Кибератака в Брюксел: Международното летище отмени или пренасочи 44 полета

Международното летище Брюксел е отменило или пренасочило 44 от своите 257 планирани полета поради кибератака, съобщи администрацията на летището.

Според управата, кибератаката, която е засегнала външен доставчик на услуги, е довела до отмяната на 38 полета и пренасочването на още шест.

Летището обяви решението си да отмени половината от заминаващите полети в неделя поради кибератаката, чиито последици все още не са отстранени. Очаква се проблемите с регистрацията на пътниците да продължат и в понеделник. Поради ситуацията целият персонал на летището е преназначен за ръчни процедури за регистрация и качване.

Кибератаката срещу системите за регистрация и качване на пътници е станала през нощта между петък и събота. Тя е засегнала външен доставчик на услуги, но собствените системи на летището са останали незасегнати.

Хакерите са атакували и две други европейски летища – Лондон Хийтроу и Берлин. Това също е довело до закъснения и отмяна на полети. Атаката е била насочена към Collins Aerospace, която доставя системи за регистрация и качване на няколко авиокомпании. Действията на хакерите са нарушили работата на автоматизираните системи.

По-рано терминал на летище в Дъблин беше евакуиран, след като багаж беше проверен чрез скенер за сигурност.