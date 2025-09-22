Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: ООН не може да изпълнява основните си функции, зверствата в Газа са позор за цялото човечество

Ердоган: ООН не може да изпълнява основните си функции, зверствата в Газа са позор за цялото човечество

22 Септември, 2025 18:24, обновена 22 Септември, 2025 18:31 674 26

  • ердоган-
  • оон-
  • турция-
  • газа-
  • израел

Признаването на Палестина от други държави е най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството в региона, заяви турският президент

Ердоган: ООН не може да изпълнява основните си функции, зверствата в Газа са позор за цялото човечество - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ООН, в сегашния си вид, не е в състояние да изпълнява основните си функции за разрешаване на кризи. Той написа това в статия за американското списание Newsweek.

„ООН, създадена след Втората световна война за поддържане на мира и сигурността, за съжаление вече не е в състояние да изпълнява основната си функция пред лицето на съвременните кризи и конфликти. Съветът за сигурност, главният орган на ООН, основан на принципите на справедливостта и равенството, се оказа ограничен от волята и интересите само на пет държави при вземането на решения по регионални и глобални кризи. Тази несправедлива структура, един от основните източници на безизходици на нашето време, изисква спешна реформа, за да може ООН наистина да се превърне във функциониращ център на ефективен мултилатерализъм в съответствие с основополагащите си принципи и за да можем да разработим справедливи решения на глобалните проблеми“, написа Ердоган.

Турция, добави той, „поставя дипломацията на диалога и медиацията в центъра на своята външна политика, въпреки вакуума, създаден от намаляващата ефективност на ООН и многостранните геополитически предизвикателства.“

„Наскоро реализираната от нас инициатива за зърно от Черно море е най-яркият пример за този подход, който прави осезаем принос както за регионалната, така и за глобалната сигурност и стабилност. В обширния регион, простиращ се от Кавказ до Африка и от Близкия изток до Балканите, Турция не бяга от отговорността си за справедливо дипломатическо разрешаване на конфликтите и установяване на устойчив и справедлив мир“, заяви турският лидер.

Ердоган заяви, че признаването на Палестина от други държави е най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството в региона.

„Справедлив мир може да бъде постигнат само чрез създаването на суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., запазвайки нейната териториална цялост и столицата ѝ в Източен Йерусалим. Това е от съществено значение за траен мир и стабилност в Близкия изток. Нашият призив към народите по света е ясен: „Признайте държавата Палестина“. „Признаването на Палестина е наистина най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството. Поздравяваме страните, които наскоро обявиха подкрепата си за този фронт, и очакваме от тях да запазят твърдата си позиция и да превърнат ангажиментите си в конкретни стъпки“, написа Ердоган.

Той също така нарече „продължаващата окупация и зверствата на Израел в ивицата Газа едно от най-тежките изпитания за съвестта на човечеството“. „Това изпитание е позор за цялото човечество и особено за членовете на международната система. Деца и жени умират, а милиони остават без най-основните неща. Вярваме, че международната общност трябва да демонстрира по-решителна и искрена позиция“, каза той.

Говорейки за Сирия, Ердоган заяви, че тя „е от съществено значение за регионалната стабилност“. „От 2011 г. насам конфликтът в Сирия доведе до смъртта на стотици хиляди хора, разселването на милиони и широко разпространени разрушения. Днес възстановяването на Сирия е от решаващо значение за стабилността в целия Близък изток. Интересите на сирийския народ трябва да бъдат приоритет при всяко решение относно бъдещето на тази страна. Трайна стабилност и мир в Сирия могат да бъдат постигнати само като се вземе предвид колективната воля на целия сирийски народ, без да се предоставят привилегии на която и да е конкретна група“, написа президентът.

Турция, отбеляза Ердоган, „ще продължи да отстоява принципа на зачитане на териториалната цялост и политическото единство на Сирия“. „Турция се противопоставя на всякакви инициативи, които игнорират волята на сирийския народ и създават трамплин за сепаратистки амбиции и терористични организации. Единственият начин да се поправят грешките, допуснати в Сирия през последните четиринадесет години, е да се насърчи създаването на стабилен държавен и обществен ред, основан на колективен подход към сигурността“, написа Ердоган.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    9 6 Отговор
    Ужасно прав ,закривай

    Коментиран от #4

    18:32 22.09.2025

  • 2 Герги

    5 6 Отговор
    Ердо,много навътре го вземаш...дай го по повърностно...не така надълбоко..

    18:34 22.09.2025

  • 3 Иван

    7 4 Отговор
    Сатанинския масонски боклук Антонио Гутериш се е притеснил за многополярен свят, иска еднополярен.

    18:36 22.09.2025

  • 4 Видьо Видев

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Смешно е! Окупаторът на Украйна, Русия е в съвета за сигурност на ООН!

    Коментиран от #6, #11

    18:38 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Маймуно, сатанинските САЩ, Англия, Израел, Синагогата и НАТО-ОТАН са окупаторите на Украйна.

    Коментиран от #9

    18:41 22.09.2025

  • 7 Абе прати 5 милиона армия

    8 5 Отговор
    И унищожи израел останалите ти съседи ще те подкрепят в общия юдейски враг

    Коментиран от #12

    18:43 22.09.2025

  • 8 Цвете

    3 4 Отговор
    АБСОЛЮТНО СЪМ СЪГЛАСНА С ИЗКАЗВАНЕТО НА Г- Н. ЕРДОГАН.КАК ЩЕ " ОТНЕМЕШ " ТЕРИТОРИЯТА НА ПАЛЕСТИНЦИТЕ ,КОИТО СА СЕ РОДИЛИ И ОТГЛЕДАЛИ СВОИТЕ ДЕЦА????? МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОТГОВОРИ ,КОЙ И ЗАЩО ИСКА ДА ЛИКВИДИРА ПАЛЕСТИНА???? ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ ЛИ Е НА. ИЗРАЕЛ????? ОТ КОЛКО ГОДИНИ СЕ НАСТАНИХА ИЗРАЕЛЦИТЕ, ЧЕ ДА ГОНЯТ " СТОПАНИТЕ " ???? НИТО ДИПЛОМАЦИЯ, НИТО ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ НЕЩА. ООН, ТОВА Й Е РАБОТАТА, ДА ПОМИРЯВА.

    18:43 22.09.2025

  • 9 Да ти го напиша

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Стига си душил кюлотите на майка ти. То се знае, че те обгазява от немитата и п... ка ,и от непрани гащи .

    18:44 22.09.2025

  • 10 Цвете

    3 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО СЪМ СЪГЛАСНА С ИЗКАЗВАНЕТО НА Г- Н. ЕРДОГАН.КАК ЩЕ " ОТНЕМЕШ " ТЕРИТОРИЯТА НА ПАЛЕСТИНЦИТЕ ,КОИТО СА СЕ РОДИЛИ И ОТГЛЕДАЛИ СВОИТЕ ДЕЦА????? МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОТГОВОРИ ,КОЙ И ЗАЩО ИСКА ДА ЛИКВИДИРА ПАЛЕСТИНА???? ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ ЛИ Е НА. ИЗРАЕЛ????? ОТ КОЛКО ГОДИНИ СЕ НАСТАНИХА ИЗРАЕЛЦИТЕ, ЧЕ ДА ГОНЯТ " СТОПАНИТЕ " ???? НИТО ДИПЛОМАЦИЯ, НИТО ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ НЕЩА. ООН, ТОВА Й Е РАБОТАТА, ДА ПОМИРЯВА.

    Коментиран от #15

    18:45 22.09.2025

  • 11 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Маймуно, ционисткият боклук Доналд Тръмп иска Панама, Афганистан, Гренландия, Венецуела, Куба, голф игрища върху скелетите в Га. за

    18:45 22.09.2025

  • 12 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе прати 5 милиона армия":

    Турция може ли изведнъж да изчезне..Ердоган лае но знае с кой си има работа...

    Коментиран от #16, #22

    18:45 22.09.2025

  • 13 А джележков какво каза ?????

    2 2 Отговор
    Браво на Ердоган !!!!!! Това е лидер и политик ....не като нашите плужеци "политици" лазешти в краката на всеки западняк !!!?!!!

    Коментиран от #17

    18:46 22.09.2025

  • 14 Така е

    3 2 Отговор
    зверствата в Гааза са позор за цялото човечество. Този ционистки коптор не трябва да бъде търпян. А ние до кога ще търпим посланика на Израел в България ? Кога това ционистко нищожество ще бъде изгонено и посолството на нацистката държава закрито? Кога Шалом-България ще бъде обявена за ционистка терористична клетка? Кога?

    18:46 22.09.2025

  • 15 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Гнусния сатанински хазарски коварен нацистки евреин Бенямин Нетаняху е роден в Бруклин, Ню Йорк.

    18:46 22.09.2025

  • 16 То така става

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Пъ во ше изчезне израйл след това саш

    18:47 22.09.2025

  • 17 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "А джележков какво каза ?????":

    Железаря щял да подкрепя евреите тъй както подкрепял много силно бандерите ......ама не със негови пари или на боко .....а със нашите !!!!!!

    18:48 22.09.2025

  • 18 Дж. Борн

    1 3 Отговор
    На R-доган му треперят мартинките! В следствие на израелските действия в Иран, R-до е в безтегловност и мозъчен вакуум. Освен да да дрънка плакатни лозунги и клишета друго не може до направи.

    18:49 22.09.2025

  • 19 Точно това трябва да се обяви

    5 1 Отговор
    суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., запазвайки нейната териториална цялост и столицата ѝ в Източен Йерусалим! Всички газови находища в териториалните води са палестински !

    18:50 22.09.2025

  • 20 Израел ще яде много ГОЛЯМА хурка

    5 2 Отговор
    Скоро , много скоро и кравите няма да могат да му помогнат !

    18:50 22.09.2025

  • 21 Идва нов световен ред !

    5 0 Отговор
    В който запада ще е безгласна буква ! Затова хвърлят къчове и ритат безразборно ....умират бавно и безславно !

    18:51 22.09.2025

  • 22 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Има си работа с най-голямите нацисти, расисти и психопати.......виж лицата на уродите Еленски, Яценюк, Турчинов, Сибига, Килъри, Нюланд, Меделин Олбрайт, Антъни Блинкен, Голда Мейр, Ехуд Барак педофила.

    18:55 22.09.2025

  • 23 Благой от СОФстрой

    2 2 Отговор
    А тоа османски-муджа много добре знае кои започнаха пьрви и колко евреи избиха муслехамазите-палестинци!

    Коментиран от #25

    18:56 22.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Благой от СОФстрой":

    Овцо, преди 2023та година нямаше нищо, беше тъмнина......

    19:00 22.09.2025

  • 26 Спецназ

    0 1 Отговор
    Куция Султан вече никой не го е.е за слива какво фъфли.

    да се зъбиш ма САЩ и техните васали не е много "демократично"
    И ДОБРО ЗА ЗДРАВЕТО, Баце!

    19:02 22.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания