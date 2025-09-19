Новини
Над 300 задържани на протестите във Франция срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи ВИДЕО

19 Септември, 2025 05:04, обновена 19 Септември, 2025 05:09 622 4

  • франция-
  • протести-
  • арести

В Париж и други градове, включително Нант, Рен, Лион и Марсилия, демонстрациите прераснаха в насилие

Над 300 задържани на протестите във Франция срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френската полиция е задържала над 300 души на протестите срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи, заяви министърът на вътрешните работи Бруно Ретаило пред BFMTV.

„309 души са задържани, 134 от които са под стража“, уточни министърът.

Според него 7 300 радикали са участвали в демонстрациите. „Те не успяха да блокират Франция“, подчерта Ретаило.

По-рано Министерството на вътрешните работи съобщи, че над 500 000 души са участвали в демонстрациите. Според оценки на водещия френски синдикат, Генералната конфедерация на труда (CGT), над 1 милион души са излезли на улицата.

В Париж и други градове, включително Нант, Рен, Лион и Марсилия, демонстрациите прераснаха в насилие: радикални демонстранти разбиха магазини и банкови клонове. Полицията задържа протестиращи и използва сълзотворен газ. Министерството на вътрешните работи бе разположило над 80 000 полицаи и жандармеристи, както и бронирани машини и дронове, за да поддържа реда.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    8 2 Отговор
    чака Европа с унищожението и от продажните урсули.

    05:24 19.09.2025

  • 2 Макрон си е добре

    5 1 Отговор
    В Версай или е в бункера. То не бяха жълти жилетки , то не бяха животновъдите и още и още но той оцелява и има време до 2027г. Не изпуска кокала.

    05:26 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шарли Ебдо

    3 0 Отговор
    Понеже малцина разбират от Франция,нека поясня с две думи. Франция е ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, това което ние не сме. Там е традиция хората да протестират,эсиреч да демонстрират мнение по всимки въпроси. Това не означава антиевропа, това е демокрация. Тука тиквата 20 години ни гази и търпим, ами щом така ни утърва

    05:34 19.09.2025

Новини по държави:
