Новини
Свят »
Израел »
ХАМАС с писмо до Тръмп с условията за освобождаване на заложниците

ХАМАС с писмо до Тръмп с условията за освобождаване на заложниците

22 Септември, 2025 17:11 546 1

  • доналд тръмп-
  • хамас-
  • примирие-
  • условия-
  • писмо-
  • заложници-
  • освобождаване

Са се осигури 60-дневно примирие и ще се освободят поливаната от заложниците

ХАМАС с писмо до Тръмп с условията за освобождаване на заложниците - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хамас е подготвил писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за 60-дневно прекратяване на огъня в замяна на освобождаването на половината от заложниците, съобщава Fox News, позовавайки се на източници.

„Хамас е подготвил лично писмо до президента Тръмп с искане за 60-дневно прекратяване на огъня в замяна на незабавното освобождаване на половината от заложниците, държани в Газа“, се казва в доклада.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хамас Лицемери

    2 3 Отговор
    Връщайте всички заложници хлебарки арабски! ЦАХАЛ ще ви изтрие от лицето на земята никому ненужни терористи, че и условия поставят. Свършено е с вас и в дупките които се криете като мишки.

    17:14 22.09.2025