Китай и ЕС търсят сближаване на фона на търговско напрежение

Китайският премиер Ли Цян и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчертаха значението на сътрудничеството по време на срещата си в Ню Йорк, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Двете големи икономики, втората и третата в света, се стремят да смекчат търговското напрежение, докато същевременно са подложени на натиск от митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Фон дер Лайен написа в социалната мрежа Х, че е обсъдила търговски въпроси с китайския премиер в кулоарите на Общото събрание на ООН и оценила „готовността на Китай да се ангажира в дух на взаимно разбирателство“. Тя подчерта, че европейските опасения относно контрола върху износа, достъпа до пазара и свръхкапацитета са добре известни.

През последните две години отношенията между Китай и ЕС бяха на ръба на търговска война. Повод стана решението на Европейската комисия от 2023 г. да започне разследване за субсидираните китайски електрически автомобили, което доведе до ответни проверки върху европейски продукти - включително алкохол, млечни изделия и свинско месо.

Въпреки това, търговската политика на САЩ, която затруднява износа както на Европа, така и на Китай, създава стимули за по-тясно сътрудничество между Брюксел и Пекин.

Ли Цян изрази надежда, че двете страни ще запазят първоначалния дух на своите дипломатически отношения и че ЕС ще продължи да поддържа отворени пазари за търговия и инвестиции. Китайското външно министерство допълни, че „като два важни полюса в света, Китай и ЕС трябва да демонстрират отговорност и да съхранят стратегическа независимост“.

В същото време и двете страни се сблъскват с вътрешни затруднения: китайските преговарящи са натоварени паралелно с разговори с Вашингтон и Брюксел, докато в ЕС липсва единодушие - десет страни подкрепиха митата върху китайските електромобили през октомври 2024 г., 12 се въздържаха, а пет, сред които Германия, се обявиха против.

Китай има все по-важна роля и в европейските сметки относно войната в Украйна. Влиянието на Си Дзинпин върху Владимир Путин и икономическата подкрепа за Русия се възприемат от мнозина като по-реалистичен път към мир в сравнение с непредсказуемата външна политика на Тръмп.

Фон дер Лайен посочи, че е призовала Китай „да използва влиянието си, за да спре убийствата и да насърчи Русия да седне на масата за преговори“.

„Време е за дипломация. Това би изпратило силен сигнал към света“, заключи тя.