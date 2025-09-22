Новини
Техеран: Ако не стигнем до дипломатическо решение, ще вземем необходимите мерки

22 Септември, 2025 18:51, обновена 22 Септември, 2025 18:54 396 3

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че изборът по ядрената криза е конфронтация или сътрудничество

Техеран: Ако не стигнем до дипломатическо решение, ще вземем необходимите мерки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Според външния министър Абас Арагчи, страните от ЕС-3 (Великобритания, Германия и Франция) сега трябва да изберат или път на конфронтация с Иран, или път на сътрудничество.

„По време на пътуването ми до Ню Йорк ще се срещна с повечето европейски външни министри. Сега всички страни трябва да решат дали да изберат сътрудничество или конфронтация“, каза той в интервю за иранската държавна телевизия след пристигането си в Ню Йорк.

Министърът добави, че Техеран ще предприеме „необходимите мерки“, ако не може да се постигне споразумение със Запада през следващите дни.

„Ако има решение на ядрената криза, то е само дипломатическо. Надявам се, че можем да постигнем такова чрез консултации през следващите дни. В противен случай Ислямска република Иран ще предприеме необходимите мерки“, заяви Арагчи.


Иран (Ислямска Република)
