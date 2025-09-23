Арестуваха мъж за насочване на лазер към хеликоптера на Тръмп

„Сикрет Сървис“ арестува мъж по подозрение, че е насочил лазерна показалка към Marine One, докато президентският хеликоптер излиташе от Белия дом с президента Доналд Тръмп на борда, съобщава NBC News, предава Фокус.

Инцидентът се е случил в събота, 20 септември, когато униформен служител на „Сикрет Сървис“, Диего Сантяго, забелязал мъж без риза, който „говори сам на себе си и говори силно“.

Поради липсата на осветление на тротоара, офицерът насочил фенерчето си към заподозрения, за да го види по-добре.

Според съдебната жалба, мъжът тогава насочил червен лазерен лъч към лицето на офицер Сантяго, което временно го дезориентирало. По-късно същият мъж, идентифициран като Джейкъб Самуел Уинклер, насочил лазера към Marine One.