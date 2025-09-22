Новини
Япония ще обмисли времето за признаване на Палестина

22 Септември, 2025 08:47 584 5

Това няма да стане по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Японското правителство, което в момента няма планове да признае Палестина, се пита не дали да го направи, а кога да го направи". Това заяви главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши, коментирайки решенията на някои държави да признаят палестинската държавност.

За нашата страна въпросът не е дали да я признаем като държава, а кога да го направим. Въз основа на това ще следим отблизо промените в ситуацията в бъдеще и ще обмислим внимателно този въпрос“, каза той.

По-рано японският външен министър Такеши Ивая обяви, че Токио е решил да не признае Палестина по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Същевременно той разкритикува „едностранните действия“ на Израел, призовавайки за действия за прекратяване на хуманитарната криза в ивицата Газа.

На 21 септември, правителствените ръководители на Австралия, Обединеното кралство и Канада обявиха признаването на палестинската държавност. По-късно същото направи и португалският външен министър.

Френският президент Еманюел Макрон предварително обяви, че на 22 септември ще проведе конференция в ООН по въпроса за признаването на Палестина, независимо от боевете в Газа и други стъпки от страна на израелските власти. На 24 юли той обяви, че Франция възнамерява да признае Държавата Палестина на Общото събрание на ООН.


  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    България ги била признала още по комунизма. И от представителство тук променили статута на посолство. Но самото образуване на Израел е с втора мюсюлманска държава и региони към никоя от двете държави. Един вид непризнаване на Палестина е равно на непризнаване на Израел. На едно решение на ООН, макар и под друго име. Региона е Палестина.

    08:55 22.09.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    сигур има и юдей-самурай!

    09:06 22.09.2025

  • 3 колония на сраел

    1 0 Отговор
    пак ще стъпи на криво япония

    09:08 22.09.2025

  • 4 Коста

    1 0 Отговор
    Абе няма даа го направи. Япония се управлява от САЩ

    09:39 22.09.2025

  • 5 604

    0 0 Отговор
    И къ гъ п.изнайти що б.е..дъ немъ дъ стане..лицемерни пидръсти...

    10:28 22.09.2025

