Полша отчита засилена активност на дронове край границата с Беларус

Полша отчита засилена активност на дронове край границата с Беларус

18 Септември, 2025 16:51 452 3

Варшава поддържа затворени гранични пунктове въпреки края на ученията „Запад-2025“

Полша отчита засилена активност на дронове край границата с Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша съобщи за нова активност на дронове близо до границата си с Беларус в нощта срещу четвъртък. Инцидентът идва малко след приключването на съвместните военни учения на Беларус и Русия „Запад-2025“, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Опасенията на Варшава се засилиха още на 9 срещу 10 септември, когато 21 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински обясни, че въпреки края на ученията границата остава затворена, защото „ще бъде отворена, когато е безопасно това да се случи“.

„Граничната охрана снощи отчете повишена активност от страна на беларуски и руски дронове, опитващи се да прекосят полското въздушно пространство. Ясно е, че обстановката по полско-беларуската граница остава много, много напрегната“, заяви Кервински, без да дава повече подробности.

По думите на говорител на вътрешното министерство, не е имало полска намеса или опити за сваляне на дроновете.

След началото на войната в Украйна Беларус засили военното си сътрудничество с Русия, като позволи на руските войски да преминават през територията ѝ.

Полша от своя страна остава сред най-големите поддръжници на Украйна.

По границата с Беларус има шест гранични пункта, четири от които Варшава държи затворени заради дългогодишното напрежение с Минск. Също така са затворени и три железопътни пункта за товарни превози.


  • 1 Тео

    2 1 Отговор
    Паляците яко ръчкат за ТСВ, не ги свърта просто👹

    16:53 18.09.2025

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Нали поляците издигнаха 20 метра стена на границата с Белорусия.Отделно са изкопали канали пълни с крокодили .Кво са пак недоволни тия от НАТО?

    16:54 18.09.2025

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    А аз отчитам засилена активност на полякините...

    16:55 18.09.2025

