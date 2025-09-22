Над 1000 души екзекутирани за 9 месеца

Над 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на 2025 г., показва доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау", предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Хенгау" съобщи, че 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни. Това представлява 40% увеличение от началото на войната, "което е най-големият скок за последните две десетилетия“, гласи прессъобщение на организацията.
"Никога досега екзекуциите не са надхвърляли 1000 за толкова кратък период", добавя тя.
Към края на август ООН вече беше регистрирала 841 екзекуции в Иран от началото на годината, което представлява рязко увеличение в сравнение с предишни години.
Според данни на ООН през 2024 г. в Иран са били извършени най-малко 975 екзекуции. Това предполага, че броят на екзекуциите, извършени през тази година, може да достигне най-високото ниво от десетилетия насам.
Правозащитни групи отдавна критикуват Иран за честото използване на смъртното наказание, като обвиняват властите, че използват екзекуциите, за да сплашват дисидентите.
През юни Израел и Иран воюваха в продължение на 12 дни, като по време на конфликта израелските и американските сили бомбардираха ключови ирански ядрени и военни обекти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Преди и сега
Коментиран от #3, #5, #12, #20
14:19 22.09.2025
2 Българин
14:20 22.09.2025
3 Програмист
До коментар #1 от "И Преди и сега":Ти щото не си излизал от село.. ако беше ходил щеше да се молиш да се беше родил руснак 😉
Коментиран от #15
14:21 22.09.2025
4 Ласков
Коментиран от #6
14:22 22.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "Ласков":200 хиляди
14:22 22.09.2025
7 ЛОЛ
До коментар #5 от "Софиянец":В интерес на истината скоро имаше статия как ЕДИН е заминал за далечен Владивосток!🤣🤣🤣 Сиреч събитие достойно за новините в своята уникалност 😀😀😀
14:24 22.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тома
14:26 22.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хамду Лилах
Вземете си оправете определенията за конфликти! Ако става дума за 12 дневните действия, между 13 и 24 юни - сега го пращам този материал на иранското и израелското посолство, за да ви обяснят разликата!
14:27 22.09.2025
12 Бай Ставри
До коментар #1 от "И Преди и сега":И леляти благодари всеки ден че тука е к.л.атят бати Бойко и мамута и е доволна
14:29 22.09.2025
13 ТеМида
14:31 22.09.2025
14 ВНИМАНИЕ!!!
14:31 22.09.2025
15 Икономист
До коментар #3 от "Програмист":Той ба щатти те е бил програмирал да те няма ,но благодари на м@й касси че те е събрала от рогозката .
14:33 22.09.2025
16 Ако са били шпиони
14:36 22.09.2025
17 А в Сирия
14:37 22.09.2025
18 Ъцуцуц
14:39 22.09.2025
19 Кцкг
14:40 22.09.2025
20 Ахаааа,
До коментар #1 от "И Преди и сега":разбрахме, родил си се куч е миник, джавкаш, въртиш опашлето и гъ зето и никой не те има за нещо.
14:59 22.09.2025