Хамас: Признаването на палестинската държава е победа за правата на народа ни

Признаването на палестинската държава от западни страни е „победа“ за правата на палестинците и тяхната кауза. Това заяви високопоставеният функционер на движението „Хамас“ Махмуд Мардауи, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права“, каза Мардауи пред АФП.

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина. По-късно през деня се очаква и Португалия да направи същата стъпка.