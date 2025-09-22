Виетнамският премиер поздравява певеца Дък Фук за победата му на Интервизия

Виетнамският премиер Фам Мин Трин поздрави певеца Дък Фук, участник в музикалния конкурс „Интервизия“, проведен в Москва, за победата му.

Премиерът похвали блестящите усилия и забележителните постижения на изпълнителя, отбелязвайки, че победата е източник на гордост не само за певеца, но и за съвременната виетнамска музика и култура. Фам Мин Трин изрази надежда, че победата ще мотивира както Дък Фук, така и други виетнамски изпълнители да развиват таланта си, да разширяват творческите си хоризонти и да инвестират в националната музика и култура.

Възобновеният конкурс „Интервизия“ се проведе на 20 септември в Москва. Русия беше представена от заслужения артист на Руската федерация Ярослав Дронов, известен с сценичния си псевдоним Шаман. Изпълненията бяха оценявани от международно професионално жури от 23 държави, включително Съединените щати, чийто изпълнител не можа да участва. След гласуването, Дък Фук от Виетнам беше обявен за победител в Интервизия, като набра 422 точки. Той получи кристален трофей и парична награда от 30 милиона рубли. По време на финала беше обявено, че Саудитска Арабия ще бъде домакин на песенния конкурс Интервизия през 2026 г.