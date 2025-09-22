Новини
Лукашенко определи затварянето на границата от Полша като неприятелски ход към Китай

Лукашенко определи затварянето на границата от Полша като неприятелски ход към Китай

22 Септември, 2025 12:51

Беларуският президент Александър Лукашенко нарече затварянето на границата на Беларус от Полша неприятелски политически ход към Китай, съобщи информационна агенция БелТА.

„Напоследък в медиите има много инсинуации, особено във връзка с вашето посещение в Беларус, отнасящи се, наред с други неща, до отношенията ни с Полша и затварянето на границата между Беларус и Полша. Разбирам, че това най-вероятно е неприятелски ход от страна на поляците – политически, а може би и някакъв имиджов ход, както смятат поляците, срещу Китайската народна република. Но той изобщо не е икономически. Защото империя като Китай може лесно да се справи с този проблем. „Но темата е все още актуална“, каза беларуският лидер на среща с Ли Си, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината на ККП.


Беларус
  • 1 Не само към Китай

    12 20 Отговор
    Ами и към Занзибар.

    12:54 22.09.2025

  • 2 Т.е.

    14 26 Отговор
    Китайчето се е надявало да избяга през границата към ЕС. Па те затръшнали вратата. Лоши хора.

    12:56 22.09.2025

  • 3 стоян

    20 25 Отговор
    Тоя диктатор сега реве - явно китайците са го калайдисали затова че руски дронове са излитали от Беларус и той от години нарочно кара араби до полската граница да има конфликти с поляците

    Коментиран от #34

    12:57 22.09.2025

  • 4 Честит празник българи, не на копейките

    27 32 Отговор
    Да попитам гламавите русофили!!!
    Руснаците уж са ни освободили през 1878 г. , а получаваме независимост 30 години по-късно през 1908 г.и то със съпротивата на русия която е била против и дори къса дипломатически отношения с България за 10 години. Защо така бе копейки глъми?

    Коментиран от #7, #12, #29

    13:01 22.09.2025

  • 5 Дада

    13 18 Отговор
    А аз се чудя защо досега е била отворена при положение, че беларус е фашистка държава.

    13:02 22.09.2025

  • 6 !!!?

    9 2 Отговор
    Лукашенко без да иска призна, че Европа граничи с Китай...!!!?

    Коментиран от #27

    13:03 22.09.2025

  • 7 1944

    15 25 Отговор

    До коментар #4 от "Честит празник българи, не на копейките":

    не се хаби. нема да те разберат. неграмотни неудачници с народни носии и рООсийски занмена.

    Коментиран от #21

    13:03 22.09.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    9 19 Отговор
    Само нашата територия е разграден двор!
    Руските шпиони си влизат свободно от Турция, докато цяла Европа затвори границите за маскалите!

    13:06 22.09.2025

  • 9 А бе

    6 16 Отговор
    Почвайте ги и тях, дeu6a u поляци скапани

    13:06 22.09.2025

  • 10 оня с коня

    4 19 Отговор
    Китай е заложил цялата си Надежда за Иконом. Просперитет на Защитата на Лукашенко.ХВАЛА Беларусино и да Президентстваш още дълги години,незавишсимо че се пошегува че няма повече да се кандидатираш за поста!

    13:07 22.09.2025

  • 11 Къса памет!

    10 20 Отговор
    Всички руски медии коментираха през 2000 година, как Лукашенко има диагноза шизофрения и е лежал в психиатрия 1986 г!

    Коментиран от #16

    13:07 22.09.2025

  • 12 онзи

    21 15 Отговор

    До коментар #4 от "Честит празник българи, не на копейките":

    Добре , че са били ,,копейките ,, , че сега щеше да носиш потури и чалма на кратуната си !

    Коментиран от #14, #23, #46, #49

    13:07 22.09.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    8 17 Отговор
    Само как си ги насосва Откаченко...

    13:08 22.09.2025

  • 14 гост

    8 14 Отговор

    До коментар #12 от "онзи":

    Дай нещо друго че това се изтърка от употреба...

    Коментиран от #18

    13:09 22.09.2025

  • 15 КНР

    19 7 Отговор
    победи САЩ и неговия слугинаж - държавите от ЕС.

    Палето Полша напразно се натяга на САЩ.

    Който не е видял парада в Пекин от 03.09.2025 г., той не е видял китайстото оръжие от бъдещето.

    Такова оръжие САЩ ще имат най-рано след 5-10 години, а другите натовски държави - не по-рано от 20 години.

    Коментиран от #47

    13:09 22.09.2025

  • 16 Нещо повече

    9 14 Отговор

    До коментар #11 от "Къса памет!":

    Даже руските медии му публикуваха "жълтото картонче" от болницата!

    13:09 22.09.2025

  • 17 Pyccкий Карлик 😄

    10 14 Отговор
    Пачему тая Картошка се обажда без никой да го е спрашивал ? 😁

    13:11 22.09.2025

  • 18 онзи

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Каквото и да дам , няма да го схванете,по понятни за медицината причини !

    Коментиран от #50

    13:12 22.09.2025

  • 19 дедо

    4 14 Отговор
    Тъжното е ,че раално пояците и белорусците генетично са един и същи народ , които нямат нищо общо с Русия и руснаците . Пак повтрям белорусците и поляците са един народ в две държави , докато руснаците са подобни на унгарците и татарите.

    Коментиран от #33

    13:17 22.09.2025

  • 20 Кирил

    6 10 Отговор
    Тази граница се използваше от Беларус за прехвърляне на мигранти от Сирия и Афганистан. Отдавна трябваше да бъде затворена

    13:19 22.09.2025

  • 21 00014

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "1944":

    С народни носии, ама без каубойски шапки!

    13:19 22.09.2025

  • 22 зле

    6 9 Отговор
    лукашенкоу от кога пое поста коворител на китай>? баш заради китай са затворили границата поляците ай моля та

    13:20 22.09.2025

  • 23 зле

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "онзи":

    ту луд ли си ве. руснаците събориха българия за 45 години това не успя османската империя за 500

    Коментиран от #28, #30

    13:21 22.09.2025

  • 24 !!!?

    6 9 Отговор
    Веднъж Копейка винаги предател, веднаж предател винаги българофоб !!!?

    Коментиран от #25

    13:24 22.09.2025

  • 25 Я па ти,

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "!!!?":

    Кяк успя да запомниш това клише бре умнико"??? Поне не си увредил мозъка си мислене.

    13:32 22.09.2025

  • 26 Пачо

    3 1 Отговор
    Аз като истински българин – мъж и патриот, поемам само членове от Украйна.

    13:33 22.09.2025

  • 27 !?!?!?

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Сега както, според теб е редно си сложи сам много плюсове. Ти го можеш. Винаги го правиш.

    13:33 22.09.2025

  • 28 Констатация

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "зле":

    Вярно си зле.

    13:34 22.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "зле":

    МРИИ В МКИИ

    13:35 22.09.2025

  • 31 Пратили му компи китайците

    1 2 Отговор
    Десети ден българските медии мълчат за най ВАЖНАТА и актуална новина в момента.Полша спря един пояс един път-85 % от пътя зя внос на китайски стоки в ЕС.650 милиарда стойност точно заради Лукашенко.
    И няма да я отварят.
    Къде е Пу в схемата, ще кажат скоро.
    И как мобчат копейките.....

    Коментиран от #35

    13:39 22.09.2025

  • 32 тервел

    1 4 Отговор
    Ако в Беларус се проведат ,честни избори , без насилие заплахи и изборни манипулации, то тоя Лукашенко директно пада от власт и отива в затвора.

    Коментиран от #37, #41

    13:39 22.09.2025

  • 33 Дъртако,

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "дедо":

    Генетиката не е за теб, много си прим ити вен,

    13:39 22.09.2025

  • 34 Шака Дъмп Ский

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Да бе, то е пълно със селфита на китайци, дето минават полската граница, прегърнали Картофа, дето навремето крадеше шапки! - Който не знае - Лукашенко е шапкар - 90 те години е крал шапки - дърпа и бега, като нашата ТИКВА в Чехия с колите!
    Ма тая новина си е интересна - явно Полша ще вкарва китайски стоки от другаде ))) сами си го навряха, като Чалгаря пред Шиши!

    13:40 22.09.2025

  • 35 Еми

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пратили му компи китайците":

    Значи ЕС ще стои без гащи. А Полша ще ядеКитайския.

    13:42 22.09.2025

  • 36 Дронове учения и ПОЛША

    0 4 Отговор
    Заради Лукашенко и жужето, в момента в Китай затварят заводи, фабрики и уволняват милиони

    13:45 22.09.2025

  • 37 Сахиб

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "тервел":

    Тоз пък - какви са тея изводи по време на военни действия?! Лукашенко успява да лавира и лобира - тоя е кандидат за Ердоганската титла, просто държавата не е на толкова оживен търговски път, като анадолската губерния с 5% интелигентно население! В Турция само умните ги слагат на главен път, защото на другите им текат лигите и не са им отрязали рогата и опашките - също, като нашите брокери и митничари, от котилото на Прасето и Тиквата!

    13:47 22.09.2025

  • 38 Пълни олигофрени са поляците

    3 0 Отговор
    срещу Китайската народна република ще се изправят а?

    13:48 22.09.2025

  • 39 От чужбина

    1 1 Отговор
    Не се надвиквайте на копейка, предател и т.н. НЕ разглеждайте само две посоки, повече са. Истинските предатели са сред политиците ни. Едните ни продаваха на изток, сега други ни продават на запад. И едните и другите са в някаква степен зависими. Само и само за да са на власт са готови да ви подадат/ предадат и на извънземните ако щете ... Няма лошо да сме в ЕС, ама НЕ в този му вариант дето да нямаме никаква свобода на действие. И не е добре да се дръвчиме на Русия, все едно мравката да се изрепчи на слона. Няма да е някакво предателство ако сме в добри отношения с Русия и си купуваме нефт и газ. Ако може срещу това да изнасяме кис.краставички и домати ще е най-добре. Правителствата на БСП ни предаваха като купувах газа по-скъпо отколкото Германия. Предаваха ни, като не построиха връзки с други газови тръби за да избегнат монопола на Газпром. Вероятно това си е била чиста корупция. Други ни предадоха като спряха руския газ, без да са подсигурили надежден и евтин източник и ни набутаха на скъпия газ.

    13:48 22.09.2025

  • 40 Свободен

    0 3 Отговор
    Много добър, но закъснял ход на поляците!
    Да се надяваме - траен!

    Коментиран от #44, #45

    13:48 22.09.2025

  • 41 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "тервел":

    Далече си от истината.... три пъти съм бил във варос, чисто ,подредено и спокойно..... Лукашенко каквото и да говорят за него е добър стопанин на държавата и хората го уважават и харесват.... Гледах клипове как ходи без охрана из страната, а нашите управляващи отвсякъде ги заобиколи ли гавази еничари.....

    Коментиран от #43

    13:51 22.09.2025

  • 42 И що за имиджов ход е

    4 0 Отговор
    Да блокираш китайският внос който само през Беларус за ЕС е поне за 25 милиарда евро годишно. 1500 полски тира да ти стоят блокирани в Беларус щото някой кретен в Полша бил решил да затвори границата на минутата. Тва нормален човек може ли да го направи?... А това са стоки вече платени от клиентите в Европа които си чакат доставката. Или може би олигофрените в ЕК мислят мито от 100 % да сложат и да прецакат хората?

    Коментиран от #51, #53

    13:54 22.09.2025

  • 43 Тервел

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    От пропагандни клипове ли извади изводите хахахаха. Те и в Свеверна Корея много си харесват лидера , ама смеят ли да не го харесат , веднага отиват в лагерите да ги убият като кучета.

    13:55 22.09.2025

  • 44 А аргументи имаш ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Свободен":

    Като така мощно се цепиш? Или там нещо да тролим ..

    13:56 22.09.2025

  • 45 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Свободен":

    Голяма част от китайския внос в Европа ида през Русия и Беларус /над 50%/ по ЖП транспорт. Това е по-бързо от кораби през океаните и през Суецкия канал. В същото време този внос е само 3-5% от общия китайски износ. Т.е бълха ги ухапала. Отделно Китай вече пробва северния маршрут с достъп до английски пристанища.

    13:57 22.09.2025

  • 46 Добре че сме били българите

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "онзи":

    Че сме дали на "копейките" буквите, повече от половината думи и вярата, без които кой знай сега дали нямаше да имат чалми. Все от нас искат благодарност, а веднъж не ни благодари ха за това!

    13:57 22.09.2025

  • 47 Дришу от Аскуу

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "КНР":

    Стига суперлативи - китаеца, НЯМА оръжие, а реплики на такива! Всичко, което си видял на парада е клон на друго, което НИКАК не е китайско! Пълен чувал си с мечти за Нова година ако си мислиш, че Китай ще си ползва ресурса, за да налага своето - тези времена, биха го върнали назад! Китай е в същата поза, като Русия и САЩ - хич не им е добре! Трябва да заемат някаква позиция скоро, а няма какво да изберат, защото при всички случаи, означава ВОЙНА! САЩ и те са в необрано лозе - наляха за един континент пари в самолетоносачи и се оказа, че - хусите го доказаха!
    Навремето Джон Кери каза - учете китайски! - причината е, че руския е лесен!!!

    13:57 22.09.2025

  • 48 берта

    1 2 Отговор
    Поляците винаги са били мъжкари . На този свят руснаците мразят най много два народа полският и българският.

    13:58 22.09.2025

  • 49 Моше моше

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "онзи":

    Като гледам днешна Турция и днешна България не съм много сигурен че си прав.

    Но много ми харесва как русофашистите обичате да говорите за чалми и шалвари, а не погледнете какво чудо се разхожда в Москва.

    14:00 22.09.2025

  • 50 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "онзи":

    много удобно...знаеш ли спецификата на дейността на папагала или на латерната....

    14:00 22.09.2025

  • 51 пОЛША БЛОКИРА И жп ЗА кАЛИНИГРАД

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "И що за имиджов ход е":

    Я как знаят и са наясно копейките за всяка скрита от нас новина, АМА СИ ТРАЯТ И МАНИПУЛИРАТ И лъжат.Иии 1404 тира с полска регистрация, ама с беларуски фирми стои блокирана в Беларус.Иии няма друг път за ЖП и тировете от Китай за ЕС, освен през ПОЛША.

    14:00 22.09.2025

  • 52 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Няма работен,няма почивен,няма празничен ден,проруската мрша е на линия,като Гюро Михайлов...

    14:02 22.09.2025

  • 53 Трябва да се събудите хора

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "И що за имиджов ход е":

    И да разберете че ЕК е най лошото нещо което Европа е видяла. Те са истинският враг на хората...

    14:04 22.09.2025

