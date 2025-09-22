Генерален секретар на ООН: Многополярността без международни институции крие своите рискове

Липсата на силни международни институции представлява риск за многополюсния свят, както се вижда от Първата световна война, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.
„Вървим към многополюсен свят. Без силни международни институции обаче многополюсността крие рискове, както Европа научи в Първата световна война“, каза той в речта си пред Общото събрание по случай 80-годишнината на световната организация.
Гутериш отбеляза, че за да се отговори на тези предизвикателства, е необходимо „не само да се защити ООН, но и да се укрепи“, като се актуализират основите на международното сътрудничество и се гарантира подкрепа за хората по целия свят.
ООН започва своята работа през 1945 г. На 26 юни същата година на конференция в Сан Франциско представители на 50 държави подписват Устава на ООН. Документът влезе в сила на 24 октомври, който оттогава се чества като Ден на ООН.
1 Pyccкий Карлик 😄
Всичко се кланя на С.А.Щ , Русия първа.
18:04 22.09.2025
2 Мишел
18:08 22.09.2025
3 Крие рискове за колонизаторите ФАЩ
18:08 22.09.2025
4 Съветският пeHиc аkp00батTT
18:12 22.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #7, #8, #9
18:15 22.09.2025
7 Обе баламурник
До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Ти, като си барък, защо буташ и другите натам. Само ОлигофренКато теб може да се хване на накава партенка. ГатиЗадръстеняка си
18:36 22.09.2025
8 Обе баламурник
До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Ти, като си балък, защо буташ и другите натам. Само ОлигофренКато теб може да се хване на накава партенка. ГатиЗадръстеняка си
18:37 22.09.2025
9 Русофил
До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Митрофанова ли ти го каза, че й звъня, но не вдига
18:46 22.09.2025