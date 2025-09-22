Япония ще обмисли времето за признаване на Палестина

"Японското правителство, което в момента няма планове да признае Палестина, се пита не дали да го направи, а кога да го направи". Това заяви главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши, коментирайки решенията на някои държави да признаят палестинската държавност.

„За нашата страна въпросът не е дали да я признаем като държава, а кога да го направим. Въз основа на това ще следим отблизо промените в ситуацията в бъдеще и ще обмислим внимателно този въпрос“, каза той.

По-рано японският външен министър Такеши Ивая обяви, че Токио е решил да не признае Палестина по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Същевременно той разкритикува „едностранните действия“ на Израел, призовавайки за действия за прекратяване на хуманитарната криза в ивицата Газа.

На 21 септември, правителствените ръководители на Австралия, Обединеното кралство и Канада обявиха признаването на палестинската държавност. По-късно същото направи и португалският външен министър.

Френският президент Еманюел Макрон предварително обяви, че на 22 септември ще проведе конференция в ООН по въпроса за признаването на Палестина, независимо от боевете в Газа и други стъпки от страна на израелските власти. На 24 юли той обяви, че Франция възнамерява да признае Държавата Палестина на Общото събрание на ООН.