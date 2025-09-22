Новини
Генерален секретар на ООН: Многополярността без международни институции крие своите рискове

22 Септември, 2025 17:53 610 9

  • антониу гутериш-
  • оон

ООН трябва не само да се защити, но и укрепи

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Липсата на силни международни институции представлява риск за многополюсния свят, както се вижда от Първата световна война, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

„Вървим към многополюсен свят. Без силни международни институции обаче многополюсността крие рискове, както Европа научи в Първата световна война“, каза той в речта си пред Общото събрание по случай 80-годишнината на световната организация.

Гутериш отбеляза, че за да се отговори на тези предизвикателства, е необходимо „не само да се защити ООН, но и да се укрепи“, като се актуализират основите на международното сътрудничество и се гарантира подкрепа за хората по целия свят.

ООН започва своята работа през 1945 г. На 26 юни същата година на конференция в Сан Франциско представители на 50 държави подписват Устава на ООН. Документът влезе в сила на 24 октомври, който оттогава се чества като Ден на ООН.


  • 1 Pyccкий Карлик 😄

    1 8 Отговор
    Няма никаква многополярност !!!
    Всичко се кланя на С.А.Щ , Русия първа.

    18:04 22.09.2025

  • 2 Мишел

    0 3 Отговор
    Гутериш гледа, като че ли Тръмп САЩ му е спрял финансирането.

    18:08 22.09.2025

  • 3 Крие рискове за колонизаторите ФАЩ

    3 2 Отговор
    За никой друг не крие рискове, а носи само ползи

    18:08 22.09.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTT

    2 0 Отговор
    Bild: 400-годишната немска корабостроителница „Пела Сиетас“ фалира и ще бъде продадена на търг. Тя е била в експлоатация от 1635 г.

    18:12 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTT

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7, #8, #9

    18:15 22.09.2025

  • 7 Обе баламурник

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Ти, като си барък, защо буташ и другите натам. Само ОлигофренКато теб може да се хване на накава партенка. ГатиЗадръстеняка си

    18:36 22.09.2025

  • 8 Обе баламурник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Ти, като си балък, защо буташ и другите натам. Само ОлигофренКато теб може да се хване на накава партенка. ГатиЗадръстеняка си

    18:37 22.09.2025

  • 9 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Митрофанова ли ти го каза, че й звъня, но не вдига

    18:46 22.09.2025