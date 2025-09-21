Новини
Хамас: Признаването на палестинската държава е победа за правата на народа ни

21 Септември, 2025 19:45 728 29

  • хамас-
  • палестинска държава-
  • победа

Махмуд Мардауи: Израел не може да заличи националните ни права, независимо от престъпленията му

Хамас: Признаването на палестинската държава е победа за правата на народа ни - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Признаването на палестинската държава от западни страни е „победа“ за правата на палестинците и тяхната кауза. Това заяви високопоставеният функционер на движението „Хамас“ Махмуд Мардауи, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права“, каза Мардауи пред АФП.

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина. По-късно през деня се очаква и Португалия да направи същата стъпка.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 горски

    6 2 Отговор
    На 29 ноември 1988 г., само дни след като Ясер Арафат и ООП обявяват създаването на Държавата Палестина, България – заедно с повечето социалистически страни – официално признава новата държава. Тогава София застава твърдо на страната на палестинската кауза, виждайки в нея борба за национално самоопределение. След 2007 г., като член на ЕС, България се придържа към „общата европейска позиция“ – подкрепа за решението „две държави“, но без да прави нови самостоятелни дипломатически актове. Историята показва: докато днес Канада, Великобритания и Австралия едва сега стигат до признаването на Палестина, България е била една от първите държави в света, които направиха тази стъпка преди повече от 35 години.

    Коментиран от #8

    19:48 21.09.2025

  • 2 Яшар

    3 2 Отговор
    ...ние знаем каманците и пустините какви държави създават ..терористични и тълпи от мигранти към Западна(Л)а европа

    19:49 21.09.2025

  • 3 ИЕВРЕИТЕ И БРИТИТЕ СА ПОДЛИ

    6 0 Отговор
    ДА ИМ НЯМАШ ВЯРА НИКОГА.

    19:50 21.09.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    САМО САЩ НЕ ПРИЗНАВАТ ПАЛЕСТИНА ПОНЕЖЕ
    МОСАД ДЪРЖАТ ТРЪМПЩЕЙН
    С ЯКИ КОМПРОМАТИ СЪБРАНИ
    ОТ ЕПСТЕЙН :)

    Коментиран от #7

    19:55 21.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    2 2 Отговор
    На тия пет пъти им предложиха да си имат своя държава и те пет пъти отказаха. Вече могат да забравят. Пък кой ги е признал все тая.

    19:59 21.09.2025

  • 7 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не мисля,че става въпрос за компромати на Тръмп.По скоро за волята на лобито ,което стои зад Тръмп .

    20:05 21.09.2025

  • 8 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "горски":

    България никакви стъпки не е правила. Каквото ни нареждаха от Кремъл това правихме. През оная ни беше за "палестинската кауза". Ясер Арафат пък умря със стотици милиони по личните сметки, които ги прибра вдовицата му. Това бяха само известните пари. Оценките бяха, че е завлякъл милиарди. Жена му днес си живее като царица в Европа, а балъците продължават да пращат помощи на "Палестина".

    Коментиран от #22

    20:06 21.09.2025

  • 9 Истината е че

    3 1 Отговор
    Признаването на палестинската държава от западни страни е „победа“ и за народите на тези западни страни над корумпираните им управници! Победа над подлостта и двойните стандарти

    20:08 21.09.2025

  • 10 Факт

    3 9 Отговор
    Години наред мирните хора от Газа:
    - намират работа в Израел;
    - лекуват се в болници в Израел;
    - получават електричество и храни от Израел;
    - раждат в болници в Израел;
    - почиват в курорти в Израел.


    В същото време терористите от Хамас:
    - не признават държавата Израел;
    - въоръжават се, за да унищожат Израел;
    - убиват и отвличат хора от Израел;
    - възпитават децата си в омраза срещу Израел;
    - използват мирни хора като жив щит;
    - копаят тунели под училища, болници и жилищни сгради и от тях ръководят гнусните си акции.
    Задавам простичък въпрос на всички, които обвиняват Израел за непоколебомостта, с която защитава държавата си, децата си и честта си: Как бихте постъпили в такава ситуация?

    Коментиран от #12, #21

    20:12 21.09.2025

  • 11 Вече дори във Великобритания

    4 1 Отговор
    Всеки може спокойно да развява палестинското знаме. Ционизма беше победен. Мемориали трябва също
    във всяка една европейска столица да се изградят на загиналите от израелският геноцид . Пред всяко едно израелско посолство и то със конфискувани активи на нацистки Израел...

    20:13 21.09.2025

  • 12 Невероятни глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Си написал! Виж колега вземи вместо подобни дивотии да пишеш напиши в гуглето Adalah (Justice in Arabic) влезте в сайта на организацията която впрочем е регистрирана и представителство има в Израел, чукни долу в дясно на линка където пише Дискриминационни закони и отдели един час да се информираш що за нацистка и расистка държава е Израел. После може пък да решиш и докторат да напишеш на тема Ционизма еманация на Нацизма и да ме помолиш консултант или рецензент да ти стана ако още нещо не ти е ясно

    Коментиран от #15, #16, #17, #19

    20:15 21.09.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    За всеки има място под Слънцето, някои се държат сякаш целият свят им принадлежи.

    20:16 21.09.2025

  • 14 Вчера четох една статия

    2 0 Отговор
    Еврейски рев от Израел колко хубавичко им било на времето с традиционните медии от които 92% по света били контролирали. А сега били видиш ли изгубили контрола със появата на обществените мрежи .... хммм...мръсни хора нагли ей

    20:19 21.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Невероятни глупости":

    Трябва да е ясно, че битката на Хамас не е за независима Палестинска държава, а за международно признаване на една управлявана от ислямисткия му терористичен режим Палестина, чието население няма да получи независимост, а ще продължи да бъде подтискано чрез страх и терор. Докато има Хамас не може да има независима Палестина, а ревящите за палестинска независимост днес са или полезни идиоти, или симпатизанти на ислямския тероризъм.

    Коментиран от #18, #20

    20:23 21.09.2025

  • 18 Внимавай сега колега !!! Важно е!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Врага на циониста е самият ционист !
    е заявил Папа Лъв XIV във връзка 60-годишнината на Nostra Aetate – знакова декларация, отхвърляща идеята за колективна еврейска вина за смъртта на Исус и призоваваща за диалог с нехристиянските вероизповедания – трудно извоюваното помирение което сега действително е изправено пред риск от ерозия и Израел ще го разбере по трудният начин. ... килимарските бомбардировки, масовите убийства и гладната блокада на ивицата Гааааза превърнаха Израел в държава-парий, презирана и мразена по целия свят... ....Това е в отговор на едно писмо написано от Равин Елиезер Симха Вайс, член на Междурелигиозния съвет на Главния равинат на Израел който пък бил изпратил писмо до папа Лъв XIV, споделяйки загрижеността си от неотдавнашните забележки на папата, сравняващи ситуацията в Гааза и в Украйна..... Че жална им майка на евреите ако и бъдат атемосани в католическият свят !

    20:28 21.09.2025

  • 19 Милчо Лаков

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Невероятни глупости":

    Какъв консултант може да си,младеж?Къде го буташ фашизма при ционизма?Ционизмът е учение от края на XIXвек за завръщане на еврейте в библейските земи(тяхната родина)...По това време на Бенито Мусолини е главен редактор на социалистическия вестник.

    Коментиран от #23

    20:29 21.09.2025

  • 20 Аз помня обаче и друго

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Помня как и по какъв начин на времето политическите крила на Хамас и Хизбула бяха дефинирани като терористични. Ъхъъъ.... Що за корупция и ционистки лобизъм ставаше дума. Има я тази информация впрочем в архивите на сайтовете на ЕС и ЕК ! На кой колко пари, по каква форма и за какво. ....И българи помогнаха впрочем! За не малко пари ....

    20:35 21.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Даже не беше палестинец,а египтянин...

    20:37 21.09.2025

  • 23 Аз съм го написал колега

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Милчо Лаков":

    напиши в гуглето Adalah (Justice in Arabic) влез в сайта чукни долу в дясно на линка където пише Дискриминационни закони и чети. Почити всички са преписани от нацистките закони ! А за "младеж" благодаря. Бил съм и такъв, но преди повече от половин век

    Коментиран от #26

    20:39 21.09.2025

  • 24 Факт

    1 1 Отговор
    Какво представлява "Хамас" и защо сега атакува Израел?

    "Хамас", или Ислямско движение за съпротива, е политическа и военна групировка, която управлява Ивицата Газа, в която живеят над 2 милиона души. "Хамас" възниква през 1987 г. като разклонение на голямата ислямска политическа организация в света "Мюсюлманско братство". Основната ѝ цел е унищожаването на Израел и създаването на държава Палестина - без значение от жертвите и последствията.

    Групата е подкрепяна от Иран и използва експлозиви и ракети, както и самоубийствени атентати и отвличания, за да атакува Израел в продължение на години.

    20:39 21.09.2025

  • 25 Факт

    1 1 Отговор
    През 1947 година ООН предлага план за региона Палестина - земите да бъдат разделени на две отделни държави - една за арабите (Палестина) и една за евреите (Израел), а град Йерусалим да остане под контрола на международната общност. Евреите приемат предложението и създават държавата Израел, а палестинците и всички арабски държави отказват да създадат палестинска държава!!!!!
    1948 г. Арабско-израелска война
    Войната избухва точно ден, след като Израел обявява своята независимост като самостоятелна държава. Арабските държави, включително Египет, Трансйордания (позната сега като Йордания), Сирия, Ирак и Ливан нахлуват в Израел в знак на протест срещу създаването ѝ.
    Войната приключва почти година по-късно с победа за новата държава, която разширява териториите си отвъд границите, предложени в плана на ООН. Тя контролира голяма част от бившия британски мандат, Египет получава Газа, а Йордания контролира Западния бряг на река Йордан. Няколкостотин хиляди палестинци са разселени в резултат на военните действия.

    Коментиран от #27

    20:45 21.09.2025

  • 26 Милчо Лаков

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм го написал колега":

    Не знам къде чукаш и какво четеш,щом не правиш разлика между ционизъм и фашизъм,а сега буташ вътре и национал-социализма,просто нищо не знаеш...нагоре.

    20:48 21.09.2025

  • 27 Нито е безпрецедентна, нито пък

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    е била неочаквана, и всичко се повтаря младеж.
    Подготвена и планирана провокация-справедлива палестинска реакция-война и окупация ..... Десетки пъти се е повтаряло от 1948 до днес. Давам ти пример: Много отдавна Израел искаше и търсеше повод да окупира всичко чак до река Литани. На 11 март 1978 г. отряд палестинци след редица гнусни провокации от страна на Израел и серия убийства взели живота на хиляди палестинци, група ливанци десантират в израелския град Хайфа и убиват 37 цивилни. На 14 март е дадена зелена светлина за операция "Литани" - 25 000 войници в бойна готовност от месеци нахлуват в южен Ливан и бързо достигат едноименната река. Започва систематично прочистване на Фатахленд, при което загиват стотици и хиляди цивилни. ООН спешно се намесва, обявявайки създаването на UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) с резолюции 425 и 426. Сините каски наброяват 7000 души. До края на март израелските войски под международен натиск започват да се изтеглят, предавайки контрола на ООН. Само че тогава имаше истински лидери а не като сега плаазмодии..

    20:50 21.09.2025

  • 28 Шалом България

    2 0 Отговор
    Е ционистка терористична клетка и спешно трябва да бъде закрита. Няма нищо общо с евреите в България които до един са антиционисти.
    Естествено, че евреите в България са Антиционисти. Иначе нямаше да са в България а в нацистки ционистки Израел. Престъпният ционизъм се свежда до едно изключително малоумно съждение и то е: всички евреи в Израел, всички мюсулмани в Мека, всички католици във Ватикана. Изключително малоумна кретения отречена от почити всички евреи по света ..

    20:54 21.09.2025

  • 29 Поздравления за

    2 0 Отговор
    безпорната победа в борбата за правата на палестинците и тяхната кауза, но това не е достатъчно. Света трябва да извърви пътят до край и да обяви ционизма за престъпна идеология, а Израел за терористична държава и да бъде осъдено цялото и политическо и военно ръководство. Границите на Палестина трябва да бъдат дефинирани към тези от 1967 година и морските им териториални води обявени за суверенни. Израел няма право да ограбва газовите находища там...

    21:05 21.09.2025