"Хамас": Заложници ще изчезнат, ако сухопътната офанзива в град Газа продължи

20 Септември, 2025 17:35, обновена 20 Септември, 2025 19:06

Най-малко 31 души загинаха при израелски удари в Газа

"Хамас": Заложници ще изчезнат, ако сухопътната офанзива в град Газа продължи - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на 47 заложници с надпис с името Рон Арад.

Арад е израелски войник, който е бил пленен след като се разби с военен самолет в Ливан през 1986 г. Оттогава съдбата му е предмет на много спекулации и обществено внимание, тъй като останките му така и не са били намерени.

Достойното погребение е от изключително значение за много израелци по религиозни и социални причини, посочва ДПА.

Това важи особено за загиналите войници: израелската армия има кодекс, който постановява, че войниците "няма да бъдат изоставени", нито живи, нито мъртви.

След решението на Израел да превземе град Газа въпреки предупрежденията за хуманитарна катастрофа, "Хамас" обеща, че никой от заложниците няма да се върне жив в Израел.

Около 20 от 47-те заложници се смятаха за живи, преди Израел да започне пълномащабната си операция в град Газа във вторник сутринта, като семействата на заложниците предупредиха за последствията от това решение.

Според някои информации, част от заложниците са били преместени от тунелите и разпределени в различни части на града, за да забавят израелското настъпление.

Във фотомонтажа "Хамас" обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва да се съгласи на прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

В него също така се осъжда израелския началник на генералния щаб Еял Замир за изпълнението на заповедта за превземане на град Газа, въпреки че според някои информации той се е противопоставял на това.

Монтажът е с надпис на арабски и иврит с ясно предупреждение: "Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир, снимка за сбогом за началото на Операция Газа".

Най-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души.

Израелските въоръжени сили все още не са дали коментар. Информацията, предоставяна от двете страни, не може да бъде проверена чрез независим източник, отбелязва ДПА.

Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки в няколко части на град Газа, като се позовава на палестински източници.

Израелските военновъздушни сили удариха около 100 цели в Ивицата Газа през последните 24 часа. Това съобщи днес израелската армия в официално изявление, предава Times of Israe, цитиран от ФОКУСl.

Според съобщенията, целите са били тунели, складове за оръжие, оперативни клетки и друга инфраструктура, използвана от ХАМАС.

Израел започна сухопътна операция в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи ХАМАС и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.

Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива. Те се боят за живота на отвлечените и че групировката може да ги използва като човешки щит.

Израелски медии съобщават, че в последните дни ХАМАС е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.

Според публикувана вчера от израелските военни информация около 480 хил. палестинци са напуснали града, в който преди живееха около 1 милион души. Те се опитват да достигнат до хуманитарната зона в Мауаси, разположена североизточно от град Рафах в ивицата Газа.

Здравните власти в ивицата Газа определиха броя на убитите палестинци от началото на войната преди близо две години на над 65 000. Въпреки че в тези данни не се прави разграничение между мирни граждани и бойци, се смята, че повечето от жертвите са цивилни.

Израел обвинява палестинското движение „Хамас“, че използва гражданското население като жив щит. Ислямистката групировка поведе нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната, след като около 1200 души бяха убити, а над 250 бяха отвлечени.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 3.14К

    14 5 Отговор
    Ало НАТОТО, няма ли да свикате поне консултации?

    Коментиран от #18, #38

    17:39 20.09.2025

  • 2 Левски

    16 5 Отговор
    Евреите ще си получат заслуженото. Господ бави, но не забравя.

    Коментиран от #40

    17:40 20.09.2025

  • 3 Кан Кубрат

    12 5 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #39

    17:41 20.09.2025

  • 4 Българин от Мизия

    12 4 Отговор
    Две години чета Газа? Поне веднъж напишете, че това е територия на непризнатата държава Палестина. Израел прогонва арабите и завзема земите им. Това е била територия на Юдея преди 2000 г. Радвам се, че няма народ обявил се за траки и да прогонва българите от бившите си територии!

    Коментиран от #26, #35

    17:41 20.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тест

    4 3 Отговор
    От тези може да уми....ат. Розово синьо жълтите на звезди те може да уби...ат

    17:51 20.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 питам си

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    После санкции срещу Путлер, а срещу евврейчетата???

    17:55 20.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Израелски нацисти .....

    13 2 Отговор
    През последните две седмици израелските въоръжени сили съобщават, че са разрушили до 20 жилищни блока в Гааза, за които твърдят, че се използват от Хамас. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че са били разрушени 50 „терористични кули“.
    Кампанията е оставила стотици хора без дом. В подобен период от време израелските сили са сринали със земята райони в кварталите Зейтун, Туфа, Шеджая и Шейх ал-Радуан, наред с други. През май министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич заяви, че по-голямата част от Гааза скоро ще бъде „напълно унищожена“, а населението ще бъде ограничено до тясна ивица земя близо до границата с Египет. Както всички виждаме това не притеснява нищожествата в ЕК ..

    17:56 20.09.2025

  • 22 @@@

    10 0 Отговор
    Свобода на Словото според Нефакти:
    От Двадесет коментара, Петнадесет Изтрити!

    Коментиран от #36

    17:57 20.09.2025

  • 23 До там ли я докараха вече?

    3 0 Отговор
    Израелското издание „Йедиот Ахронот“ да се позовава на палестински източници?

    Коментиран от #28

    17:59 20.09.2025

  • 24 Кашпировски:

    11 1 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Гааза и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    18:00 20.09.2025

  • 25 Бацкай, Биби!

    3 2 Отговор
    Изкарай мишките от дупките.

    18:05 20.09.2025

  • 26 Преди доста повече от 2000 години !

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин от Мизия":

    През 589 г. пр.н.е. вавилонците завземат Йерусалим, разрушават Храма на Соломон и изгонват всичките 12 племена на Израел в регион, който днес се намира между Индия и Иран. Седемдесет години след изгнанието на евреите им бива разрешено да се върнат в Израел. От 12-те племена само 2 се връщат - Юда и Вениамин. Останалите десет са решили да останат. Легендата казва, че десетте изгубени племена на Израел са се преместили на място, намиращо се отвъд река Самбастион. Някои са намерили място около реката в Индия.В днешно време в село в Израел близо до Йерусалим - Кохав Яаков, г-н Шмуел Авукя ежегодно събира “Премиер Форум Юдео-Цигане”, като посочва, че ромите са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея....
    "Юдео-Цигане”, евреите в Израел са роми и са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея.... нито са уникални, нито са народ а просто един ромски етнос. И собствена кухня даже нямат ...

    Коментиран от #29, #41

    18:09 20.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    След касапницата, която извършиха Хамас, евреите няма да се спрат пред нищо, за да изчистят Газа. Те вече го казаха в прав текст поне 100 пъти.

    18:09 20.09.2025

  • 28 Не се изненадвай

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "До там ли я докараха вече?":

    Израел е демократична държава и там могат да се позовават на когото поискат.

    18:15 20.09.2025

  • 29 Четеш ли с разбиране?

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Преди доста повече от 2000 години !":

    Засега не доказваш.

    18:17 20.09.2025

  • 30 Гадни племена

    1 2 Отговор
    по-скоро да се избият всички и да приключи вече. Това нещо от много години.

    18:17 20.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЗОРО

    7 4 Отговор
    Израелските и американските фашисти са в паника! Защото попаднах в капана на сътворението от самите тях безумие. Сега нямат правилен ход, защото след две години безогледно опустошение Хамас не са победени, от друга страна искат земята на Г а з а, но въпреки, че избиха хиляди палестинци, все още има твърде много от тях - няма как да ги избият всичките, макар много да искат, защото целият свят е вперил очи в Г а з а. Израелските фашисти измъчват народа на Палестина вече 75г., като умело лъжеха почти целия свят, че палестинците са лоши хора, представяйки съпротивата им като тероризъм, но сега света прогледна и осъзнах, че Израел са крадци на земя и по-зли от фашистите през ВСВ! А това е краят на лъжата и измамата Израел!

    18:37 20.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 665

    2 1 Отговор
    Евреите няма мирнат докато не изгонят всички палестинци при хюмнетата в Мюнхен, Брюксел, Париж...

    18:42 20.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хасмас

    0 0 Отговор
    изчезва

    19:21 20.09.2025

  • 38 консултират

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    групово ма муля ти

    19:22 20.09.2025

  • 39 сиреч

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кан Кубрат":

    рооzназите

    19:22 20.09.2025

  • 40 ке нефски

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    всички русямили ще си го получат!
    аллак окбар

    19:23 20.09.2025

  • 41 Започни от началото

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Преди доста повече от 2000 години !":

    Според изследвания евреите са наследници на африканците фалаши в Етиопия, по-късно се смесили с семитите и тюрките.Юдеите са приложили много усилия, за да „засекретят“, да скрият от странично око историческите документи – Тората, Талмуда, „Протоколите на ционските мъдреци“ и др. , които хвърлят светлина върху идеологическите и моралните аспекти в историята на еврейския народ. Това им позволява да рисуват историята си само от удобна за тях страна, от друга – да обвиняват своите опоненти в невежество и делитанство, антисемитизъм, фашизъм и пр.

    Коментиран от #43

    19:29 20.09.2025

  • 42 Явно няма кой да спре

    3 0 Отговор
    Варварството и геноцида на Израел. С подобни световни пишман "лидери" явно няма за съжаление

    19:34 20.09.2025

  • 43 еврейския народ няма

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Започни от началото":

    И етнос няма. Реално те са някаква секта, но дори вече не са и религиозна. Загадка е въобще какво може да ги обединява освен заблудата им за някаква фантазия за изключителност.

    19:39 20.09.2025

  • 44 пиночет

    0 3 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    19:54 20.09.2025