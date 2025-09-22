ХАМАС с писмо до Тръмп с условията за освобождаване на заложниците

Хамас е подготвил писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за 60-дневно прекратяване на огъня в замяна на освобождаването на половината от заложниците, съобщава Fox News, позовавайки се на източници.

