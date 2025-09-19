Новини
Земетресение с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано край бреговете на Камчатка

19 Септември, 2025 04:09, обновена 19 Септември, 2025 04:18 390 0

Няма разрушения и жертви сред местното население

Земетресение с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано край бреговете на Камчатка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Камчатка, съобщи регионалният клон на Федералния изследователски център за геофизични проучвания на Руската академия на науките на своя уебсайт.

Земетресението е станало в 6:58 ч. местно време в петък (21:58 ч. българско време в четвъртък) в Тихия океан, на 93 километра от Петропавловск-Камчатски. Трусовете са с магнитуд 7,2, с дълбочина на хипоцентъра 123 километра.

Губернаторът на Камчатка Владимир Солодов обяви заплаха от цунами по източното крайбрежие на полуострова. Всички служби са поставени в повишена готовност, а социалните институции и жилищните сгради се проверяват бързо.

„Планът за реагиране вече е уточнен и всички реагиращи са разположени в рамките на минути. В момента няма съобщения за щети“, добави той.

Министерството на извънредните ситуации предупреди за възможността за вълни с височина от 0,1 до 1,5 метра.

Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) също издаде предупреждение за цунами за бреговите линии в радиус от 1000 километра от епицентъра на земетресението.

Вълна с височина над 60 см е регистрирана близо до вулкана Семячик в Камчатка. Това съобщи Сергей Лебедев, министър на извънредните ситуации на Камчатския край, във ВКонтакте.

„Няма щети в резултат на земетресението от 19 септември“, цитиран е министърът в прессъобщение на министерството.


