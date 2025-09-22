Лукашенко определи затварянето на границата от Полша като неприятелски ход към Китай

Беларуският президент Александър Лукашенко нарече затварянето на границата на Беларус от Полша неприятелски политически ход към Китай, съобщи информационна агенция БелТА.
„Напоследък в медиите има много инсинуации, особено във връзка с вашето посещение в Беларус, отнасящи се, наред с други неща, до отношенията ни с Полша и затварянето на границата между Беларус и Полша. Разбирам, че това най-вероятно е неприятелски ход от страна на поляците – политически, а може би и някакъв имиджов ход, както смятат поляците, срещу Китайската народна република. Но той изобщо не е икономически. Защото империя като Китай може лесно да се справи с този проблем. „Но темата е все още актуална“, каза беларуският лидер на среща с Ли Си, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината на ККП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не само към Китай
12:54 22.09.2025
2 Т.е.
12:56 22.09.2025
3 стоян
Коментиран от #34
12:57 22.09.2025
4 Честит празник българи, не на копейките
Руснаците уж са ни освободили през 1878 г. , а получаваме независимост 30 години по-късно през 1908 г.и то със съпротивата на русия която е била против и дори къса дипломатически отношения с България за 10 години. Защо така бе копейки глъми?
Коментиран от #7, #12, #29
13:01 22.09.2025
5 Дада
13:02 22.09.2025
6 !!!?
Коментиран от #27
13:03 22.09.2025
7 1944
До коментар #4 от "Честит празник българи, не на копейките":не се хаби. нема да те разберат. неграмотни неудачници с народни носии и рООсийски занмена.
Коментиран от #21
13:03 22.09.2025
8 Ганя Путинофила
Руските шпиони си влизат свободно от Турция, докато цяла Европа затвори границите за маскалите!
13:06 22.09.2025
9 А бе
13:06 22.09.2025
10 оня с коня
13:07 22.09.2025
11 Къса памет!
Коментиран от #16
13:07 22.09.2025
12 онзи
До коментар #4 от "Честит празник българи, не на копейките":Добре , че са били ,,копейките ,, , че сега щеше да носиш потури и чалма на кратуната си !
Коментиран от #14, #23, #46, #49
13:07 22.09.2025
13 Кривоверен алкаш
13:08 22.09.2025
14 гост
До коментар #12 от "онзи":Дай нещо друго че това се изтърка от употреба...
Коментиран от #18
13:09 22.09.2025
15 КНР
Палето Полша напразно се натяга на САЩ.
Който не е видял парада в Пекин от 03.09.2025 г., той не е видял китайстото оръжие от бъдещето.
Такова оръжие САЩ ще имат най-рано след 5-10 години, а другите натовски държави - не по-рано от 20 години.
Коментиран от #47
13:09 22.09.2025
16 Нещо повече
До коментар #11 от "Къса памет!":Даже руските медии му публикуваха "жълтото картонче" от болницата!
13:09 22.09.2025
17 Pyccкий Карлик 😄
13:11 22.09.2025
18 онзи
До коментар #14 от "гост":Каквото и да дам , няма да го схванете,по понятни за медицината причини !
Коментиран от #50
13:12 22.09.2025
19 дедо
Коментиран от #33
13:17 22.09.2025
20 Кирил
13:19 22.09.2025
21 00014
До коментар #7 от "1944":С народни носии, ама без каубойски шапки!
13:19 22.09.2025
22 зле
13:20 22.09.2025
23 зле
До коментар #12 от "онзи":ту луд ли си ве. руснаците събориха българия за 45 години това не успя османската империя за 500
Коментиран от #28, #30
13:21 22.09.2025
24 !!!?
Коментиран от #25
13:24 22.09.2025
25 Я па ти,
До коментар #24 от "!!!?":Кяк успя да запомниш това клише бре умнико"??? Поне не си увредил мозъка си мислене.
13:32 22.09.2025
26 Пачо
13:33 22.09.2025
27 !?!?!?
До коментар #6 от "!!!?":Сега както, според теб е редно си сложи сам много плюсове. Ти го можеш. Винаги го правиш.
13:33 22.09.2025
28 Констатация
До коментар #23 от "зле":Вярно си зле.
13:34 22.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Боруна Лом
До коментар #23 от "зле":МРИИ В МКИИ
13:35 22.09.2025
31 Пратили му компи китайците
И няма да я отварят.
Къде е Пу в схемата, ще кажат скоро.
И как мобчат копейките.....
Коментиран от #35
13:39 22.09.2025
32 тервел
Коментиран от #37, #41
13:39 22.09.2025
33 Дъртако,
До коментар #19 от "дедо":Генетиката не е за теб, много си прим ити вен,
13:39 22.09.2025
34 Шака Дъмп Ский
До коментар #3 от "стоян":Да бе, то е пълно със селфита на китайци, дето минават полската граница, прегърнали Картофа, дето навремето крадеше шапки! - Който не знае - Лукашенко е шапкар - 90 те години е крал шапки - дърпа и бега, като нашата ТИКВА в Чехия с колите!
Ма тая новина си е интересна - явно Полша ще вкарва китайски стоки от другаде ))) сами си го навряха, като Чалгаря пред Шиши!
13:40 22.09.2025
35 Еми
До коментар #31 от "Пратили му компи китайците":Значи ЕС ще стои без гащи. А Полша ще ядеКитайския.
13:42 22.09.2025
36 Дронове учения и ПОЛША
13:45 22.09.2025
37 Сахиб
До коментар #32 от "тервел":Тоз пък - какви са тея изводи по време на военни действия?! Лукашенко успява да лавира и лобира - тоя е кандидат за Ердоганската титла, просто държавата не е на толкова оживен търговски път, като анадолската губерния с 5% интелигентно население! В Турция само умните ги слагат на главен път, защото на другите им текат лигите и не са им отрязали рогата и опашките - също, като нашите брокери и митничари, от котилото на Прасето и Тиквата!
13:47 22.09.2025
38 Пълни олигофрени са поляците
13:48 22.09.2025
39 От чужбина
13:48 22.09.2025
40 Свободен
Да се надяваме - траен!
Коментиран от #44, #45
13:48 22.09.2025
41 Европеец
До коментар #32 от "тервел":Далече си от истината.... три пъти съм бил във варос, чисто ,подредено и спокойно..... Лукашенко каквото и да говорят за него е добър стопанин на държавата и хората го уважават и харесват.... Гледах клипове как ходи без охрана из страната, а нашите управляващи отвсякъде ги заобиколи ли гавази еничари.....
Коментиран от #43
13:51 22.09.2025
42 И що за имиджов ход е
Коментиран от #51, #53
13:54 22.09.2025
43 Тервел
До коментар #41 от "Европеец":От пропагандни клипове ли извади изводите хахахаха. Те и в Свеверна Корея много си харесват лидера , ама смеят ли да не го харесат , веднага отиват в лагерите да ги убият като кучета.
13:55 22.09.2025
44 А аргументи имаш ли ?
До коментар #40 от "Свободен":Като така мощно се цепиш? Или там нещо да тролим ..
13:56 22.09.2025
45 От чужбина
До коментар #40 от "Свободен":Голяма част от китайския внос в Европа ида през Русия и Беларус /над 50%/ по ЖП транспорт. Това е по-бързо от кораби през океаните и през Суецкия канал. В същото време този внос е само 3-5% от общия китайски износ. Т.е бълха ги ухапала. Отделно Китай вече пробва северния маршрут с достъп до английски пристанища.
13:57 22.09.2025
46 Добре че сме били българите
До коментар #12 от "онзи":Че сме дали на "копейките" буквите, повече от половината думи и вярата, без които кой знай сега дали нямаше да имат чалми. Все от нас искат благодарност, а веднъж не ни благодари ха за това!
13:57 22.09.2025
47 Дришу от Аскуу
До коментар #15 от "КНР":Стига суперлативи - китаеца, НЯМА оръжие, а реплики на такива! Всичко, което си видял на парада е клон на друго, което НИКАК не е китайско! Пълен чувал си с мечти за Нова година ако си мислиш, че Китай ще си ползва ресурса, за да налага своето - тези времена, биха го върнали назад! Китай е в същата поза, като Русия и САЩ - хич не им е добре! Трябва да заемат някаква позиция скоро, а няма какво да изберат, защото при всички случаи, означава ВОЙНА! САЩ и те са в необрано лозе - наляха за един континент пари в самолетоносачи и се оказа, че - хусите го доказаха!
Навремето Джон Кери каза - учете китайски! - причината е, че руския е лесен!!!
13:57 22.09.2025
48 берта
13:58 22.09.2025
49 Моше моше
До коментар #12 от "онзи":Като гледам днешна Турция и днешна България не съм много сигурен че си прав.
Но много ми харесва как русофашистите обичате да говорите за чалми и шалвари, а не погледнете какво чудо се разхожда в Москва.
14:00 22.09.2025
50 гост
До коментар #18 от "онзи":много удобно...знаеш ли спецификата на дейността на папагала или на латерната....
14:00 22.09.2025
51 пОЛША БЛОКИРА И жп ЗА кАЛИНИГРАД
До коментар #42 от "И що за имиджов ход е":Я как знаят и са наясно копейките за всяка скрита от нас новина, АМА СИ ТРАЯТ И МАНИПУЛИРАТ И лъжат.Иии 1404 тира с полска регистрация, ама с беларуски фирми стои блокирана в Беларус.Иии няма друг път за ЖП и тировете от Китай за ЕС, освен през ПОЛША.
14:00 22.09.2025
52 Кривоверен алкаш
14:02 22.09.2025
53 Трябва да се събудите хора
До коментар #42 от "И що за имиджов ход е":И да разберете че ЕК е най лошото нещо което Европа е видяла. Те са истинският враг на хората...
14:04 22.09.2025