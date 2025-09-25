Земетресение разлюля Източна Турция

Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в град Ашкале, в източния турски окръг Ерзурум, съобщи "Тюркийе тудей", предава БТА.
Според информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), земетресението е станало в 11:29 ч. местно време и е било на дълбочина 7 километра.
Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети.
