) „да обсъдят временно удължаване на механизма, наречен ‘снапбек’, ако Иран изпълни определени условия, остава на масата“. Но „на този етап мерките, предприети от Иран, не са достатъчни“.

От своя страна Техеран определи като „безсмислени“ последните критики на американския държавен секретар Марко Рубио относно ракетната програма на Ислямската република, която според него представлява „неприемлив риск“.

„Думите му са безсмислици“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Според него САЩ „не бива да коментират отбранителните способности на страна, решила да запази независимостта си на всяка цена“.