Земетресение разлюля Източна Турция

Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в град Ашкале, в източния турски окръг Ерзурум, съобщи "Тюркийе тудей", предава БТА.

Според информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), земетресението е станало в 11:29 ч. местно време и е било на дълбочина 7 километра.

Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети.