Полша отчита засилена активност на дронове край границата с Беларус

Полша съобщи за нова активност на дронове близо до границата си с Беларус в нощта срещу четвъртък. Инцидентът идва малко след приключването на съвместните военни учения на Беларус и Русия „Запад-2025“, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Опасенията на Варшава се засилиха още на 9 срещу 10 септември, когато 21 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински обясни, че въпреки края на ученията границата остава затворена, защото „ще бъде отворена, когато е безопасно това да се случи“.

„Граничната охрана снощи отчете повишена активност от страна на беларуски и руски дронове, опитващи се да прекосят полското въздушно пространство. Ясно е, че обстановката по полско-беларуската граница остава много, много напрегната“, заяви Кервински, без да дава повече подробности.

По думите на говорител на вътрешното министерство, не е имало полска намеса или опити за сваляне на дроновете.

След началото на войната в Украйна Беларус засили военното си сътрудничество с Русия, като позволи на руските войски да преминават през територията ѝ.

Полша от своя страна остава сред най-големите поддръжници на Украйна.

По границата с Беларус има шест гранични пункта, четири от които Варшава държи затворени заради дългогодишното напрежение с Минск. Също така са затворени и три железопътни пункта за товарни превози.