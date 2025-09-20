"Хамас": Заложници ще изчезнат, ако сухопътната офанзива в град Газа продължи

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на 47 заложници с надпис с името Рон Арад.
Арад е израелски войник, който е бил пленен след като се разби с военен самолет в Ливан през 1986 г. Оттогава съдбата му е предмет на много спекулации и обществено внимание, тъй като останките му така и не са били намерени.
Достойното погребение е от изключително значение за много израелци по религиозни и социални причини, посочва ДПА.
Това важи особено за загиналите войници: израелската армия има кодекс, който постановява, че войниците "няма да бъдат изоставени", нито живи, нито мъртви.
След решението на Израел да превземе град Газа въпреки предупрежденията за хуманитарна катастрофа, "Хамас" обеща, че никой от заложниците няма да се върне жив в Израел.
Около 20 от 47-те заложници се смятаха за живи, преди Израел да започне пълномащабната си операция в град Газа във вторник сутринта, като семействата на заложниците предупредиха за последствията от това решение.
Според някои информации, част от заложниците са били преместени от тунелите и разпределени в различни части на града, за да забавят израелското настъпление.
Във фотомонтажа "Хамас" обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва да се съгласи на прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.
В него също така се осъжда израелския началник на генералния щаб Еял Замир за изпълнението на заповедта за превземане на град Газа, въпреки че според някои информации той се е противопоставял на това.
Монтажът е с надпис на арабски и иврит с ясно предупреждение: "Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир, снимка за сбогом за началото на Операция Газа".
Най-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души.
Израелските въоръжени сили все още не са дали коментар. Информацията, предоставяна от двете страни, не може да бъде проверена чрез независим източник, отбелязва ДПА.
Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки в няколко части на град Газа, като се позовава на палестински източници.
Израелските военновъздушни сили удариха около 100 цели в Ивицата Газа през последните 24 часа. Това съобщи днес израелската армия в официално изявление, предава Times of Israe, цитиран от ФОКУСl.
Според съобщенията, целите са били тунели, складове за оръжие, оперативни клетки и друга инфраструктура, използвана от ХАМАС.
Израел започна сухопътна операция в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи ХАМАС и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.
Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива. Те се боят за живота на отвлечените и че групировката може да ги използва като човешки щит.
Израелски медии съобщават, че в последните дни ХАМАС е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.
Според публикувана вчера от израелските военни информация около 480 хил. палестинци са напуснали града, в който преди живееха около 1 милион души. Те се опитват да достигнат до хуманитарната зона в Мауаси, разположена североизточно от град Рафах в ивицата Газа.
Здравните власти в ивицата Газа определиха броя на убитите палестинци от началото на войната преди близо две години на над 65 000. Въпреки че в тези данни не се прави разграничение между мирни граждани и бойци, се смята, че повечето от жертвите са цивилни.
Израел обвинява палестинското движение „Хамас“, че използва гражданското население като жив щит. Ислямистката групировка поведе нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната, след като около 1200 души бяха убити, а над 250 бяха отвлечени.
До коментар #1 от "3.14К":После санкции срещу Путлер, а срещу евврейчетата???
21 Израелски нацисти .....
Кампанията е оставила стотици хора без дом. В подобен период от време израелските сили са сринали със земята райони в кварталите Зейтун, Туфа, Шеджая и Шейх ал-Радуан, наред с други. През май министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич заяви, че по-голямата част от Гааза скоро ще бъде „напълно унищожена“, а населението ще бъде ограничено до тясна ивица земя близо до границата с Египет. Както всички виждаме това не притеснява нищожествата в ЕК ..
22 @@@
От Двадесет коментара, Петнадесет Изтрити!
23 До там ли я докараха вече?
24 Кашпировски:
25 Бацкай, Биби!
26 Преди доста повече от 2000 години !
До коментар #4 от "Българин от Мизия":През 589 г. пр.н.е. вавилонците завземат Йерусалим, разрушават Храма на Соломон и изгонват всичките 12 племена на Израел в регион, който днес се намира между Индия и Иран. Седемдесет години след изгнанието на евреите им бива разрешено да се върнат в Израел. От 12-те племена само 2 се връщат - Юда и Вениамин. Останалите десет са решили да останат. Легендата казва, че десетте изгубени племена на Израел са се преместили на място, намиращо се отвъд река Самбастион. Някои са намерили място около реката в Индия.В днешно време в село в Израел близо до Йерусалим - Кохав Яаков, г-н Шмуел Авукя ежегодно събира “Премиер Форум Юдео-Цигане”, като посочва, че ромите са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея....
"Юдео-Цигане”, евреите в Израел са роми и са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея.... нито са уникални, нито са народ а просто един ромски етнос. И собствена кухня даже нямат ...
Коментиран от #29, #41
27 Данко Харсъзина
28 Не се изненадвай
До коментар #23 от "До там ли я докараха вече?":Израел е демократична държава и там могат да се позовават на когото поискат.
29 Четеш ли с разбиране?
До коментар #26 от "Преди доста повече от 2000 години !":Засега не доказваш.
30 Гадни племена
32 ЗОРО
34 665
37 хасмас
38 консултират
До коментар #1 от "3.14К":групово ма муля ти
39 сиреч
До коментар #3 от "Кан Кубрат":рооzназите
40 ке нефски
До коментар #2 от "Левски":всички русямили ще си го получат!
аллак окбар
41 Започни от началото
До коментар #26 от "Преди доста повече от 2000 години !":Според изследвания евреите са наследници на африканците фалаши в Етиопия, по-късно се смесили с семитите и тюрките.Юдеите са приложили много усилия, за да „засекретят“, да скрият от странично око историческите документи – Тората, Талмуда, „Протоколите на ционските мъдреци“ и др. , които хвърлят светлина върху идеологическите и моралните аспекти в историята на еврейския народ. Това им позволява да рисуват историята си само от удобна за тях страна, от друга – да обвиняват своите опоненти в невежество и делитанство, антисемитизъм, фашизъм и пр.
42 Явно няма кой да спре
43 еврейския народ няма
До коментар #41 от "Започни от началото":И етнос няма. Реално те са някаква секта, но дори вече не са и религиозна. Загадка е въобще какво може да ги обединява освен заблудата им за някаква фантазия за изключителност.
44 пиночет
