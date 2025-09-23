Арестуваха мъж за насочване на лазер към хеликоптера на Тръмп

„Сикрет Сървис“ арестува мъж по подозрение, че е насочил лазерна показалка към Marine One, докато президентският хеликоптер излиташе от Белия дом с президента Доналд Тръмп на борда, съобщава NBC News, предава Фокус.
Инцидентът се е случил в събота, 20 септември, когато униформен служител на „Сикрет Сървис“, Диего Сантяго, забелязал мъж без риза, който „говори сам на себе си и говори силно“.
Поради липсата на осветление на тротоара, офицерът насочил фенерчето си към заподозрения, за да го види по-добре.
Според съдебната жалба, мъжът тогава насочил червен лазерен лъч към лицето на офицер Сантяго, което временно го дезориентирало. По-късно същият мъж, идентифициран като Джейкъб Самуел Уинклер, насочил лазера към Marine One.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е не
09:45 23.09.2025
2 Демокрацията е евтина еврейска измама
09:47 23.09.2025
3 И какво толкоз?
10:34 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дарт Вейдър
11:16 23.09.2025