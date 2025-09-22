Новини
Свят »
Бангладеш »
12 души починаха от денга в Бангладеш за един ден

22 Септември, 2025 08:37 1 309 8

  • бангладеш-
  • денга-
  • починали

Над 2000 души се лекуват в медицински заведения в цялата страна

12 души починаха от денга в Бангладеш за един ден - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бангладеш регистрира рекорден брой смъртни случаи от денга за един ден - 12 души починаха от нея в рамките на 24 часа, съобщи Dhaka Tribune.

От началото на годината общият брой на смъртните случаи от денга достигна 179. Над 2000 души се лекуват в медицински заведения в цялата страна. Смъртните случаи са разпределени в различни региони. Броят на инфекциите от началото на годината надхвърли 48 000.

Лекарите предупреждават, че ситуацията се влошава по-бързо, отколкото през 2024 г., когато 575 души починаха от денга в Бангладеш. Експертите призовават за активни мерки за контрол на популацията на комарите, които предават болестта. Те също така подчертават необходимостта от засилване на готовността на здравните заведения за работа с голям брой пациенти.

Денга е разпространена в страни с тропически и субтропичен климат. Вирусът се предава от женски комари. Световната здравна организация (СЗО) отбелязва, че през последните години денга се е превърнала в бързо разпространяваща се инфекция във всички региони на СЗО. Броят на случаите се оценява на 100-400 милиона годишно. Според организацията, над 80% от случаите са леки или асимптоматични. Вирусът обаче може да причини остро респираторно заболяване, което може да се развие в потенциално фатално усложнение.


Бангладеш
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нашия

    11 1 Отговор
    Денга идва от Парламента.

    08:39 22.09.2025

  • 2 Ами да, те

    6 0 Отговор
    тъй правят в Бангладеш

    08:42 22.09.2025

  • 3 Хмм

    4 1 Отговор
    хайде, нова епидемия

    Коментиран от #4

    08:53 22.09.2025

  • 4 Дуньо простия

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Е ми, за едни денга... за други деньги.

    09:03 22.09.2025

  • 5 Айде нема нужда

    5 1 Отговор
    Според СЗО дори са 12,5, според фонда на Гейтс са 12,3. Но над десет хиляди на ден са жертвите от глада и мизерията на световната капиталистическа система, която ще ви пази от тинтири минтири

    09:20 22.09.2025

  • 6 Pyccкий Карлик 😄

    2 1 Отговор
    В Pyсия всеки ден от Спин, Сибирска язва и Антракс умират по 100 души пък не го правят на въпрос.

    09:45 22.09.2025

  • 7 наблюдател

    1 0 Отговор
    Бангладеш е с територия 100 000 кв километра а с 150 милиона сигани така че 100 заразени човека са статистическа грешка

    Коментиран от #8

    10:12 22.09.2025

  • 8 Ххх

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "наблюдател":

    Към 180 милиона са Бангладеш на територия по-малка от България

    10:22 22.09.2025