Арестуваха мъж за насочване на лазер към хеликоптера на Тръмп

23 Септември, 2025 09:43 710 5

Мъж насочи лазер към президента Тръмп по време на излитане на хеликоптера

Арестуваха мъж за насочване на лазер към хеликоптера на Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Сикрет Сървис“ арестува мъж по подозрение, че е насочил лазерна показалка към Marine One, докато президентският хеликоптер излиташе от Белия дом с президента Доналд Тръмп на борда, съобщава NBC News, предава Фокус.

Инцидентът се е случил в събота, 20 септември, когато униформен служител на „Сикрет Сървис“, Диего Сантяго, забелязал мъж без риза, който „говори сам на себе си и говори силно“.

Поради липсата на осветление на тротоара, офицерът насочил фенерчето си към заподозрения, за да го види по-добре.

Според съдебната жалба, мъжът тогава насочил червен лазерен лъч към лицето на офицер Сантяго, което временно го дезориентирало. По-късно същият мъж, идентифициран като Джейкъб Самуел Уинклер, насочил лазера към Marine One.


САЩ
