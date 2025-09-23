Новини
Дронове спряха за часове работата на летището в Копенхаген ВИДЕО

23 Септември, 2025 06:57, обновена 23 Септември, 2025 06:06 903 8

  • дания-
  • летище-
  • копенхаген-
  • дронове

По случая е започнало разследване

Дронове спряха за часове работата на летището в Копенхаген ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради забелязани дронове в района му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.

По случая с дроновете е започнало разследване.

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.


Дания
  • 1 Писна ми

    11 2 Отговор
    Сега пак ще обвинят Русия

    06:14 23.09.2025

  • 2 Добро утро!

    12 1 Отговор
    Руски ли са били? Забравихте да напишете, че пак Путин е виновен.

    06:15 23.09.2025

  • 3 Пак

    9 1 Отговор
    Дроновете на Путин ! Нека Какая Калас да се намеси !

    Коментиран от #5, #8

    06:15 23.09.2025

  • 4 Иван

    3 0 Отговор
    НАТО-ОТАН е терористична организация.

    06:37 23.09.2025

  • 5 А где

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак":

    Какая Калас ? Где она ?

    06:42 23.09.2025

  • 6 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пак ли ще ревнете че русия ви напада?

    06:51 23.09.2025

  • 7 хмм

    1 0 Отговор
    Ще въведат локдауни с претекст Русия напада.

    06:51 23.09.2025

  • 8 Тулуп

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак":

    Тя е "никакая"

    06:53 23.09.2025

