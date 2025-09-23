Дронове спряха за часове работата на летището в Копенхаген ВИДЕО

Летището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради забелязани дронове в района му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.
По случая с дроновете е започнало разследване.
Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.
1 Писна ми
06:14 23.09.2025
2 Добро утро!
06:15 23.09.2025
3 Пак
Коментиран от #5, #8
06:15 23.09.2025
4 Иван
06:37 23.09.2025
5 А где
До коментар #3 от "Пак":Какая Калас ? Где она ?
06:42 23.09.2025
6 ООрана държава
06:51 23.09.2025
7 хмм
06:51 23.09.2025
8 Тулуп
До коментар #3 от "Пак":Тя е "никакая"
06:53 23.09.2025