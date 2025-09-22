Новини
Над 1000 души екзекутирани за 9 месеца

22 Септември, 2025 14:07 1 668 20

  • иран-
  • екзекутирани

През 2024 г. в Иран са били извършени най-малко 975 екзекуции

Над 1000 души екзекутирани за 9 месеца - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Над 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на 2025 г., показва доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Хенгау" съобщи, че 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни. Това представлява 40% увеличение от началото на войната, "което е най-големият скок за последните две десетилетия“, гласи прессъобщение на организацията.

"Никога досега екзекуциите не са надхвърляли 1000 за толкова кратък период", добавя тя.

Към края на август ООН вече беше регистрирала 841 екзекуции в Иран от началото на годината, което представлява рязко увеличение в сравнение с предишни години.

Според данни на ООН през 2024 г. в Иран са били извършени най-малко 975 екзекуции. Това предполага, че броят на екзекуциите, извършени през тази година, може да достигне най-високото ниво от десетилетия насам.

Правозащитни групи отдавна критикуват Иран за честото използване на смъртното наказание, като обвиняват властите, че използват екзекуциите, за да сплашват дисидентите.

През юни Израел и Иран воюваха в продължение на 12 дни, като по време на конфликта израелските и американските сили бомбардираха ключови ирански ядрени и военни обекти.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И Преди и сега

    9 14 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    Коментиран от #3, #5, #12, #20

    14:19 22.09.2025

  • 2 Българин

    12 3 Отговор
    И тук са нужни хиляди екзекуции 😏 браво на иранците така се прави!!!

    14:20 22.09.2025

  • 3 Програмист

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "И Преди и сега":

    Ти щото не си излизал от село.. ако беше ходил щеше да се молиш да се беше родил руснак 😉

    Коментиран от #15

    14:21 22.09.2025

  • 4 Ласков

    7 3 Отговор
    А колко екзекуции има Газа

    Коментиран от #6

    14:22 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ивелин Михайлов

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ласков":

    200 хиляди

    14:22 22.09.2025

  • 7 ЛОЛ

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    В интерес на истината скоро имаше статия как ЕДИН е заминал за далечен Владивосток!🤣🤣🤣 Сиреч събитие достойно за новините в своята уникалност 😀😀😀

    14:24 22.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тома

    9 5 Отговор
    Ако и при нас имаше екзекуции сега България щеше да е напреднала държава в ЕС

    14:26 22.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хамду Лилах

    2 1 Отговор
    Между Иран и Израел, НЯМА война - това са спекулации на автора под псевдоним А.Симеонова!
    Вземете си оправете определенията за конфликти! Ако става дума за 12 дневните действия, между 13 и 24 юни - сега го пращам този материал на иранското и израелското посолство, за да ви обяснят разликата!

    14:27 22.09.2025

  • 12 Бай Ставри

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Преди и сега":

    И леляти благодари всеки ден че тука е к.л.атят бати Бойко и мамута и е доволна

    14:29 22.09.2025

  • 13 ТеМида

    4 0 Отговор
    В Иран не е безопасно да работиш за Мосс Садд както другаде ,в един момент оставаш без глава .

    14:31 22.09.2025

  • 14 ВНИМАНИЕ!!!

    3 3 Отговор
    Разпространявайте на всички, трябва да има голямо обществен натиска защото всеки час е важен. Едно българско момче, родено в Самоков, КОЕТО Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН отива да гледа баба си в Украйна (майка му била украинка). Момчето бива отвлечено от украиските ловци на глави и мобилизирано. МОМЧЕТО Е ИНВАЛИД С ДЯСНАТА РЪКА поради трудов инцидент. Няколко началника на поделения отказват да го приемат в тяхната част поради инвалидността му И СЕГА МОМЧЕТО Е В Т.Н. ЧЕРЕН БАТАЛЬОН, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРАТЕНИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ. Никой не се интересува от него, включително Възраждане. Трябва да вдигнем шум и да искаме неговото освобождаване защото всеки момент може да бъде изпратен на фронта и убит там.

    14:31 22.09.2025

  • 15 Икономист

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Програмист":

    Той ба щатти те е бил програмирал да те няма ,но благодари на м@й касси че те е събрала от рогозката .

    14:33 22.09.2025

  • 16 Ако са били шпиони

    3 1 Отговор
    Терористи ционисти е правилно

    14:36 22.09.2025

  • 17 А в Сирия

    0 0 Отговор
    Как е?

    14:37 22.09.2025

  • 18 Ъцуцуц

    4 1 Отговор
    Иран имат правила и кой не спазва се наказва....което си е нормално! Тва че тук от свобода българина го удря на свободия не ни е виновен никой ,а самите ние си.

    14:39 22.09.2025

  • 19 Кцкг

    4 0 Отговор
    Иран са десетки милиони население, тея 1000 човека са нищо....тук да имаме здраво правосъдие от 6 милиона ще остайем едва 2 милиона ако се изтребе мръсната паплач

    14:40 22.09.2025

  • 20 Ахаааа,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Преди и сега":

    разбрахме, родил си се куч е миник, джавкаш, въртиш опашлето и гъ зето и никой не те има за нещо.

    14:59 22.09.2025

