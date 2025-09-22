Новини
Свят »
Испания »
Най-малко трима загинаха в проливни дъждове в Испания, Франция и Италия

Най-малко трима загинаха в проливни дъждове в Испания, Франция и Италия

22 Септември, 2025 04:13, обновена 23 Септември, 2025 06:01 2 177 6

  • наводнение-
  • испания-
  • загинал-
  • каталуня

В Каталуния две тела бяха открити в придошлите води на река в Сант Куинто де Медиона близо до Барселона

Най-малко трима загинаха в проливни дъждове в Испания, Франция и Италия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проливните дъждове, засегнали Каталуния в Испания, някои райони на Франция и части на Италия, отнеха живота на най-малко трима души досега, обобщават Франс прес, АНСА и Бе Еф Ем Те Ве, цитирани от БТА.

В Каталуния две тела бяха открити в придошлите води на река в Сант Куинто де Медиона близо до Барселона. Проливните дъждове там нарушиха сухопътния и въздушния трафик, десетки полети от и за летището в Барселона бяха анулирани или закъсняха заради силните дъждове. Временно беше преустановен и железопътният трафик по някои линии заради свлачища и повалени дървета.

В Италия властите издирват една жена, изчезнала в бурите близо до Алесандрия в областта Пиемонте. Пак там група от 15 къмпингуващи беше откъсната от света заради свлачище.

Проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища и в съседната област Ломбардия. В района Нигуарда на Милано река Севезо излезе от коритото си. Свлачища имаше и в провинция Комо. Засегнати бяха и провинциите Монца, Варезе и Брианца.

В съседна Франция проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в департаментите Вар, Буш дю Рон и Воклюз. В департамента Кот Д’Армор в Бретан една жена загина на път за работа, когато придошлите води на река, я заклещиха във воден капан в района на град Гингам. Медиите показаха кадри от наводнени райони в Марсилия, Касис и Тулон.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко

    4 0 Отговор
    Дано се възстановят. Много красив район. Барселона е най красивия град.

    06:34 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Грета Тулупберг

    0 0 Отговор
    Според министъра на сухите чешми в бг, вследствие на глобалното затопляне в Европа има страшна суша, от няколко години вече.

    06:15 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Банани

    0 0 Отговор
    Наводнения в Милано и безводие и суша у нас! Чудесата на демокрацията нямат край!

    06:18 23.09.2025

  • 6 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Ми да си направят повече язовири бе то е ясно че това са райони с деневилация и водата се стича и събира у градовете.
    Уж стара европа а амлоу мниците си направили градовете у подножието на планини

    07:19 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания