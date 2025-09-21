Кибератака в Брюксел: Международното летище отмени или пренасочи 44 полета

Международното летище Брюксел е отменило или пренасочило 44 от своите 257 планирани полета поради кибератака, съобщи администрацията на летището.
Според управата, кибератаката, която е засегнала външен доставчик на услуги, е довела до отмяната на 38 полета и пренасочването на още шест.
Летището обяви решението си да отмени половината от заминаващите полети в неделя поради кибератаката, чиито последици все още не са отстранени. Очаква се проблемите с регистрацията на пътниците да продължат и в понеделник. Поради ситуацията целият персонал на летището е преназначен за ръчни процедури за регистрация и качване.
Кибератаката срещу системите за регистрация и качване на пътници е станала през нощта между петък и събота. Тя е засегнала външен доставчик на услуги, но собствените системи на летището са останали незасегнати.
Хакерите са атакували и две други европейски летища – Лондон Хийтроу и Берлин. Това също е довело до закъснения и отмяна на полети. Атаката е била насочена към Collins Aerospace, която доставя системи за регистрация и качване на няколко авиокомпании. Действията на хакерите са нарушили работата на автоматизираните системи.
По-рано терминал на летище в Дъблин беше евакуиран, след като багаж беше проверен чрез скенер за сигурност.
1 Последния Софиянец
10:51 21.09.2025
2 Джон Конър
Коментиран от #5
10:53 21.09.2025
3 Ривалдо
10:56 21.09.2025
4 Дориана
11:00 21.09.2025
5 Дориана
До коментар #2 от "Джон Конър":Страшен съд няма, той е само метафора. Но, има възмездие от Вселената, която ще остави хората да се избият заради грешните решения каквито взимат Европейските политици. Точно те с действията си приближават Новата Световна война, която ще бъде жестока и се превръща в етническа, която ще унищожи Европа. Това е предупреждение !
11:05 21.09.2025
6 УдоМача
11:06 21.09.2025
7 Ний ша Ва упрайм
11:08 21.09.2025
8 минувач
11:15 21.09.2025
9 Историк
Коментиран от #10
11:16 21.09.2025
10 онзи
До коментар #9 от "Историк":Ти си за кашмер , бе , мой , какви щуротии ти се въртят из кратуната по никое време .
11:17 21.09.2025