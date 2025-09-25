Новини
Земетресение разлюля Източна Турция

Земетресение разлюля Източна Турция

25 Септември, 2025 14:53 725 1

Магнитуд 4,4 в Ашкале, Ерзурум - няма пострадали или щети

Земетресение разлюля Източна Турция - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в град Ашкале, в източния турски окръг Ерзурум, съобщи "Тюркийе тудей", предава БТА.

Според информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), земетресението е станало в 11:29 ч. местно време и е било на дълбочина 7 километра.

Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голяма новина

    3 0 Отговор
    То 4.4 за турция е като 5.5 за япония- никой не обръща внимание.

    14:56 25.09.2025

