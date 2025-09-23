Дронове спряха за часове работата на летището в Копенхаген ВИДЕО

Летището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради забелязани дронове в района му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.

По случая с дроновете е започнало разследване.

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.