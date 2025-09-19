Над 300 задържани на протестите във Франция срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи ВИДЕО

Френската полиция е задържала над 300 души на протестите срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи, заяви министърът на вътрешните работи Бруно Ретаило пред BFMTV.

„309 души са задържани, 134 от които са под стража“, уточни министърът.

Според него 7 300 радикали са участвали в демонстрациите. „Те не успяха да блокират Франция“, подчерта Ретаило.

По-рано Министерството на вътрешните работи съобщи, че над 500 000 души са участвали в демонстрациите. Според оценки на водещия френски синдикат, Генералната конфедерация на труда (CGT), над 1 милион души са излезли на улицата.

В Париж и други градове, включително Нант, Рен, Лион и Марсилия, демонстрациите прераснаха в насилие: радикални демонстранти разбиха магазини и банкови клонове. Полицията задържа протестиращи и използва сълзотворен газ. Министерството на вътрешните работи бе разположило над 80 000 полицаи и жандармеристи, както и бронирани машини и дронове, за да поддържа реда.