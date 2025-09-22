Новини
Свят »
Виетнам »
Виетнамският премиер поздравява певеца Дък Фук за победата му на Интервизия

Виетнамският премиер поздравява певеца Дък Фук за победата му на Интервизия

22 Септември, 2025 15:21 490 5

  • виетнам-
  • интервизия-
  • победител-
  • поздравление-
  • премиер

Победата е източник на гордост не само за певеца, но и за съвременната виетнамска музика и култура

Виетнамският премиер поздравява певеца Дък Фук за победата му на Интервизия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Виетнамският премиер Фам Мин Трин поздрави певеца Дък Фук, участник в музикалния конкурс „Интервизия“, проведен в Москва, за победата му.

Премиерът похвали блестящите усилия и забележителните постижения на изпълнителя, отбелязвайки, че победата е източник на гордост не само за певеца, но и за съвременната виетнамска музика и култура. Фам Мин Трин изрази надежда, че победата ще мотивира както Дък Фук, така и други виетнамски изпълнители да развиват таланта си, да разширяват творческите си хоризонти и да инвестират в националната музика и култура.

Възобновеният конкурс „Интервизия“ се проведе на 20 септември в Москва. Русия беше представена от заслужения артист на Руската федерация Ярослав Дронов, известен с сценичния си псевдоним Шаман. Изпълненията бяха оценявани от международно професионално жури от 23 държави, включително Съединените щати, чийто изпълнител не можа да участва. След гласуването, Дък Фук от Виетнам беше обявен за победител в Интервизия, като набра 422 точки. Той получи кристален трофей и парична награда от 30 милиона рубли. По време на финала беше обявено, че Саудитска Арабия ще бъде домакин на песенния конкурс Интервизия през 2026 г.


Виетнам
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преминаващ

    2 1 Отговор
    Няма брадати "жени" там... Явно американската демокрация не ги е заразила...

    Коментиран от #3

    15:26 22.09.2025

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    България отдавна би шута на Евровизия. Догодина трябва да изпратим Кристиян Костов на Интервизията.

    15:27 22.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Освалдо Риос

    0 1 Отговор
    Победителят Дик Фук има маникюр.

    15:31 22.09.2025

  • 5 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Лейдибой ли е това?

    15:32 22.09.2025