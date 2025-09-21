Хамас: Признаването на палестинската държава е победа за правата на народа ни

Признаването на палестинската държава от западни страни е „победа“ за правата на палестинците и тяхната кауза. Това заяви високопоставеният функционер на движението „Хамас“ Махмуд Мардауи, цитиран от Франс прес, предава БТА.
„Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права“, каза Мардауи пред АФП.
Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина. По-късно през деня се очаква и Португалия да направи същата стъпка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 горски
Коментиран от #8
19:48 21.09.2025
2 Яшар
19:49 21.09.2025
3 ИЕВРЕИТЕ И БРИТИТЕ СА ПОДЛИ
19:50 21.09.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОСАД ДЪРЖАТ ТРЪМПЩЕЙН
С ЯКИ КОМПРОМАТИ СЪБРАНИ
ОТ ЕПСТЕЙН :)
Коментиран от #7
19:55 21.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
19:59 21.09.2025
7 Атина Палада
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не мисля,че става въпрос за компромати на Тръмп.По скоро за волята на лобито ,което стои зад Тръмп .
20:05 21.09.2025
8 Факти
До коментар #1 от "горски":България никакви стъпки не е правила. Каквото ни нареждаха от Кремъл това правихме. През оная ни беше за "палестинската кауза". Ясер Арафат пък умря със стотици милиони по личните сметки, които ги прибра вдовицата му. Това бяха само известните пари. Оценките бяха, че е завлякъл милиарди. Жена му днес си живее като царица в Европа, а балъците продължават да пращат помощи на "Палестина".
Коментиран от #22
20:06 21.09.2025
9 Истината е че
20:08 21.09.2025
10 Факт
- намират работа в Израел;
- лекуват се в болници в Израел;
- получават електричество и храни от Израел;
- раждат в болници в Израел;
- почиват в курорти в Израел.
В същото време терористите от Хамас:
- не признават държавата Израел;
- въоръжават се, за да унищожат Израел;
- убиват и отвличат хора от Израел;
- възпитават децата си в омраза срещу Израел;
- използват мирни хора като жив щит;
- копаят тунели под училища, болници и жилищни сгради и от тях ръководят гнусните си акции.
Задавам простичък въпрос на всички, които обвиняват Израел за непоколебомостта, с която защитава държавата си, децата си и честта си: Как бихте постъпили в такава ситуация?
Коментиран от #12, #21
20:12 21.09.2025
11 Вече дори във Великобритания
във всяка една европейска столица да се изградят на загиналите от израелският геноцид . Пред всяко едно израелско посолство и то със конфискувани активи на нацистки Израел...
20:13 21.09.2025
12 Невероятни глупости
До коментар #10 от "Факт":Си написал! Виж колега вземи вместо подобни дивотии да пишеш напиши в гуглето Adalah (Justice in Arabic) влезте в сайта на организацията която впрочем е регистрирана и представителство има в Израел, чукни долу в дясно на линка където пише Дискриминационни закони и отдели един час да се информираш що за нацистка и расистка държава е Израел. После може пък да решиш и докторат да напишеш на тема Ционизма еманация на Нацизма и да ме помолиш консултант или рецензент да ти стана ако още нещо не ти е ясно
Коментиран от #15, #16, #17, #19
20:15 21.09.2025
13 Гост
20:16 21.09.2025
14 Вчера четох една статия
20:19 21.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факт
До коментар #12 от "Невероятни глупости":Трябва да е ясно, че битката на Хамас не е за независима Палестинска държава, а за международно признаване на една управлявана от ислямисткия му терористичен режим Палестина, чието население няма да получи независимост, а ще продължи да бъде подтискано чрез страх и терор. Докато има Хамас не може да има независима Палестина, а ревящите за палестинска независимост днес са или полезни идиоти, или симпатизанти на ислямския тероризъм.
Коментиран от #18, #20
20:23 21.09.2025
18 Внимавай сега колега !!! Важно е!
До коментар #17 от "Факт":Врага на циониста е самият ционист !
е заявил Папа Лъв XIV във връзка 60-годишнината на Nostra Aetate – знакова декларация, отхвърляща идеята за колективна еврейска вина за смъртта на Исус и призоваваща за диалог с нехристиянските вероизповедания – трудно извоюваното помирение което сега действително е изправено пред риск от ерозия и Израел ще го разбере по трудният начин. ... килимарските бомбардировки, масовите убийства и гладната блокада на ивицата Гааааза превърнаха Израел в държава-парий, презирана и мразена по целия свят... ....Това е в отговор на едно писмо написано от Равин Елиезер Симха Вайс, член на Междурелигиозния съвет на Главния равинат на Израел който пък бил изпратил писмо до папа Лъв XIV, споделяйки загрижеността си от неотдавнашните забележки на папата, сравняващи ситуацията в Гааза и в Украйна..... Че жална им майка на евреите ако и бъдат атемосани в католическият свят !
20:28 21.09.2025
19 Милчо Лаков
До коментар #12 от "Невероятни глупости":Какъв консултант може да си,младеж?Къде го буташ фашизма при ционизма?Ционизмът е учение от края на XIXвек за завръщане на еврейте в библейските земи(тяхната родина)...По това време на Бенито Мусолини е главен редактор на социалистическия вестник.
Коментиран от #23
20:29 21.09.2025
20 Аз помня обаче и друго
До коментар #17 от "Факт":Помня как и по какъв начин на времето политическите крила на Хамас и Хизбула бяха дефинирани като терористични. Ъхъъъ.... Що за корупция и ционистки лобизъм ставаше дума. Има я тази информация впрочем в архивите на сайтовете на ЕС и ЕК ! На кой колко пари, по каква форма и за какво. ....И българи помогнаха впрочем! За не малко пари ....
20:35 21.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Милчо Лаков
До коментар #8 от "Факти":Даже не беше палестинец,а египтянин...
20:37 21.09.2025
23 Аз съм го написал колега
До коментар #19 от "Милчо Лаков":напиши в гуглето Adalah (Justice in Arabic) влез в сайта чукни долу в дясно на линка където пише Дискриминационни закони и чети. Почити всички са преписани от нацистките закони ! А за "младеж" благодаря. Бил съм и такъв, но преди повече от половин век
Коментиран от #26
20:39 21.09.2025
24 Факт
"Хамас", или Ислямско движение за съпротива, е политическа и военна групировка, която управлява Ивицата Газа, в която живеят над 2 милиона души. "Хамас" възниква през 1987 г. като разклонение на голямата ислямска политическа организация в света "Мюсюлманско братство". Основната ѝ цел е унищожаването на Израел и създаването на държава Палестина - без значение от жертвите и последствията.
Групата е подкрепяна от Иран и използва експлозиви и ракети, както и самоубийствени атентати и отвличания, за да атакува Израел в продължение на години.
20:39 21.09.2025
25 Факт
1948 г. Арабско-израелска война
Войната избухва точно ден, след като Израел обявява своята независимост като самостоятелна държава. Арабските държави, включително Египет, Трансйордания (позната сега като Йордания), Сирия, Ирак и Ливан нахлуват в Израел в знак на протест срещу създаването ѝ.
Войната приключва почти година по-късно с победа за новата държава, която разширява териториите си отвъд границите, предложени в плана на ООН. Тя контролира голяма част от бившия британски мандат, Египет получава Газа, а Йордания контролира Западния бряг на река Йордан. Няколкостотин хиляди палестинци са разселени в резултат на военните действия.
Коментиран от #27
20:45 21.09.2025
26 Милчо Лаков
До коментар #23 от "Аз съм го написал колега":Не знам къде чукаш и какво четеш,щом не правиш разлика между ционизъм и фашизъм,а сега буташ вътре и национал-социализма,просто нищо не знаеш...нагоре.
20:48 21.09.2025
27 Нито е безпрецедентна, нито пък
До коментар #25 от "Факт":е била неочаквана, и всичко се повтаря младеж.
Подготвена и планирана провокация-справедлива палестинска реакция-война и окупация ..... Десетки пъти се е повтаряло от 1948 до днес. Давам ти пример: Много отдавна Израел искаше и търсеше повод да окупира всичко чак до река Литани. На 11 март 1978 г. отряд палестинци след редица гнусни провокации от страна на Израел и серия убийства взели живота на хиляди палестинци, група ливанци десантират в израелския град Хайфа и убиват 37 цивилни. На 14 март е дадена зелена светлина за операция "Литани" - 25 000 войници в бойна готовност от месеци нахлуват в южен Ливан и бързо достигат едноименната река. Започва систематично прочистване на Фатахленд, при което загиват стотици и хиляди цивилни. ООН спешно се намесва, обявявайки създаването на UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) с резолюции 425 и 426. Сините каски наброяват 7000 души. До края на март израелските войски под международен натиск започват да се изтеглят, предавайки контрола на ООН. Само че тогава имаше истински лидери а не като сега плаазмодии..
20:50 21.09.2025
28 Шалом България
Естествено, че евреите в България са Антиционисти. Иначе нямаше да са в България а в нацистки ционистки Израел. Престъпният ционизъм се свежда до едно изключително малоумно съждение и то е: всички евреи в Израел, всички мюсулмани в Мека, всички католици във Ватикана. Изключително малоумна кретения отречена от почити всички евреи по света ..
20:54 21.09.2025
29 Поздравления за
21:05 21.09.2025