Ердоган: ООН не може да изпълнява основните си функции, зверствата в Газа са позор за цялото човечество

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ООН, в сегашния си вид, не е в състояние да изпълнява основните си функции за разрешаване на кризи. Той написа това в статия за американското списание Newsweek.

„ООН, създадена след Втората световна война за поддържане на мира и сигурността, за съжаление вече не е в състояние да изпълнява основната си функция пред лицето на съвременните кризи и конфликти. Съветът за сигурност, главният орган на ООН, основан на принципите на справедливостта и равенството, се оказа ограничен от волята и интересите само на пет държави при вземането на решения по регионални и глобални кризи. Тази несправедлива структура, един от основните източници на безизходици на нашето време, изисква спешна реформа, за да може ООН наистина да се превърне във функциониращ център на ефективен мултилатерализъм в съответствие с основополагащите си принципи и за да можем да разработим справедливи решения на глобалните проблеми“, написа Ердоган.

Турция, добави той, „поставя дипломацията на диалога и медиацията в центъра на своята външна политика, въпреки вакуума, създаден от намаляващата ефективност на ООН и многостранните геополитически предизвикателства.“

„Наскоро реализираната от нас инициатива за зърно от Черно море е най-яркият пример за този подход, който прави осезаем принос както за регионалната, така и за глобалната сигурност и стабилност. В обширния регион, простиращ се от Кавказ до Африка и от Близкия изток до Балканите, Турция не бяга от отговорността си за справедливо дипломатическо разрешаване на конфликтите и установяване на устойчив и справедлив мир“, заяви турският лидер.

Ердоган заяви, че признаването на Палестина от други държави е най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството в региона.

„Справедлив мир може да бъде постигнат само чрез създаването на суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., запазвайки нейната териториална цялост и столицата ѝ в Източен Йерусалим. Това е от съществено значение за траен мир и стабилност в Близкия изток. Нашият призив към народите по света е ясен: „Признайте държавата Палестина“. „Признаването на Палестина е наистина най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството. Поздравяваме страните, които наскоро обявиха подкрепата си за този фронт, и очакваме от тях да запазят твърдата си позиция и да превърнат ангажиментите си в конкретни стъпки“, написа Ердоган.

Той също така нарече „продължаващата окупация и зверствата на Израел в ивицата Газа едно от най-тежките изпитания за съвестта на човечеството“. „Това изпитание е позор за цялото човечество и особено за членовете на международната система. Деца и жени умират, а милиони остават без най-основните неща. Вярваме, че международната общност трябва да демонстрира по-решителна и искрена позиция“, каза той.

Говорейки за Сирия, Ердоган заяви, че тя „е от съществено значение за регионалната стабилност“. „От 2011 г. насам конфликтът в Сирия доведе до смъртта на стотици хиляди хора, разселването на милиони и широко разпространени разрушения. Днес възстановяването на Сирия е от решаващо значение за стабилността в целия Близък изток. Интересите на сирийския народ трябва да бъдат приоритет при всяко решение относно бъдещето на тази страна. Трайна стабилност и мир в Сирия могат да бъдат постигнати само като се вземе предвид колективната воля на целия сирийски народ, без да се предоставят привилегии на която и да е конкретна група“, написа президентът.

Турция, отбеляза Ердоган, „ще продължи да отстоява принципа на зачитане на териториалната цялост и политическото единство на Сирия“. „Турция се противопоставя на всякакви инициативи, които игнорират волята на сирийския народ и създават трамплин за сепаратистки амбиции и терористични организации. Единственият начин да се поправят грешките, допуснати в Сирия през последните четиринадесет години, е да се насърчи създаването на стабилен държавен и обществен ред, основан на колективен подход към сигурността“, написа Ердоган.