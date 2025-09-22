12 души починаха от денга в Бангладеш за един ден

Бангладеш регистрира рекорден брой смъртни случаи от денга за един ден - 12 души починаха от нея в рамките на 24 часа, съобщи Dhaka Tribune.

От началото на годината общият брой на смъртните случаи от денга достигна 179. Над 2000 души се лекуват в медицински заведения в цялата страна. Смъртните случаи са разпределени в различни региони. Броят на инфекциите от началото на годината надхвърли 48 000.

Лекарите предупреждават, че ситуацията се влошава по-бързо, отколкото през 2024 г., когато 575 души починаха от денга в Бангладеш. Експертите призовават за активни мерки за контрол на популацията на комарите, които предават болестта. Те също така подчертават необходимостта от засилване на готовността на здравните заведения за работа с голям брой пациенти.

Денга е разпространена в страни с тропически и субтропичен климат. Вирусът се предава от женски комари. Световната здравна организация (СЗО) отбелязва, че през последните години денга се е превърнала в бързо разпространяваща се инфекция във всички региони на СЗО. Броят на случаите се оценява на 100-400 милиона годишно. Според организацията, над 80% от случаите са леки или асимптоматични. Вирусът обаче може да причини остро респираторно заболяване, което може да се развие в потенциално фатално усложнение.