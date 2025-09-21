Новини
Свят »
Белгия »
Кибератака в Брюксел: Международното летище отмени или пренасочи 44 полета

Кибератака в Брюксел: Международното летище отмени или пренасочи 44 полета

21 Септември, 2025 10:46, обновена 21 Септември, 2025 10:51 493 10

  • белгия-
  • летище-
  • хакери-
  • атака-
  • брюксел

Засегнала е външен доставчик на услуги, заявиха от управата

Кибератака в Брюксел: Международното летище отмени или пренасочи 44 полета - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международното летище Брюксел е отменило или пренасочило 44 от своите 257 планирани полета поради кибератака, съобщи администрацията на летището.

Според управата, кибератаката, която е засегнала външен доставчик на услуги, е довела до отмяната на 38 полета и пренасочването на още шест.

Летището обяви решението си да отмени половината от заминаващите полети в неделя поради кибератаката, чиито последици все още не са отстранени. Очаква се проблемите с регистрацията на пътниците да продължат и в понеделник. Поради ситуацията целият персонал на летището е преназначен за ръчни процедури за регистрация и качване.

Кибератаката срещу системите за регистрация и качване на пътници е станала през нощта между петък и събота. Тя е засегнала външен доставчик на услуги, но собствените системи на летището са останали незасегнати.

Хакерите са атакували и две други европейски летища – Лондон Хийтроу и Берлин. Това също е довело до закъснения и отмяна на полети. Атаката е била насочена към Collins Aerospace, която доставя системи за регистрация и качване на няколко авиокомпании. Действията на хакерите са нарушили работата на автоматизираните системи.

По-рано терминал на летище в Дъблин беше евакуиран, след като багаж беше проверен чрез скенер за сигурност.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Вчера и в София нямаше интернет.

    10:51 21.09.2025

  • 2 Джон Конър

    6 1 Отговор
    Изкуственият Интелект си прави опити.Идва Денят на Страшният съд.

    Коментиран от #5

    10:53 21.09.2025

  • 3 Ривалдо

    5 0 Отговор
    Стига Ривахте бе има летище в Шарлероа ходете там.

    10:56 21.09.2025

  • 4 Дориана

    3 0 Отговор
    С напредването на технологиите и изкуствения интелект - това ги чака. Да си обновят и подобрят защитата.

    11:00 21.09.2025

  • 5 Дориана

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Джон Конър":

    Страшен съд няма, той е само метафора. Но, има възмездие от Вселената, която ще остави хората да се избият заради грешните решения каквито взимат Европейските политици. Точно те с действията си приближават Новата Световна война, която ще бъде жестока и се превръща в етническа, която ще унищожи Европа. Това е предупреждение !

    11:05 21.09.2025

  • 6 УдоМача

    3 0 Отговор
    Пак или отново? ;)

    11:06 21.09.2025

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    юдейска фирма

    11:08 21.09.2025

  • 8 минувач

    1 0 Отговор
    Колкото повече санкции , толкова повече кибер атаки ...

    11:15 21.09.2025

  • 9 Историк

    1 1 Отговор
    На всеки мислещ човек е ясно, кой стои зад атаката- империята на злото, с император злодея на века путлер. Единствената мисъл в неговата отровна глава е да причинява злини,да тормози, да създава хаос,да сее смърт и ужас. Главният му враг е Брюксел, център на западната цивилизация, мрази англо-саксонците,с център Лондон, мрази германците, които помагат най-много на украинците,с център Берлин. Така че линията на злото е ясна- Брюксел,Лондон, Берлин. Агент Краснов във Вашингтон, който му е съратник,превърна САЩ в Тръмпландия и вече не му е враг. Изводът е следния- целият цивилизован свят трябва да смачка главата на злото, за да спаси света .

    Коментиран от #10

    11:16 21.09.2025

  • 10 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    Ти си за кашмер , бе , мой , какви щуротии ти се въртят из кратуната по никое време .

    11:17 21.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания