"Хамас": Заложници ще изчезнат, ако сухопътната офанзива в град Газа продължи

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на 47 заложници с надпис с името Рон Арад.

Арад е израелски войник, който е бил пленен след като се разби с военен самолет в Ливан през 1986 г. Оттогава съдбата му е предмет на много спекулации и обществено внимание, тъй като останките му така и не са били намерени.

Достойното погребение е от изключително значение за много израелци по религиозни и социални причини, посочва ДПА.

Това важи особено за загиналите войници: израелската армия има кодекс, който постановява, че войниците "няма да бъдат изоставени", нито живи, нито мъртви.

След решението на Израел да превземе град Газа въпреки предупрежденията за хуманитарна катастрофа, "Хамас" обеща, че никой от заложниците няма да се върне жив в Израел.

Около 20 от 47-те заложници се смятаха за живи, преди Израел да започне пълномащабната си операция в град Газа във вторник сутринта, като семействата на заложниците предупредиха за последствията от това решение.

Според някои информации, част от заложниците са били преместени от тунелите и разпределени в различни части на града, за да забавят израелското настъпление.

Във фотомонтажа "Хамас" обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва да се съгласи на прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

В него също така се осъжда израелския началник на генералния щаб Еял Замир за изпълнението на заповедта за превземане на град Газа, въпреки че според някои информации той се е противопоставял на това.

Монтажът е с надпис на арабски и иврит с ясно предупреждение: "Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир, снимка за сбогом за началото на Операция Газа".

Най-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души.

Израелските въоръжени сили все още не са дали коментар. Информацията, предоставяна от двете страни, не може да бъде проверена чрез независим източник, отбелязва ДПА.

Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки в няколко части на град Газа, като се позовава на палестински източници.

Израелските военновъздушни сили удариха около 100 цели в Ивицата Газа през последните 24 часа. Това съобщи днес израелската армия в официално изявление, предава Times of Israe, цитиран от ФОКУСl.



Според съобщенията, целите са били тунели, складове за оръжие, оперативни клетки и друга инфраструктура, използвана от ХАМАС.



Израел започна сухопътна операция в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи ХАМАС и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.



Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива. Те се боят за живота на отвлечените и че групировката може да ги използва като човешки щит.



Израелски медии съобщават, че в последните дни ХАМАС е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.

Според публикувана вчера от израелските военни информация около 480 хил. палестинци са напуснали града, в който преди живееха около 1 милион души. Те се опитват да достигнат до хуманитарната зона в Мауаси, разположена североизточно от град Рафах в ивицата Газа.

Здравните власти в ивицата Газа определиха броя на убитите палестинци от началото на войната преди близо две години на над 65 000. Въпреки че в тези данни не се прави разграничение между мирни граждани и бойци, се смята, че повечето от жертвите са цивилни.

Израел обвинява палестинското движение „Хамас“, че използва гражданското население като жив щит. Ислямистката групировка поведе нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната, след като около 1200 души бяха убити, а над 250 бяха отвлечени.