ХАМАС с писмо до Тръмп с условията за освобождаване на заложниците

Хамас е подготвил писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за 60-дневно прекратяване на огъня в замяна на освобождаването на половината от заложниците, съобщава Fox News, позовавайки се на източници.
„Хамас е подготвил лично писмо до президента Тръмп с искане за 60-дневно прекратяване на огъня в замяна на незабавното освобождаване на половината от заложниците, държани в Газа“, се казва в доклада.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хамас Лицемери
17:14 22.09.2025