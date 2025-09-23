Новини
Авиационният форум в Монреал: киберзаплахи и климатични предизвикателства

23 Септември, 2025 08:56

Киберзаплахи, замърсяване и недостиг на персонал са сред основните теми

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В канадския град Монреал започва световен форум на лидерите в авиационния сектор. По време на събитието ще бъдат обсъдени ключови проблеми пред индустрията - високотехнологичните заплахи, замърсяването и недостигът на работна ръка, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Киберзаплахи и геополитика

Технологиите улесняват авиацията, но я правят уязвима за атаки. Някои от най-големите летища в Европа все още имат нарушена дейност след хакерски удари срещу електронни системи за чекиране и регистрация на пътници.

На събранието на Международната организация за гражданска авиация (МОГА), орган към ООН, който заседава поне веднъж на три години, делегатите призоваха за международно сътрудничество срещу киберзаплахите.

Създадена през 1944 г., МОГА управлява въздушния транспорт с многостранен подход, но днес е изправена пред сериозно геополитическо напрежение. Управителният съвет с представители на 36 държави вече осъди нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и действията на Северна Корея, които доведоха до смущения в сателитните навигационни системи.

В изказване пред форума Венсан Кореа, съдиректор на Института по въздушно и космическо право към университета „Макгил“ в Монреал, заяви:
„Дори по време на Студената война, след като СССР се присъедини към МОГА, имаше сътрудничество в тази специфична техническа област. Склонен съм да бъда оптимист, но напрежението в момента е много високо.“

Северна Корея внесе документ, обвинявайки МОГА в двоен стандарт, а Русия обяви, че ще работи за възстановяване на членството си в съвета, загубено през 2022 г.

Екологични и кадрови предизвикателства

Държавите и авиопревозвачите са под натиск да намалят замърсяването от полетите. Международната асоциация за въздушен транспорт (МАВТ) призна, че индустрията няма да успее да изпълни целта за намаляване на емисиите с 5% до 2030 г.

„Ясно е, че някои авиокомпании не са убедени, че можем да си позволим прехода към нулеви емисии“, коментира генералният директор на МАВТ Уили Уолш. Въпреки това той увери, че секторът остава ангажиран с намаляването на замърсяването.

Авиацията е изправена и пред остър недостиг на персонал, особено след ръста на пътуванията след пандемията. Индия предложи създаване на кодекс за наемане, за да се избегне нелоялното привличане на пилоти.

Според прогнозите глобалният пътнически трафик ще нарасне от 4,6 милиарда души през 2024 г. до 7,2 милиарда през 2035 г. МОГА изчислява, че само до 2043 г. ще бъдат необходими още 670 000 пилоти.

Недостиг и разнообразие в сектора

Бразилия вече изпитва недостиг на авиационни механици и се опасява от още по-сериозен проблем с персонала. Страната залага на привличането на повече жени и представители на малцинствата в сектора.

„Петдесет и един процента от населението ни са жени, но пилотите сред тях са едва три процента“, посочи Тиаго Файерщайн, новоназначен ръководител на бразилската гражданска авиация.


